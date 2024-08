L’extrême droite amasse des fonds pour Gerald Stanley, l’homme acquitté du meurtre de Colten Boushie

L’article original a été publié sur VICE Canada.

Une collecte de fonds pour l’homme acquitté d’homicide involontaire et du meurtre au second degré de Colten Boushie a permis de recueillir plus de 140 000 $. Les détracteurs disent qu’il s’agit d’une « prime au scalp » moderne.

Dans les deux dernières années, la mort de Colten Boushie, 22 ans, a attisé la tension dans les relations entre autochtones et non-autochtones au Canada. Un point culminant a été atteint vendredi,à l’annonce du verdictde non-culpabilité : des milliers de personnes ont protesté contre la décision dans différentes villes au pays.

Colten Boushie est mort en août 2016. Après une crevaison, le conducteur du Ford Escape dans lequel Boushie se trouvait avec des amis s’est stationné dans l’entrée de la ferme de Stanley. Selon le Globe and Mail, il a été dit devant la cour que Stanley et son fils Sheldon, qui étaient alors en train d’installer une clôture, ont couru vers le véhicule et ont frappé entre autres sur le pare-brise avec marteau. Les occupants sont remontés dans le véhicule pour quitter la propriété, mais leur Ford Escape est entré en collision avec la voiture de Stanley. Ce dernier a couru vers une remise pour y prendre une arme de poing. Il affirme qu’il pensait n’avoir mis que deux balles dans le chargeur de l’arme et avait même appuyé au préalable sur la détente pour s’assurer qu’il était vide. En sortant de la remise, il a tiré deux fois en l’air en se dirigeant vers les véhicules. C’est dans les secondes suivantes que Boushie a été atteint par un projectile d’arme à feu à l’arrière de la tête.

Une des femmes qui se trouvaient alors dans le Ford Escape a affirmé devant la cour que Stanley avait tiré volontairement sur le jeune homme. (Deux autres amis de Colten Boushie avaient à ce moment pris la fuite à pied.) Stanley, lui, a affirmé qu’il était en train de faire démarrer son véhicule quand le coup est parti, accidentellement.

Après 13 heures de délibération, le jury a acquitté Stanley. Pour en arriver à ce verdict, il s’est basé sur l’argument de la défense, voulant que le coup qui a tué Boushie soit parti bien après que la détente a été pressée, en raison d’une défaillance de l’arme. Quand la décison a été rendue publique, des protestations ont fusé de tous côtés dans la salle d’audience et, alors que Stanley était conduit à l’extérieur, la mère de Boushie a crié : « Tu es un assassin! Tu as assassiné mon fils! »

La collecte de fonds en ligne pour Stanley sur le site web GoFundMe a été lancée vendredi et visait d’abord à amasser 25 000 $, puis 50 000 $ après que l’objectif initial a été vite atteint. Au moment de la publication, plus de 140 000 $ ont été recueillis et l’objectif est passé à 150 000 $. Dans la description sur la page, il est écrit que les fonds serviront à dédommager la famille Stanley pour le temps et les revenus de récolte perdus, les dommages à la propriété et aux véhicules, et toute cette difficile situation.

Beaucoup ont manifesté leur colère sur internet en apprenant l’existence de cette collecte, et nombreux sont ceux qui ont exprimé le souhait qu’elle soit retirée. Le Huffington Post a communiqué avec GoFundMe, et un porte-parole a expliqué que, « compte tenu du verdict, cette collecte n’enfreint pas nos conditions d’utilisation ». « La prime au scalp n’a jamais été abolie », a écrit @apihtawikosisandit sur Twitter. « Aujourd’hui, on les collecte sur GoFundMe. » Son tweet a été partagé plus de 200 fois.

En 2015, une collecte de fonds semblable, aussi sur GoFundMe, visait à recueillir des fonds pour six policiers accusés du meurtre de Freddie Gray. Elle a été retirée après qu’il a été signalé qu’elle enfreignait des règles du site web portant sur les collectes de fonds pour des personnes officiellement accusées de crimes haineux ou d’actes violents ou discriminatoires : le site web ne pouvait servir à recueillir des fonds au bénéfice d’une personne accusée d’un crime grave. Cependant, au moment où la collecte a été annulée, le verdict n’avait pas encore été rendu.

