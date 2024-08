L’horoscope de la semaine du 10 décembre

Que nous réservent les astres cette semaine ? Avec l’entrée de Mercure en Sagittaire, nos champs s’élargissent et on cherche à tester ses limites. Si vous vouliez tenter des trucs qui changent votre quotidien, c’est le bon moment. N’ayez pas peur d’avouer que vous êtes à la recherche de nouvelles sensations, quitte à être choqué ou avoir le cerveau totalement retourné. La curiosité va vous stimuler, et vous aurez envie d’aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs – et si elle se fume. Ce qui est cool c’est qu’on arrête définitivement de réfléchir à ce que les autres peuvent penser. On préfère agir et se projeter, même si nos choix sont vus comme chelou. Soyez-en sûr, vous pouvez aller en after dans une cave, avec des gens vêtus d’un harnais en cuir et d’un gilet jaune, personne ne vous jugera.

À la semaine prochaine.

Magie et fortune dans vos vies.

Étalé dans ton canap’, en position « renfoncement », ça fait 3 bonnes heures que tu rédiges un courrier. On connait peu de personnes ayant un niveau de détente aussi élevé que le tien cette semaine. Même dans les situations les plus critiques tu arrives à rester relax. La notion de temps pour toi c’est des conneries car ça ne sert vraiment à rien de se presser, pas vrai ? Tu diras même que ça ne fait qu’empirer les choses. Donc les dates tu t’en fiches éperdument, tout comme les dossiers à rendre, les factures à régler, les rendez-vous pro… On décompresse et on arrête de se stresser pour des choses qui finiront forcément par aboutir à un moment ou un autre.

C’est l’heure pour toi de montrer ce que tu as dans le corps. Les gens ont besoin de preuves, de concret, ils n’ont pas encore été suffisamment convaincus par tes redoutables capacités. Du coup, cette semaine tu vas exhiber tous tes talents et en mettre plein les yeux. On se disait que tu n’étais pas capable de courir plus de 2 km sans t’étouffer ? Médisances. On te voyait comme la personne qui peut perdre les pédales après 2 jägerbomb ? Eh non, en fait tu contrôles très bien. Ils voulaient un guerrier ? Tu vas les époustoufler.

Qu’est ce qui t’empêche de sortir seul, sérieux ? Pourquoi tu ne te sens pas capable de rester plus de 10 minutes posé en solo dans un café à lire un magazine tout en sirotant un chaï latte ? Parce que tu trouves la solitude toute naze et que c’est réservé aux gens snob. Mais décoinces toi et assume tes envies d’indépendance, car cette semaine tu en crèves d’envie. Donc même si tu n’as pas de +1 pour ce concert, lance toi et vas-y seul. Tu risques de taper la causette avec un mec qui vend des chauffages hi-tech, découvrir qu’il y a beaucoup de gens sur terre qui n’aiment pas la coriandre, apprendre des anecdotes sur la cigarette électronique. On est toujours surpris quand on vagabonde en solitaire.

Cette semaine tu vas te passer en boucle tes fantasmes et créer ton propre ciné dans ta tête. Parce que quoi de plus cool que pouvoir projeter son quotidien et le faire défiler comme sur un grand écran ? On va te trouver songeur, à se demander ce qui se trame et pourquoi tu décroches si facilement de la réalité. Mais mis à part ce truc de rester kéblo dans tes pensées et qui te met dans un état presque léthargique, ça va stimuler ta créativité. Si on te dit que tu es mou ou qu’il faut te secouer pour que tu réagisses, dis toi que cette attitude te rendra plus productif que ce qu’on peut penser.

Tu es dans une phase où tu ressens le besoin brûlant de refaire une beauté d’à peu près tout ce qui t’entoure. C’est bien simple, tu n’en peux plus de cette bibliothèque jonchée de figurines Buzz l’Eclair et de bouteilles de whisky vides. Tu ne peux plus encadrer ce pull que tu portes depuis 6 ans tellement délavé qu’on ne détermine plus sa couleur d’origine. Tu es bien décidé à foutre à la poubelle ce mug qu’on t’avait offert pour la blague. Il faut avoir le sens de l’esthétisme, du bon goût, et c’est cette semaine que tu vas t’y coller.

