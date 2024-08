L’horoscope de la semaine du 14 janvier

Que nous réservent les astres cette semaine ? On peut dire que tout s’agite autour de nous cette semaine, ce qui est aussi stimulant que déconcertant. On laisse tomber les pantoufles pour enfiler ses baskets de running. Mars est bien installé dans le signe du Bélier et nous donne un paquet d’énergie. Vous aurez l’impression d’être dépassé, que votre ambition est peut-être exagérée, que vous manquez d’empathie pour vous consacrer à vos projets personnels… Mais pas de panique, cette dynamique est entraînante et vous propulse tout le monde. Ne vous sentez pas égoïste, plus vous serez dans l’action, plus on vous suivra.

À la semaine prochaine.

Videos by VICE

Magie et fortune dans vos vies.

Tu pètes le feu cette semaine, un rien t’émoustille, tu es une boule d’émotion incandescente. Et puis tu vois les choses en grand, et quand tu t’y mets on sait bien que tu ne le fais pas à moitié. Mettre la musique au point d’éclater tes tympans et déclencher une intervention de ton syndic. Danser sans gêne et gueuler fort. Toi qui est d’un naturel discret et sur la réserve, tu vas tester ce que ça donne de faire tout l’inverse. Tu verras que c’est génial d’être infernal mais que c’est aussi épuisant.

Le second degré et l’humour subtile c’est pas ton truc du moment, tu es plutôt dans la case bon public et blagues potaches. T’en fais pas ça arrive à tout le monde, c’est même plutôt sain. On peut ressortir avec toi les vieilles vannes de collégiens, les farces d’antan à base de « pouet pouet » et de « toc toc toc ». C’est un peu ton côté Bart Simpson qui va prendre le dessus pendant une semaine. Et je te rassure, personne ne s’en plaindra, ni même s’en rendra réellement compte. Sauf quand il faudra aller au ciné, ne tente pas les films comiques, surtout pas.

On va enfin t’entendre gueuler et exprimer tes putains de frustrations. Au lieu de faire comme si tout allait bien, cette semaine tu vas te lamenter comme si tu te trouvais en pleine montagne avec un écho à provoquer des avalanches. Tu veux que tes problèmes résonnent et reviennent en pleine face de certains comme des boomerangs. Je pourrais dire que tu n’es qu’un pleurnichard qui n’est jamais satisfait, mais en vérité, contrairement aux autres, tu as bien raison de vouloir recracher ce qui te tiraille et qui te donne des ulcères. Car comme tu le sais si bien, ça va toujours mieux en le disant.

Les affaires reprennent et tu es méga productif cette semaine. Tu vas redécouvrir les joies d’un agenda bien rempli, des réveils avec maximum 3 rappels et les propositions de sorties à tire-larigot. Même si tu te sens parfois dépassé tu aimes bien envoyer balader les gens en leur disant que tu es trop pris et que non pas cette fois. Car la productivité est le plus sûr des alibis. Plus besoin de mentir en disant « Désolé ce week-end je suis pas dispo », car tu as ENFIN de vraies raisons de ne pas être dispo. Tu vas vraiment à cette conférence sur le réchauffement climatique, ta cousine vient réellement te rendre visite, et tu travailles pour de-vrai-de-vrai tard avec tes collègues.

On aurait pu croire que tu t’étais enfermé dans une grotte pour hiberner et te transformer en créature des bois. Mais non, que personne ne s’inquiète, tu n’avais pas l’intention de rester trop longtemps dans cet état. Cette semaine tu vas ressortir ton attirail de séducteur comme on sort une vieille tenue de mariage, tout ça pour mieux jouer de ton sex appeal et reconquérir les âmes ayant oublié toute la saveur de tes charmes. Une bonne dose de parfum pour te donner une haleine Sephora, des fringues moulantes dans lesquelles tu rentres à peine, et beaucoup de rires pour montrer tes grandes dents blanches, voilà quels seront tes atouts.

