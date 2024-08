L’horoscope de la semaine du 19 novembre

Que nous réservent les astres cette semaine ? Une bonne période de pleine lune s’annonce. On va avoir dans le viseur des personnes qui nous pourrissent la vie au quotidien, et on manigance un peu trop de plans jubilatoires pour les faire dégager. Soyons vigilants avec ceux qui nous mettent en colère, il faut prendre du recul vis-à-vis de nos intentions haineuses. C’est une période où on peut vouloir faire le tri dans nos relations. Je pense que faire le tri tout court est plus positif. Les choses doivent être carrées, sinon impossible de s’en sortir. Ce n’est pas une raison pour vouloir exclure de manière radicale quelqu’un qui nous importune. Restons calmes. Focalisons-nous sur les ordures ménagères, plutôt que les ordures de la société. Vous pigez ? Par exemple, ne pas dire « Ta gueule » mais plutôt « Non, s’il te plait pas maintenant ». C’était juste une piqûre de rappel.

À la semaine prochaine.

Tu vas réaliser à quel point c’est tellement génial d’être indépendant et d’en avoir concrètement rien à faire des autres. La vie t’appartient, enfin ! Plus besoin d’attendre stupidement de retours, voire pire, une approbation, voire encore pire, devoir faire la moue. Non, vraiment cette semaine tu vas avoir comme un électrochoc qui te rappellera que tu n’es redevable envers personne. Finies les longues et pénibles attentes, fini de piétiner sur place comme un idiot. Les choses vont bouger car c’est toi qui les as décidées ainsi. Et puis merde.

Cette semaine tu vas activer ton mode nuit. Tu te sens d’humeur beaucoup plus dark que d’habitude, c’est comme ta part ténébreuse qui refait surface pour quelques jours. Personne n’est allé la chercher pourtant, mais elle se trouve bien là. Tu n’as pas à la craindre, seulement tes proches auront peut-être du mal à capter pourquoi t’enfiles toujours ce même sweat noir à capuche, que les faits divers glauques te font marrer, que tu fermes tes volets en pleine journée et donne une ambiance mystique à ton appart. Ne nous inquiétons pas.

Cette semaine tu vas pouvoir te regarder dans le miroir et faire un check à ton reflet. Tu as compris que c’était une excellente période pour éviter de dépenser du fric comme bon te semble, et donc de faire des économies. Tu vas posséder ce talent assez unique et enviable de garder ton argent pile au bon moment. Tu ne vas pas céder aux tentations comme acheter cette sérigraphie pour ta chambre ou prendre la meilleure bouteille de vin rouge du rayon. Tu fais ta pince, mais une pince avisée, car tu as d’autres projets bien cool en tête que tu te réserves pour les prochaines semaines.

Apprête-toi à vivre le chaos relationnel cette semaine. Ne t’en fais pas, c’est pas ce que tu penses, car ça ne te concerne pas. Tu vas juste te sentir débordé par un flux colossal d’informations, qui débarquent de toutes parts de ton entourage. Ta messagerie est inondée, tu vas recevoir des retours assez inespérés de tes proches. Ça grouille autour de toi. C’est facile de se sentir submergé, mais rappelle toi que c’est quand même cool d’avoir du mouvement autour de toi et d’apprendre quelque chose de nouveau chaque jour.

Tu vas te retrouver face à un truc aussi flippant que fabuleux cette semaine. Je ne tease pas plus longtemps. C’est… de la responsabilité. Mais il va bien s’agir de celle que tu attendais. Tu vois, celle qui te permet de prendre pas mal de libertés sans pour autant oublier tes contraintes. Celle qui t’autorise à prendre des décisions venant uniquement de tes principes, et en même temps t’oblige à veiller habilement sur tout ce qui se passe. Maitrise ça comme il faut, car c’est porteur de pas mal d’avantages pour les semaines à venir.