Il y a des semaines comme ça, on ne sait vraiment pas ce qui te gratte à l’intérieur, ce qui picote entre les tripes, et te rend totalement hilare pour la moindre raison. Rire nous éloigne de la mort, à ce qu’on dit. Grâce à la semaine qui va suivre, tu vas gagner une piscine de points de vie, tellement tu passeras ton temps à te fendre la poire. Ça sera presque gênant parfois, à se demander si c’est pas de la nervosité plus qu’autre chose. Tu seras un si bon public que ça sera à la fois réjouissant et effrayant de te voir autant montrer les dents. Même les pubs Babybel te font rire.

On t’avait pourtant demandé d’arrêter de mettre systématiquement le doigt là où ça fait mal et de ne pas trop abuser de ta répartie cinglante – quelques fois à la limite du mauvais goût. Cette semaine tu partiras à la recherche des limites de la vanne, jusqu’à parfois virer au malaise. Pour toi les gens susceptibles sont des abrutis qui manquent d’ouverture. Il faut parfois vivre avec auto-dérision, nan ? Tu répèteras ces phrases à longueur de journée : « Non mais je déconne » / « Si on ne peut même plus rigoler… » / « C’était une blague, en fait ». Allez, calmos.

Tu es une personne sensible et cérébrale, pas de doute. Mais parfois on peut penser que tu la ramènes un peu trop avec tout tes concepts et tes tendances à intellectualiser le moindre événement surprenant de ta journée. Cette semaine tu vivras comme dans un jeu vidéo où la vie est faite d’énigmes et de symboles dissimulés et difficilement accessibles pour les non-initiés. Mais fais gaffe à ce qu’on te comprenne, car tu vas employer un langage complètement abstrait et personne n’arrivera à capter tes envolées métaphoriques.

Tu vas tellement avoir le souci du détail pour cette semaine qu’on se demande si tu ne t’es pas fait implanter un scanner dans le crâne relié à un serveur de la taille de ton appart. Rien ne t’échappe, tu vois tout, tu es l’omniscience incarnée. En réalité, c’est carrément effrayant. Tu scrutes les gens à la loupe, tu arrives à deviner ceux qui racontent des conneries, tu n’as pas besoin de stalker pour recueillir des informations : tu sais déjà tout.

Il y a beaucoup de choses que tu ignores encore sur toi, la vie est une succession de découvertes de notre propre personnalité. Donc parfois on apprend certains talents insoupçonnés. Tu découvriras cette semaine que tu es excellent pédagogue. Expliquer un sujet aux autres de manière concise est un truc que tu fais très bien et que tu vas aussi apprendre à apprécier. Tu vas devenir le roi des tutos en direct, des histoires racontées en détails avec une bienveillance adorable. On rêve vraiment de t’avoir en tant que prof.

Tu vas passer ta semaine à courir après les bus, à terminer ton taf à la dernière minute, à cumuler du retard, et tout ça normalement. On se demande si tu ne trouves pas un certain confort dans l’urgence. Vivre dangereusement, pour toi, c’est vivre à l’arrache. Tu saisis systématiquement les derniers instants, et ça te rend super alerte. Tu as le pouvoir de tout faire en quelques secondes et à un moment bien précis, c’est presque épatant.

Quelqu’un de ton entourage va te décevoir cette semaine, et ça commence à faire beaucoup ces temps-ci. Mais tu vas aussi comprendre que ce n’est pas une si mauvaise chose de voir clair dans le jeu des autres. Quand tu décides de faire confiance, tu t’attaches comme une sangsue et tu as tendance à mettre la barre un peu trop haute dans ta conception des relations. Cette semaine arrête d’envoyer des messages dans le but d’attirer l’attention, et cesse aussi d’interpréter ceux que tu reçois comme des cryptogrammes à triple sens. Tu as besoin de te rendre à l’évidence.

