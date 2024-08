L’histoire de la médium millionnaire qui a « prédit » le coronavirus

En tant que famille connue pour « réaliser des choses », il n’est pas surprenant que les sœurs Kardashian tentent de faire la lumière sur la pandémie qui a plongé le monde dans une grave crise sanitaire. « Kourtney vient d’envoyer ça sur notre groupe de discussion », a tweeté Kim K le 12 mars, avec une capture d’écran que quelqu’un avait partagé sur le feed Facebook de Kourtney. Il s’agissait d’une prévision tirée d’un livre intitulé End of Days sur la fin du monde, écrit en 2008 par la célèbre voyante Sylvia Browne. On y trouve notamment ce passage :



« Vers 2020, une maladie grave de type pneumonie se répandra dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus. Presque plus déconcertant que la maladie elle-même sera le fait qu’elle disparaîtra soudainement aussi vite qu’elle est arrivée, attaquera à nouveau dix ans plus tard, puis disparaîtra complètement. »

Depuis le tweet de Kim, le livre se vend comme des petits pains et récolte des critiques cinq étoiles sur Amazon. Premièrement, parce que la prédiction de Browne apparaît juste à temps, et, deuxièmement, parce que nous sommes tous confinés en ce moment.

Tout le monde n’a pas été ravi de l’introduction du spiritisme dans le discours sur la pandémie. Quelqu’un sur Twitter a répondu à Kim en disant : « C’est irresponsable madame ». C’est pourquoi, au nom de la responsabilité, j’ai lu End of Days. Voilà ce que j’ai appris sur l’apocalypse et sur Browne elle-même.

End of Days s’ouvre sur ces mots : « Je suis fatiguée d’avoir peur, et je sais que vous aussi, vous avez peur. » Apparemment, il y a douze ans, tout le monde était déjà terrifié par le monde moderne. Ce sentiment de malheur imminent avait besoin d’une réponse. Browne écrit que les maux du monde étaient nombreux, notamment les mauvais politiciens et les gros titres incessants. Heureusement qu’elle n’a pas vécu assez longtemps pour comprendre la réalité des fake news et des informations 24 heures sur 24.

Browne est morte millionnaire en 2013, à San Jose, en Californie. Auteure de plus de 40 livres sur la médiumnité et les questions spirituelles, elle passait souvent à la télévision et à la radio pour parler de ses pouvoirs. En 2008, année de la sortie d’ End of Days, Browne demandait 750 dollars pour une séance de lecture psychique de 20 à 30 minutes. Si l’on considère que le prix d’une séance d’une demi-heure avec un médium est d’environ 50 à 150 dollars, c’est une somme importante.

Ses capacités psychiques réelles ont souvent été discréditées après que beaucoup de ses affirmations se soient révélées fausses, y compris des tuyaux liés à des cas de personnes disparues. En fait, les prédictions d’End of Days avec une date spécifique ne se sont souvent pas réalisées. Les autres sont tellement vagues ou évidentes qu’il serait plus choquant qu’elles ne se réalisent pas.

Browne affirme que le rhume sera éradiqué d’ici 2010 « au grand dam d’innombrables entreprises pharmaceutiques », et que la cécité et la surdité seront chose du passé d’ici 2020. Le cancer, dit-elle, sera guéri, tout comme l’anorexie et la boulimie. Plus étrange encore, Browne affirme que l’infertilité des hommes et des femmes augmentera parce que la « fin des jours » approche et que moins d’esprits choisiront de se réincarner et d’être présents lorsque la Terre cessera d’exister. Et puis, le monde va bientôt s’éteindre, bien sûr, en raison du réchauffement climatique.

S’il y a une vérité universelle à glaner dans l’œuvre de Browne, c’est – comme End of Days s’efforce de le documenter – que depuis que les humains existent sur la planète, ils prédisent l’apocalypse.

En voici quelques exemples : les astrologues ont prédit un déluge mondial massif qui détruirait le monde en 1524, puis la seconde venue du Christ à midi le 28 avril 1583. Le 13 octobre 1736, beaucoup se sont préparés à une grande inondation mondiale prédite par William Whitson, un théologien et mathématicien britannique. Le 17 décembre 1919, selon le sismologue et météorologue Albert Porta, une conjonction spécifique de six planètes créerait un courant magnétique si puissant qu’il ferait exploser le soleil et engloutirait la terre. Puis, bien sûr, il y a eu l’an 2000 et son fameux bug.

C’est une réponse très humaine à un monde qui change rapidement et qui suscite l’anxiété que de vouloir savoir ce qui va nous arriver. Nous savons avec certitude que chacun d’entre nous va mourir – mais que faire si quelque chose de plus grand nous enlève avant ? Nous construisons des récits de nos vies qui donnent un sens et une impulsion. Nous nous attendons à ce que les fins soient soigneusement nouées avec un arc, même si ce qui se passe réellement est plus vague, confus et décevant. « C’est un fait indéniable de la nature humaine. Nous nous sentons en quelque sorte plus en sécurité si nous connaissons la fin de l’histoire, surtout quand il s’agit de notre histoire », a écrit Browne.

Dans le Larry King Live en 2003, la célèbre médium a prédit qu’elle mourrait à 88 ans. Finalement, Browne est morte en 2013, à l’âge de 77 ans. Aucun d’entre nous ne peut vraiment voir sa grande fin, et ce pour de bonnes raisons. Si jamais nous pouvions le savoir, cela nous ferait mourir de peur.