Avant le procès de Gerald Stanley, Brad Wall, alors premier ministre de la Saskatchewan, avait demandé sur Facebook que cesse le racisme vitriolique à l’endroit des autochtones de la province dans les médias sociaux. Non seulement le racisme n’a pas cessé, mais il se fait plus ouvertement depuis l’annonce du verdict de non-culpabilité.

Sur de nombreuses pages Facebook de groupes d’extrême droite, Stanley est dépeint en héros populaire pour avoir défendu sa propriété. Dans des messages, des personnes — manifestement pas au courant que Stanley a affirmé qu’il s’agissait d’un accident — disent qu’ils auraient fait de même s’ils avaient été dans la même situation. « La protection de sa vie et de sa propriété est un droit de la personne fondamental de base… même si le système de justice ne le voit pas ainsi la plupart du temps. Ces merdes ont eu ce qu’elles méritaient!!! Pour UNE FOIS, la justice a prévalu!!! »

Des membres du gouvernement fédéral, dont le premier ministre, ont aussi commenté le verdict controversé. Vendredi, Justin Trudeau a écrit sur Twitter : « Je ne peux m’imaginer le deuil et la tristesse de la famille Boushie ce soir. Des États-Unis, mes pensées sont avec eux. » Les réactions à ce message ont été partagées. Des conservateurs ont demandé s’il était approprié que Trudeau commente le verdict d’un jury. Le chef du Parti conservateur, Andrew Sheer a qualifié la mort de Colten Boushie de « tragique », mais a déclaré à des journalistes qu’il « estime important que l’on se rappelle que ce ne sont pas les politiciens qui décident de ce genre de chose ». Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a quant à lui déclaré sur Twitter que : « Colten Boushie n’a pas eu justice. Les jeunes autochtones, qui vivent déjà avec peu d’espoir pour leur avenir, se sont fait redire aujourd’hui que leurs vies sont moins importantes. Nous devons affronter l’héritage du colonialisme afin qu’ils puissent croire en un avenir meilleur. »

Dans les recoins les plus sombres d’internet, le verdict de non-culpabilité et même la mort de Boushie ont été applaudis. Bon nombre de messages sur 4chan clament qu’il y « a toujours de l’espoir au Canada », et leurs auteurs font sans surprise partie de ceux qui ont contribué à la collecte de fonds. L’internet constitue une voie de financement anonyme comme on n’en avait jamais vu auparavant, et beaucoup en tirent profit.

« Plus de 55 000 $ ont été donnés à un compte GoFundMe pour aider le fermier à payer ses frais juridiques et à compenser pour sa saison des récoltes perdue », dit un utilisateur heureux du succès de la collecte. « Ça a rendu la gauche encore plus furieuse. Les tensions entre les Blancs et les Premières Nations n’ont jamais été aussi élevées. Ce sera une véritable guerre raciale. »

Plusieurs participants au forum ont affirmé avoir contribué à la collecte, certains d’entre eux montrant une capture d’écran pour le prouver. Dans le repaire de l’extrême droite canadienne sur Reddit, MetaCanada, un message en soutien à Gerald Stanley a été publié et de nombreux usagers ont répondu qu’ils feraient un don.

En raison de la nature confidentielle de ces collectes de fonds, il est impossible de savoir quel pourcentage de l’argent recueilli provient réellement de l’extrême droite par rapport aux contributions de personnes qui ne considèrent pas en faire partie.

Toutefois, en quelques années, les plateformes de sociofinancement sont devenues des outils déterminants de l’extrême droite, et des figures connues s’en revendiquant ont amassé des centaines de milliers de dollars. La personnalité médiatique Lauren Cherie Southern a notamment été expulsée de sites de sociofinancement après avoir amassé des fonds dans le but de perturber des opérations d’aide aux migrants en mer Méditerranée l’an dernier. WeSearchr, un autre site de financement pour l’extrême droite, a récolté plus de 150 000 $ pour aider un site web néonazi à payer ses frais juridiques dans un dossier qui l’opposait au Southern Poverty Law Centre.

Une collecte de fonds différente, visant à amasser des fonds pour la famille Boushie, a reçu plus de 146 000 $ en dons.

