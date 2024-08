L’horoscope de la semaine du 17 décembre

Que nous réservent les astres cette semaine ? La pleine lune est prévue le 22, donc d’ici là, elle risque de nous rendre tous nerveux et pas forcément diplomates et habiles niveau communication. C’est là qu’il faut ruser et tirer le meilleur parti des tensions, trouver des solutions pour régler les conflits. Si vous sentez qu’une situation vous rend particulièrement dingue et que vous êtes incapables de gérer votre patience sans qu’elle ne se transforme en monstre tentaculaire, restez logique et mettez dans votre camp des personnes de confiance. Heureusement, Vénus en Scorpion est toujours là pour nous rappeler que notre vie affective est plutôt cool, que vous êtes entourés de personnes avec qui on aura beau se comporter de manière infecte, on pourra quand même dire « allez, sans rancune ? », et finir torchés à en tomber de la chaise. Serrons-nous les coudes.

À la semaine prochaine.

Magie et fortune dans vos vies.

C’est une semaine où tu vas ouvrir ton esprit comme on ouvre une boîte de truffes en chocolat (référence Noël oblige). Tout te paraît alléchant et tu vas te laisser tenter par des trucs plutôt inhabituels comme partir visiter des patelins paumés, mélanger différents types de sauces pour n’en faire qu’une un peu chelou, regarder des courts-métrages expérimentaux qu’un ami en école d’Arts t’a suggéré. Tu es curieux de tout, alors profite de cet esprit indulgent et facile à nourrir.

Tu croules sous les demandes de dernières minutes, il est vraiment temps que tu t’accordes une petite pause sinon on va te retrouver à t’endormir sous le bureau ou avec les cheveux qui tombent comme des feuilles mortes tellement ton cerveau bouillonne. Pourquoi tu ne prendrais pas un peu l’air frais pendant une heure, en écoutant une playlist suggérée sur Spotify, et en mangeant une gaufre ? Ne t’infliges pas autant de charges ou tu risques de t’écrouler, juste avant les fêtes ça serait franchement dommage.

C’est bon, tu as trop tenté de jouer les sérieux, de te confronter aux situations les plus prises de tête, de devoir garder une posture calme et sereine sans révéler au monde que tu es un grand foufou. Donc cette semaine, c’est bien simple, tu vas tout lâcher. Faire le comédien et te présenter comme une personne sage et réfléchie a assez duré. C’est vrai que ces derniers temps on t’a rarement vu courir après un cachet de Guronsan, et on peut dire que tu te tenais plutôt à carreau. Tu vas donc voir ce que ça fait de te remettre à céder aux tentations : ça donne un sacré coup de fouet.

Tu vas laisser ton ego de côté comme on laisse une bouteille de sauce vinaigrette dans le frigo : tu l’utiliseras en temps voulu, mais pour l’instant tu t’en passes allègrement. C’est pas beau ça ? Vois comme tu es à l’écoute des autres et prêt à donner un coup de main dans n’importe quelle situation. On manque de gens aussi dévoués que toi ces temps-ci. Tu vas être d’accord pour accompagner les autres faire leurs cadeaux et t’occuper des animaux domestiques laissés à l’abandon, partager ton foie gras comme Jésus multipliait les pains. Que tout le monde en profite.

Tu vas tout faire pour rattraper ta côte de popularité qui s’est un peu cassée la gueule ces temps-ci. Heureusement, tu n’es ni président, ni un scénariste pédophile, tu peux donc regagner ça sans trop d’efforts. Mais il faut tout faire par étapes. La première est tellement évidente que ta petite cousine en moyenne section pourrait te le donner : faire plaisir aux gens et les caresser avec insistance, sans trop d’agressivité surtout. La deuxième chose : montrer que tu fais des trucs intéressants de ta vie à part suivre des comptes Instagram de personnes qui se moquent des stars. Résultats garantis.

