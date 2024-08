L’horoscope de la semaine du 12 novembre

Que nous réservent les astres cette semaine ? On se comporte vraiment comme des gosses, on a l’impression d’être possédés par la naïveté et l’énergie d’un CE1. Mais ça nous rend aussi un peu teubé et pas forcément très à l’aise dans la prise de grandes décisions, qu’on préfère esquiver parfois maladroitement. Mais qu’importe de vouloir jouer dans la cour des grands, tant qu’on a la folie furieuse de faire des conneries. Par exemple, acceptons d’avoir des paroles qui nous échappent, de rire comme une otarie, de rater ce bœuf bourguignon tant attendu par nos convives. Cette semaine, la frustration est notre pire ennemie.

À la semaine prochaine.

Videos by VICE

Magie et fortune dans vos vies.

Tâche de faire tache. Comme de la pâte à tartiner qui vient de s’étaler sur ton pull, ou comme l’encre agressive du tampon de ton dernier concert sur le poignet. Cesse de vouloir te rendre invisible, même si tu baignes dans une situation bien cracra. Inutile de passer du savon, de la lessive, ou tout type de détergents qui irritent plus qu’autre chose. Cette semaine, tu vas prendre plaisir à être le gros cochon qui salit tout et qui en fout plein sur son passage. Continue comme ça.

Tu vois de quoi je parle quand il s’agit d’écouter et de noter tes sensations ? Je prends un exemple. Quand tu reçois un message de quelqu’un, juste avant de l’avoir lu, tu ressens un truc. Entre de l’excitation, de l’indifférence, de la colère, des palpitations… Comme tu vois, tu as un beau panel d’émotions. Visiblement cette semaine, tu prêteras attention à tout ça, tu seras beaucoup plus sensible à ce que tu ressentiras. Et, comme je t’expliquais, la meilleure manière est de l’analyser et d’en tirer des conclusions. Tu seras face à de nombreuses évidences. Hâte que tu en prennes conscience !

Tu sens parfois que tu es un peu retardé, c’est pas toujours évident à accepter. Tu sais, cette impression d’être à côté de la plaque, de ne pas capter les vannes des autres, de toujours être au courant en dernier… Tu as quelques fois des difficultés pour t’adapter, et ça peut prendre du temps. Mais cette semaine, bonne nouvelle champion, tu vas te sortir de cet état léthargique et aliénant. C’est toi qu’on va suivre et qui mènera les gens à la petite baguette. L’histoire du bizu qui prend sa revanche. Mais prends garde à ce que ça ne prenne pas de tournures despotiques, hin.

Allez, sois indulgent envers toi même cette semaine, profite de ce que t’offre ce monde. Tu peux manger 2 petits dèj si tu veux, tu peux laisser ton réveil sonner une 14ème fois ou rester vautré dans ton canap’ pour mater les stories Instagram pendant 2 heures. Tu finiras bien par réaliser qu’il faut sortir à un moment ou un autre. Et puis, c’est bien de se laisser aller pendant un temps, mais ça a ses limites. Il faut juste que tu prennes le temps découvrir jusqu’où tu atteints les bornes et tout ira pour le mieux.

Tu aimes te définir sans foi ni loi, sans coeur ni cran. Pourtant cette semaine tu vas prouver à toi même que oui, des balls tu en as. Cette conquête du monde va commencer par des choses tellement simples et évidentes que tu en seras presque fasciné, comme la nostalgie de ton premier shoot de ballon d’hélium. Tu vas prendre la parole devant des personnes qui jusqu’ici t’intimidaient ou te foutaient la pression, puis énoncer le fond de tes pensées avec une justesse redoutable. Enfin, tu vas te laisser entraîner dans des aventures plus exotiques et affriolantes. Oui, le monde a encore beaucoup d’autres surprises dans ce genre.

