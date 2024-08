L’horoscope de la semaine du 21 janvier

Que nous réservent les astres cette semaine ? On va dire que ça démarre fort avec la pleine lune de cette semaine. Elle renforce notre caractère en grossissant bien chacun de nos traits, les meilleurs comme les pires. Par exemple si vous êtes d’un naturel à aimer vous plaindre et gueuler sur tout le monde, il va falloir vous maitriser car ça va s’amplifier, pour le grand bonheur de votre entourage. Si vous avez l’habitude de gober toutes les histoires qu’on vous raconte, éloignez-vous des chaines Youtube complotistes et allez voir des expos d’art abstrait où vous serez sûrs qu’on ne cherche pas à vous influencer. Sinon pour toutes les personnes qui pensaient ne pas avoir de caractère, c’est le moment d’y prêter un peu attention, vous me suivez ? On a tous un caractère. Même la tiédeur est un trait de caractère. Donc cette semaine, tout est aligné pour vous auto-analyser.

À la semaine prochaine.

Videos by VICE

Magie et fortune dans vos vies.

Allez, arrête de te créer des blocages pour rien. Cette semaine, enfin, tu vas commencer à voir le monde comme un bon bout de gruyère, et oui, je t’assure que cette analogie est pertinente. Ta vision des choses va être plus aérée, plus légère, remplie d’échappées belles toutes autant uniques les unes que les autres. T’en as fini avec les auto-tamponneuses, les rentre-dedans et les demis tours sur toi-même dans des espaces clos. Continue de regarder autour de toi en t’apercevant que tu as un champ de possibilités incroyable, et que si jamais tu ne sais pas quoi foutre tu peux toujours tout râper, faire fondre et mélanger, c’est ça l’harmonie de la vie.

Personne ne t’en voudra d’être un control freak. Si faire un budget sur l’année te trotte dans la tête, que tu en as marre de te payer un voyage et te retrouver dans le rouge le mois suivant, ou de t’endetter sur 2 ans pour un nouveau téléphone, tu es bien légitime de faire gaffe. Faire des économies et des projets, c’est franchement tout à ton honneur. Tu verras cette semaine une issue possible vers les petits inconforts que tu as connu l’année dernière – ou que tu vis actuellement. Si il y a un mot qui te vient en tête c’est bien : anticiper. Anticiper tes dettes, anticiper les histoires sentimentales foireuses, anticiper les séjours avec tes potes ingérables. Bref, mieux se gérer.

Il semble que tu aurais besoin d’espace cette semaine. Beaucoup d’espace. Les gens s’agglutinent autour de toi, personne ne prend en considération le périmètre d’air qu’on te doit. Pas la peine de prendre les transports en commun, d’aller regarder les magasins pour une nouvelle TV le samedi aprem, ou de faire une expo la veille de sa fermeture. Ta zone il faut la respecter, même si personne ne la voit, on la ressent. Avec ce faisceau lumineux qui t’enrobe comme une tenue de ski, personne ne peut te toucher avec des doigts sales et tu protèges parfaitement cette aire.

Cette semaine je te conseille de mettre de l’eau dans ton vin, non, plutôt de verser une gourde dans ton tonneau, car il va falloir arriver à relativiser. Ok, je sais que tu as horreur de ce mot, et c’est exactement pour ça que je vais te le répéter : RE-LA-TI-VI-SER. J’ai d’autres synonymes au cas où ça ne serait toujours pas clair comme l’eau de roche : nuancer, modérer, calmer. Voilà, je pense que tu commences à saisir. Donc si personne n’a répondu à ton message pour organiser un week-end au mois de mai ou que tu ce colis n’est toujours pas arrivé à destination, tranquille, patience, zen.

Cette semaine tu vas t’amuser à changer systématiquement le point de vue des autres. Quoi qu’on te dira, tu voudras prendre un chemin que personne ne prend. Tu fais exprès d’être à coté de plaque, ne pas suivre le flot, ça te rend créatif, même si on a envie de te foutre quelques baffes quand même. Finalement, tu vas tirer pas mal d’avantages, accepter d’être la personne relou qui contredit à chaque occasion. C’est parfait pour diviser les troupes, créer des camps, cocher la case « excentrique ». En d’autres termes, tu fais le malin à longueur de journée. Et étrangement, les gens ne te trouveront pas si insupportable que ça.