Vu que tu te sens légèrement débordé, que tu arrives à peine à répondre en langage correct aux messages qu’on t’envoie, tu commences à te plaindre mais tout en ayant la lucidité d’esprit de le faire discretos. Du coup, tu ne trouves pas mille solutions pour changer la situation. Alors cette semaine tu vas empocher le titre honorable de roi de l’improvisation. Félicitations. Tes privilèges seront de réussir à organiser un événement à l’arrache, être hyper efficace dans l’instant, et parler de quelque chose que tu connais sans même en avoir pris connaissance auparavant. Brillant.

Mais comment se fait-il que tu sois si bien organisé cette semaine ? Non mais vraiment, ta vie va être étonnement bien ordonnée. Tu sais quand tous les événements s’enchainent de manière fluide et harmonieuse, et que ç’en est presque poétique. Tu décides de mettre fin à ce bordel perpétuel dans lequel tu pataugeais avec une fausse allégresse, pour foutre un peu plus de clarté sur ton agenda et dans ta piole. C’est merveilleux de voir que tu peux retrouver tes affaires, ne pas poser de lapins, et même réussir à trouver un peu de place, nan ?

A force de faire ton oiseau de nuit, ton démon de minuit, ou juste t’engouffrer dans des pensées nocturnes interminables, tu vas te retrouver en gros manque de sommeil cette semaine. C’est toujours le même schéma. Tu réalises au début que, ah, ces 4 heures de sommeil à dormir sur un canap’ le vendredi soir, suivies de 6 heures entrecoupées le dimanche aprem’, et le réveil infernal du lundi etc etc etc… c’est peut-être pas si évident à supporter. Tu penses que ton corps est vraiment celui d’un mutant d’une galaxie 100 fois plus évoluée que la nôtre pour pouvoir t’écrouler ? Mais le sommeil c’est sérieux, je t’assure.

Franchement, si je pouvais, j’aimerais bien te dire que tu as raison de suivre ton instinct et de réagir aussi spontanément. Mais cette semaine, vraiment, tu devras apprendre à mieux tendre l’oreille lorsqu’on te file un conseil, ça te fera un bien terrible. Car oui, pour te contredire, faut y aller ! Non pas que tes idées soient mauvaises, mais on se retrouve un peu perdus à la frontière entre le caprice et le bon sens avec toi.

Tu vas te laisser porter par une vague de nostalgie indéfinissable. D’où vient-elle ? Pourquoi t’atteint-elle ? Tu auras des envies fugaces de revêtir une casquette, jouer à ton jeu favori, trainer dans les parcs les samedis après-midi, et éventuellement te balader dans un magasin de DVD (qui fait encore ça ?). Je crois que tu refoules un peu le fait d’être passé dans la cour des grands et que stop les bêtises de mômes. Prends ta planche et laisse-toi porter illico par ce magnifique rouleau de l’innocence.

Tu t’emballes tellement vite, et pourtant c’est quelque chose que d’habitude tu gères assez bien. Tu aimes divaguer mais tu arrives à rester raisonnable, c’est souvent ce qui fait que les gens t’admirent. Tu n’as jamais l’impression d’aller trop loin et pourtant tu vas certainement perdre pied avec la réalité cette semaine, te transporter un peu plus loin sur la planète « Foutez-moi-la-paix », avec une escale sur l’orbite « Je-ne-veux-plus-rien-contrôler ». Tu l’auras compris, cet échappatoire n’est pas dangereux, mais tente juste de ne pas d’y rester trop longtemps non plus.

Cesse donc de flipper comme ça. Tu te rends compte que beaucoup de choses qui te plaisaient il y a quelques mois t’inquiètent aujourd’hui. Tu vis un véritable chamboulement, et je pense que tu ferais mieux de t’écouter. Là ça devient essentiel. Tu sais, ce n’est pas si grave d’être déçu et et vouloir passer à autre chose. Je crois que cette semaine va être décisive, il va falloir que tu affrontes les démons de la vérité, que tu leur plante ton épée dans le ventre et que tu fasses couler le sang sur le trottoir. Il n’y a pas d’autres solutions.