C’est la semaine de la cagoule. Pas parce que tu te les cailles, mais parce que tu voudras éviter de trop causer et révéler ce que tu penses. Porter un masque est en fait beaucoup plus confortable que tu ne l’aurais imaginé. Mais ça va encore plus loin que ça. Tu gardes tes écouteurs dans les transports, tu esquives les repas, tu mesures tes mots avant de parler. Rien ne doit transparaitre, tout doit être filtré. Il y a, heureusement, qu’avec une poignée de braves que tu oseras dévoiler ta figure.

Il t’arrive souvent de mythoner, car l’honnêteté a pas mal de défauts quand on y pense. Cette semaine tu iras un peu loin dans tes fabulations. Mais pour ta défense, j’ai quelques excuses en réserve qui t’aideront à supporter l’indignation des autres. Choisis la plus adéquate : 1) Tu veux juste t’amuser, mettre un peu de folie dans cette vie sinistre 2 ) En preux chevalier, tu maintiens le confort de l’autre, tu assures sa protection avec ton bouclier blindé de mensonges 3) Tu ne fais que prolonger un idéal ou un fantasme, ce n’est pas ta faute si tu es trop lunaire. Voilà, j’espère que ça te rassurera.

Il y a toujours un VRP de la destinée qui vient toquer à ta porte pour te vendre son produit phare : un dilemme. Et toi, tu l’accueilles à bras ouverts. Ceci dit, tu ne sais toujours pas très bien comment l’envoyer balader. Tu es finalement plus à l’aise avec le fait d’avoir plusieurs choix devant toi, qu’une seule option. L’évidence et la facilité ça te gonfle, en fait. Plus on a le choix, plus on est heureux, même si ça complique beaucoup trop la vie, pas vrai ? Bien sûr, je viens de mettre le doigt sur quelque chose là…

C’est l’heure de la délivrance ! Tu dois faire table rase et effacer tout ton historique Google, cleaner tes SMS, ne plus t’obstiner à garder ces photos qui ne te servent à rien. Tu vas voir, supprime tout, jouissance garantie ! Cette semaine tu vas vouloir remettre tout à zéro, avoir de la nouveauté et de la fraicheur, comme un bon coup de javel. C’est aussi le bon moment pour faire du tri dans tes fréquentations toxiques. Assainis ton quotidien, respire un peu bordel.

Tu croyais que ton humour laissait à désirer ? Que seule ta voisine sénile pouvait se fendre la poire devant tes blagues ? Que de toutes façons c’était foutu d’avance, personne ne te comprenait ? Et bien non cette semaine tu vas avoir plus d’un tour dans ton sac pour faire glousser toute une basse-cour. Comment ça on s’esclaffe avec une tape dans le dos ?! Comment ça on en a la larmichette ?! Tu vas même peut-être bien être à l’origine d’un gimick, une vanne que tout le monde se refilera, étendra à l’infini, comme la résurrection d’un Christ de la blague.

Le monde ne comprend pas ta fantaisie. Lui il est glauque, austère, gris, froid comme le large d’Alcatraz. Et toi dans ce chaos de la vie commune, c’est encore pire que la pénitence. Cette semaine, tu auras le sentiment que les gens te prennent pour un branquignole, mais ils ne captent juste pas ton décalage et tes clowneries inoffensives. N’oublie pas : les autres sont chiants, ils prennent les ascenseurs pour 1 étage et mettent la télé en bande-son dans leur T3. Ils aiment s’enfermer dans la lassitude la plus extrême. Toi tu es vraiment quelqu’un de marrant, tout leur sérieux n’a aucun intérêt.

J’aimerais bien être une de ces personnes qui se baladent sur les plages à l’aube en période estivale avec un détecteur de métaux. Car cette semaine je pourrais faire exactement la même chose sur ton esprit. Tes pensées sont tellement envahissantes que si on les récolte toutes on pourra en faire des oeuvres d’art et ouvrir une galerie pour les exposer. Mais tout ça, c’est à cause de ces vulgaires touristes, de passage dans ta vie, qui abandonnent lâchement leurs saletés pour te polluer.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.