L’histoire du hip-hop racontée par Salt-n-Pepa

Si on vous dit veste 8-Ball, coupes de cheveux asymétriques, boucles d’oreilles géantes et leggings presque aussi brillants que moulants? Vous pensez directement à Salt-N-Pepa. En plus de former l’un des groupes hip-hop les plus marquants de leur époque, Sandra « Pepa » Denton, Cheryl « Salt » James et Deidra « DJ Spinderella » Ropper sont de véritables icônes, les doyennes d’un style vestimentaire et les modèles de toute une génération. Trois féministes sans peur qui ont dû faire face à la testostérone de tout un milieu, pavant la route à Queen Latifah, Lil’ Kim ou encore Lauryn Hill.

Dès leur premier album, Hot, Cool & Vicious, Salt-N-Pepa a imposé son flow avec fougue, et sans s’excuser de faire mieux que les mecs. Une effronterie moyennement accueillie en 1985. De « Push it » à « Shoop », le trio a sorti le hip-hop de ses seules frontières américaines, s’est chopé un Grammy Awards pour None of Your Business et a vendu quelques millions de copies dans le même temps. Un succès qui n’aura jamais succombé au vide : comme Salt et Pepa a su aborder des thèmes cruciaux comme le VIH (avant que ce soit « cool » ou tendance de le faire), l’amitié, la solidarité, l’infidélité, la sexualité, la boulimie ou la violence domestique, sans crainte.

Plus tard cette année, Salt-N-Pepa retrouvera certains de ses anciens collègues – dont Vanilla Ice et Coolio – pour la tournée I Love The 90’s, où seront joués les plus gros hits du trio. Aujourd’hui, les queens du Queens (sans Spinderella) reviennent sur les grands classiques du hip-hop qui ont marqué leur vie, leur carrière et l’histoire du genre en général.

