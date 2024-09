L’homme qui avait frôlé la mort sous le poids des excréments

La constipation est un état pour le moins inconfortable qui, au lendemain d’un repas de Noël ou d’un séjour à l’étranger, vous donne la sensation d’être l’incarnation vivante d’un embouteillage sur l’A6, un dimanche à 17h. Si personne n’aime sentir ses organes renâcler à faire leur travail d’évacuation indispensable, la constipation n’est que très rarement dangereuse chez les individus en bonne santé. On gonfle un peu dans son jean, on prend un laxatif, on rêve aux toboggans bien lubrifiés d’Aquaboulevard, et puis c’est tout.

Hélas, l’intestin est un organe aussi fragile, qui, lorsqu’il est atteint de graves dysfonctionnements, peut ruiner la qualité de vie d’un individu. Heureusement, les maladies intestinales n’inspirent plus les rires et moqueries à base de “ahahaha c’est drôle parce que ça parle de caca” qu’elles suscitaient encore il y a quelques années, grâce au travail des associations de patients et à la meilleure diffusion des informations médicales. Cela a contribué à libérer la parole des personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, par exemple.

Pourtant, même si ces affections sont de mieux en mieux connues, on ne peut s’empêcher d’être stupéfaits devant certains cas cliniques, qui nous rappellent que nos organes peuvent à tout moment nous trahir, se déformer et gonfler de manière improbable comme s’ils avaient l’intention de se présenter au casting d’un nouveau film de Cronenberg. Dans le merveilleux arrangement du corps humain, rien n’est jamais acquis.

Ainsi, nous avons été frappés par le cas d’un jeune Chinois de 22 ans, à qui les chirurgiens ont retiré près de 13 kilos d’excréments qui obstruaient son gros intestin depuis des jours, et sans doute des semaines. Un médecin du 10e hôpital populaire de Shanghai qui s’est entretenu avec le site d’informations chinois thepaper.cn, a expliqué aux journalistes que l’individu était atteint de la maladie de Hirschsprung. Il s’agit d’une affection d’origine congénitale qui se traduit par l’absence de cellules neuroganglionnaires, celles-là même qui permettent aux matières fécales de progresser dans le gros intestin.

Dans un côlon en bonne santé, les déchets transitent par péristaltisme, des petites séries de contractions musculaires involontaires. Mais chez une personne atteinte de la maladie de Hirschsprung, ces contractions font défaut dans la partie terminale du gros intestin. Les déchets s’accumulent là, dilatant l’organe jusqu’à ce qu’il se transforme en “mégacôlon“, un terme plutôt bien inspiré. S’il devait être perforé ou déchiré sous la pression exercée contre ses parois, la libération des bactéries intestinales dans le corps pourrait conduire à une septicémie, mettant la vie du patient en grave danger. Ici, l’ablation d’une partie du côlon a très probablement sauvé la vie de l’individu.

La maladie de Hirschsprung est généralement observée chez les enfants et diagnostiquée très tôt, puisqu’elle les empêche de déféquer normalement dans les 48 heures qui suivent la naissance. C’est une affection plutôt rare qui touche environ un nouveau-né sur 5000, et qui peut être traitée par l’ablation chirurgicale de la partie du côlon privée de cellules nerveuses. Plus rarement, on diagnostique des enfants plus âgés montrant des symptômes spécifiques comme le ventre gonflé et la constipation chronique, et qui peuvent souffrir de malnutrition. (La maladie d’Hirschsprung est plus fréquente chez les hommes, chez les enfants atteints du syndrome de Down et autres anomalies congénitales.)

Hélas, ce pauvre homme n’a jamais été diagnostiqué durant sa jeunesse. Il a donc atteint l’âge adulte, jusqu’à ce que ses symptômes deviennent tout bonnement intolérables. Il s’est alors présenté à l’hôpital de Shanghai dans un état de grande faiblesse, gémissant de douleur, présentant des difficultés respiratoires et pouvant à peine parler. Selon les médecins, son abdomen était tellement distendu qu’il avait l’air d’être enceinte de neuf mois.

L’homme a expliqué aux praticiens qu’il avait souffert de la constipation toute sa vie, et que les laxatifs ne lui avaient jamais procuré qu’un soulagement très relatif. (Aucune des classes de laxatif – osmotiques, lubrifiants, de lest ou stimulants – ne fonctionnera si l’intestin est malade). Pourtant, ses parents n’ont jamais considéré que ses troubles étaient suffisamment graves pour justifier des soins médicaux.

“On aurait dit qu’il était près d’exploser à tout moment”, a déclaré Yin Lu, médecin au sein du 10ème hôpital populaire de Shanghai, où l’opération a été réalisée. “L’opération a duré trois heures ; à la fin, les médecins ont réussi à retirer la partie malade du côlon ainsi que le surplus fécal. Le patient devrait se rétablir complètement.”

C’est probablement la plus belle issue que l’on aurait pu imaginer à cette tragique histoire. Bon courage monsieur, et profitez bien du miracle du ventre plat et sans douleur.

Cet article a d’abord été publiée sur Tonic US.