Regarde derrière toi, des paillettes s’échappent de ta veste quand tu la secoues. Non ok, il n’y a rien, c’était juste imagé, pour la poésie de la vie. Je disais ça pour souligner le fait que tu te sens particulièrement fabuleux en ce moment. Le trottoir est recouvert d’un tapis rouge, quand tu parles un spot vient s’allumer pour révéler ton plus beau profil, et un silence se crée pour mettre en valeur ta voix suave. Non seulement tu te sens bien dans tes pompes, mais en plus tu as le sentiment que tout roule incroyablement bien et que les gens portent réellement leur attention sur toi. Formidable.

C’est la grande période des listes, des plannings, et des accumulations de rappels, que tu vas prendre plutôt avec fun cette semaine. Après avoir passé 15 minutes à lister tous les restau où faire des dates Tinder, vérifié 7 fois ton budget tout en recomptant ton pot de petites pièces, puis en demandant bien à tes potes de te confirmer quel jour tu peux faire un ciné avec eux, manger des churros, souhaiter la bonne année au dealer. Tu calcules aussi le nombre d’heures de sommeil que tu perds si tu sors en after le week-end. Tout est essentiel. Tu es entre l’expert-comptable et le wedding planner de la teuf. Et tout le monde compte sur toi.

Tiens, une photo du collège qui traine dans le coin. T’as bien changé depuis. Tes cheveux sont mieux coiffés, tu as moins de boutons et tu peux hausser le ton de ta voix tout en étant crédible. Maintenant, ta chambre s’est transformée en studio, plus la peine d’écrire « Frappe avant d’entrer stp », et tu es toujours content de rendre visite à tes parents pour ramener de la bouffe. Enfin, cette semaine, beaucoup de souvenirs vont te revenir, précisément de ces années d’âge ingrat, de premières fois et de conversations relativement chiantes. Peut-être l’occasion de te réconcilier avec ce pré-ado que tu refoulais depuis un certain temps ?

Voilà comment tu vas réfléchir cette semaine : tu vas préférer rester chez toi tranquillou plutôt que nous balancer tes éventuels microbes. Tu as besoin d’une bonne dose de sommeil, de tisanes avec du miel et de mouchoirs à l’eucalyptus pour garder la forme. Personne ne va réussir à te tenter te sortir de ton cocon. Faire la queue pour sortir en club est inconcevable. Marcher sous une averse est pure folie. Ta santé est trop primordiale. Tu te surprotèges, te roules sous des couches de plaids et de pulls, alors qu’en réalité, ton nez coule à peine.

Les vacances sont véritablement finies. Tout s’active autour de toi pour cette semaine, tu vas avoir l’impression d’appuyer sur l’accélérateur et d’être sur l’autoroute de l’effort. Tout roule, mais un peu à toute allure. Et pourtant, impossible de calmer le jeu, de freiner, ou tout simplement d’envoyer tout balader. Cette frénésie t’apporte de l’adrénaline, tu en manquais. Sur le plan amoureux c’est encore mieux, tu vas provoquer la passion et ça ira tellement vite que tu n’auras pas le temps de prendre de recul. Continue de foncer, tu as encore de la marge.

C’est une semaine qui va te permettre de consolider des liens avec des personnes. Tu vas faire évoluer tes relations comme on fait évoluer un Pokémon. A force de débats, de drogues et de brunch, tu vas pouvoir confirmer l’attachement et la sincérité de quelques individus avec qui tu as réellement franchi le cap de « contact Messenger régulier ou « pote de teuf ». Avec eux tu vas enfin pouvoir demander des services chiants comme t’aider à déboucher ton lavabo, mais aussi partager des conversations coquines et parler de tes sextoys. Car les personnes de confiance se font rares et tu en as bien besoin en ce moment.

Beaucoup de sujets vont te rendre nerveux cette semaine. On en peut pas affirmer que tu auras l’esprit reposé et que tu réussiras à t’endormir à 23 heures malgré tous tes efforts. Tu vas être aussi tendax qu’un CRS sous coke. Tu risques d’en foutre plein la figure à quiconque viendra te titiller. Reste zen mec. Ceci dit, ton excitation est compréhensible car tu vas avoir beaucoup de raisons pour la provoquer : de la nouveauté, de l’agitation et un tas de sollicitations sont à prévoir dans les jours qui suivent.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.