Ne sois pas parano des rumeurs qui courent autour de toi. L’idée qu’une conspiration de tes collègues est en train d’être montée contre toi te paraît évidente, tu as l’impression qu’on cherche à te nuire, tu observes furtivement ce qui se passe tout autour avec un regard suspicieux. Il est bien clair que tu veux trouver la source de ces commérages qui rodent et te déstabilisent. Peut-être que parler de tes exploits sexuels avec tes ex n’a pas été si bien reçu, ou comme la fois où tu as évoqué tes envies de Xanax (en rigolant). Vérifie d’abord si tout ça ne vient pas de ton imagination, si riche, si débordante, si… exagérée ?

Tu n’as la patience pour rien, mais absolument rien. Tu préfères manger avant tout le monde car tu ne supportes plus d’attendre un troupeau de 5 personnes s’habiller, descendre mollement des escaliers, commander sans avoir réellement choisi, trouver une table… Putain qu’est ce que ça t’agace. Il n’y a franchement pas pire que de faire la queue, attendre un bus, ou télécharger un fichier avec la connexion d’un Starbucks. Puisque tout ça te rend dingue, je te conseille vivement cette semaine de trouver une occupation qui soulagera ton impatience. Comme te perdre dans un fantasme (l’esprit est le plus doux et le plus discret des refuges) ou enlever la crasse sous tes ongles.

Quel sens aigu de l’autodérision t’a piqué ? Comment se fait-il que t’arrives à prendre autant de recul vis à vis de toi-même et d’en faire des blagues en continu ? Tu vas te marrer quand tu feras tomber ton sushi dans ta soupe miso en éclaboussant toute ta table, ou quand tu te mettras à parler anglais avec un accent tellement prononcé que personne ne te comprend. Se moquer de toi- même est une pratique que tu sais maitriser, et dont certains devraient s’inspirer. Tu rigoles, des graines de pavot plein les dents, mais tu rigoles quand même. Car tu as bien compris que ceux qui se prenaient trop au sérieux étaient tristes comme une tasse de café froid.

Si il y a bien un truc cette semaine que personne ne devra venir bouleverser dans ton quotidien c’est ton confort. Ô coussins rembourrés, siège rehaussé et cafés Nespresso. Tu peux écrire une ode au confort tant il attendri ton coeur et guide totalement tes actions. Plutôt prendre un Uber pour 4 minutes que rentrer en bus la gueule dans les courants d’air et les pieds dans du vomi. Il est possible que tu ailles un peu loin, comme quand tu voudras changer d’ampoule pour avoir une lumière tamisée qui ne te file pas de migraine ophtalmique.

C’est une période de grande organisation. Tu es fier de pouvoir tout gérer tout seul comme un grand. Tu fais toi même des to-do-list que tu colles sur le frigo avec des annotations sur ton agenda et des rappels sur ton portable toutes les heures. Tu mets des post-it sur ta table de chevet et tu envoies des messages (limite envahissants) à tes proches pour les mettre à jour des préparatifs. Si un truc vient à manquer ça t’angoisse. Mais ça n’arrivera pas car tu maitrises la situation comme jamais. Tu peux même organiser un workshop sur le survivalisme tellement tu as bien intégré la définition d’« être prêt » dans toute sa globalité.

Cette semaine tu es le roi des complications. Pour toi c’est impossible de s’épanouir dans une situation qui ne soit pas un minimum complexe. Tu ne vois pas de souci pour entretenir des relations avec des personnes clairement névrosées et dont tu subis les changements d’humeurs continuellement. Perdre ton temps en allant chercher un truc à l’autre bout de ta ville et faire la queue stupidement ne te dérange pas non plus. Mais ce qu’on apprécie, au moins, c’est que tu en as pleinement conscience, et qu’au fond, ça fait un peu ton charme.

C’est la saison de l’hibernation. Du coup tout le monde pense que tu re-mates Game of Thrones depuis le début, que tu as la gastro, ou que tu fais juste la gueule. Parce qu’il n’y a pas tant de raisons pour faire le mort et vivre sous la couette comme un ours dans sa grotte. Donner des signes de vie serait aussi pas mal pour ton entourage. Les boites de pizzas sont en train de s’entasser autour de ton évier, si tu continues tu vas même avoir la flemme de te moucher ou de te laver et ça ne sera pas beau à voir. Réponds au moins aux messages qu’on t’envoie ou accepte de prendre ce verre en bas de chez toi.