Cette semaine tu vas pouvoir lire à travers ton subconscient car il va être très bavard, même si grâce à lui tu peux te voir en train d’élever des loutres dans un grenier avec le fils de ton boss à qui tu commences à roulez des pelles. Parfois le subconscient est très chelou, limite glauque, et il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais il peut révéler des histoires assez drôles et même parfois te filer une petite leçon de morale. Tu vas te rendre compte que son langage n’est pas si hermétique et qu’il tente vraiment de t’aider dans ta vie quotidienne.

Tout ce qu’on va te demander cette semaine tu le réaliseras. Tu n’as qu’une parole, et c’est justement pour cette raison qu’il sera impossible de te prouver le contraire. C’est très pratique car ça t’évitera d’être face à plusieurs options qui te font perdre du temps. Du style deux anniversaires dans une même soirée, hésiter entre du tarama et du guacamole, faire une lessive de noir ou une lessive de blanc. Tu vois bizarrement, quand on est au clair et qu’on s’en tient à ce qu’on voulait dès le départ, ces petits trucs deviennent plus simples.

Tout le monde devrait te faire confiance. Quand je dis tout le monde c’est vraiment l’Univers entier. Dans notre entourage si on devait écouter quelqu’un d’aussi sûr et sincère c’est bien toi. Cette semaine certaines personnes chercheront à le nier et mettre en doute ton honnêteté. C’est franchement injuste qu’on ne te considère pas à ta juste valeur. Pour ça : blinde-toi. Rédige une flopée de réparties que tu vas répéter devant ton miroir. N’aies pas peur de lutter contre ces gens qui font toujours l’inverse de ce qu’ils prétendent être. Prends tes petits poings pour leur balancer tout ça dans la face.

C’est tellement chouette de rester sous ce petit duvet de romantisme, tu es tout in love. Tu te croirais presque en plein conte de fée si tu n’étais pas rattrapé par la réalité des colocs casse-couilles et des shooter de vodka-menthe révélant la face sombre de chacun d’entre nous. Mais sinon tout va pour le mieux, tu as rencontré une personne qui te regarde enfin avec dévotion, qui t’envoie des textos mignons avant de dormir et qui approuve ton style vestimentaire sans la moindre ironie. Tu es tombé sur quelqu’un de bien, ne le laisse surtout pas filer.

Cette semaine, un truc révélera ton caractère compliqué à suivre, à la limite du caractère de con disons-le franchement. Tu vas te mettre à bouder sans raison, personne n’arrivera à saisir ce qui t’arrives. En réalité, tu ne sais pas non plus, tu le feras juste par plaisir de faire la gueule. Parce qu’au bout du compte faire sans cesse des efforts pour acquiescer la connerie des autres ça te donne la nausée. Donc tu as choisi de ne rien dire pendant quelques jours, comme si tu mettais en veille ton amabilité histoire qu’elle se recharge. Et ta bonne humeur sera de retour la semaine suivante.

C’est la semaine du réseautage. Dès que tu peux grappiller un peu de contacts quelques part t’en profites. Opportuniste ? Mais non enfin, c’est un moyen pour toi de créer des liens, c’est ton instant de sociabilité poussé au max. Il te faut des phases comme celles-ci pour te sentir utile en société. Réussir à ajouter 20 personnes sur Facebook en un week-end et être taggué dans les story de gens que tu mets dans ta propre catégorie des « influents », et faire des câlins à peine sur-exagérés après avoir tiré sur un joint. Ton réseau de connaissances potentiellement utiles pour ta vie sociale s’est refait une beauté, maintenant à toi de l’entretenir pour les semaines qui suivent.

C’est quoi cette perte de contrôle ? On va trouver que quelque chose cloche chez toi cette semaine. Quand les gens autour de toi font la gueule et se plaignent de leur mutuelle qui ne rembourse quasiment rien, on peut compter sur toi pour distraire l’assemblée en te faisant remarquer. Enfin, je dis ça mais je reste à ton échelle, car perdre les pédales ce n’est pas non plus dans ton habitude. On t’entendra souhaiter une « Bonne journée » à tout le monde dans l’ascenseur sur un ton enjoué (vraiment personne ne fait ça), inviter des gens que tu ne connais pas chez toi, et te moquer sans discrétion des gens dans le bus. Salut, on a compris que tu étais là.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.