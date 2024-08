L’horoscope de la semaine du 26 novembre

Que nous réservent les astres cette semaine ? On a enfin quitté cette saison de renfrognés et d’obsédés (les Scorpions), pour passer à celle du Sagittaire. Et ça tombe très bien car ça commençait à devenir pénible de passer son temps à se comparer aux autres tout en murmurant à quiconque voulait l’entendre « Ce soir, ça va être ta fête ». Soyons donc un peu plus joyeux, et arrêtons d’avoir l’esprit trop tordu. Après avoir bien ruminé nos fantasmes et construit des projets dans notre tête, cette semaine il faut passer à l’action. Ce scénario qu’on aime tant et qu’on se passe en boucle, il faut le concrétiser. Donnez donc un peu de sens à toutes ces idées qui traversent votre esprit. Si vous vouliez organiser un surprise, c’est le moment. Si vous rêvez de déplacer ce meuble dans lequel vous vous cognez constamment ou même de le changer, c’est le moment. Et si vous voulez rien foutre chez vous, c’est aussi le moment (d’un certain point de vue l’inaction est une action, en soit).

À la semaine prochaine.

Videos by VICE

Magie et fortune dans vos vies.

Tu es en grande forme cette semaine, et ton énergie est tellement débordante que tu vas avoir l’excellente initiative d’en faire profiter les autres. On va même avoir du mal à te suivre. Aussi, tu ne manqueras pas de créativité. Avec de la ficelle et du bambou tu inventes un jeu. Avec des fonds de conserves et quelques épices tu régales tout un régiment. Franchement, c’est très pratique d’être avec toi en fin de mois car tu arrives à proposer les plans les plus cheap qui soient, et les gens arrivent quand même à s’éclater.

Je sens pour cette semaine que tu vas avoir un petit coup de mou et chercher à te laisser calmement porter par les flots du désespoir. Il est possible que tu te mettes à pleurer après avoir vérifié pour la 12e fois que ton frigo était bien vide, alors que tu as faim, mais que tu ne sais pas quoi te faire livrer car tu as déjà mangé une pizza avant-hier, et que ça te broie le cœur et te fait te sentir minable de devoir commander une pizza pour la 3e fois de la semaine. Allez, commande ta pizza et savoure-la, ne sois pas trop dur avec toi même, on connaît tous des instants de fragilité.

Tu vas t’étonner toi même, mais il se pourrait bien que cette semaine tu décides subitement d’abandonner une relation beaucoup trop polluante dans ton quotidien. Enfin, ce n’est pas comme si on ne t’avait pas alerté au préalable que tu devais larguer tes boulets… Pourtant toi, à la manière d’une autruche empaillée, tu refusais de voir la perversité de certains. Maintenant que tu as suffisamment de preuves, dégage tout ça. Tout le monde déteste ghoster quelqu’un, tout le monde est d’accord sur le fait que c’est un acte abusé, mais parfois on n’a pas le choix. Lance-toi et dis : « Ciao bye bye les profiteurs, les narcissiques, les âmes impures. »

Tu vas sortir de ta petite carapace cette semaine pour t’ouvrir un peu plus à la vie sauvage. Tu n’auras pas peur de te placer au premier rang dans les concerts, quitte à recevoir la cendre d’un spliff de tes voisins dans la tronche ou le sac à dos de types surexcités. En vérité, plus c’est brut, plus ça va t’attirer. Tu vas t’encanailler, fréquenter des gens peu fréquentables, roder tard dans les ruelles sombres, porter des blousons noirs.

Il y a ce courrier qui traine sur ta table dont il va falloir s’occuper cette semaine. Il y a aussi ce tas de fringues qu’il faut ranger si tu veux retrouver quelque chose de propre. Il y a aussi cette poubelle de salle de bain qui déborde de trucs qui n’ont rien à voir avec la salle de bain. Et surtout, il y a ta prise de conscience de la procrastination, que tu procrastines également. Mais heureusement cette semaine tu vas te réveiller pour soudainement réaliser qu’un grand ménage s’impose.

Cela fait plusieurs semaines que tu envoies chier toute une bande de braves dans la plus grande indifférence et que tu fais tes trucs de ton côté comme si de rien était. Mais là, malgré toi, tu vas devoir demander un peu de soutien. Il y a des moments où tu auras besoin d’avouer que tu ne gères pas tout. Comme cette chemise qui traine sur ton cintre et que tu as peur de la repasser. Elle est le reflet de ton individualisme. Donc cette semaine, heureusement, tu vas cesser de porter des trucs froissés et réaliser que lorsqu’on s’occupe de toi, de temps en temps, c’est très bien aussi.

Aussi incroyable que ça puisse paraître, tu vas avoir une révélation cette semaine. Un truc dingue. Comment est-ce que tu faisais pour vivre avant de savoir ça, sérieux ? Et ouais, tu vas apprendre le sens de l’expression « avoir le détail qui tue ». Et depuis ça, tu vas avoir beaucoup plus de facilités pour savoir te saper avec style, ou pour cuisiner, ou en étant plus concret, pour draguer. C’est bon, ton détail qui tue, tu le tiens, tel un révolver entre les deux yeux. Tu fais des ravages, c’est un massacre. Et il fallait que tu t’en rendes compte que maintenant.

Tu ne vas pas trop oser l’avouer cette semaine mais il y a quelqu’un qui te manque, et cette personne va apparaître sous forme de flash absolument n’importe où : dans le bus, au restau, chez ton voisin, dans les WC publiques, dans les publicités Youtube. C’est infernal de voir cette personne partout sur ton passage, c’est presque terrifiant. Tu as l’impression d’avoir été lobotomisé et que ton cerveau complote avec toi-même. Oui, ça part loin. Pour t’en débarrasser je te donne un conseil vraiment tout simple : rentre en contact avec cette personne, même si c’est en laissant un commentaire foireux sur sa dernière photo.

Mais qu’est ce qu’ils ont tous à manquer de civisme, sérieux ? Oui cette semaine tu vas être un peu plus sensible à la médiocrité des gens. C’est toi qui vas aller voir les voisins pour leur demander de baisser le son et de marcher avec des chaussons, c’est toi qui iras voir ce type de 2 mètres dans la salle de concert pour lui faire comprendre de se mettre derrière si possible, c’est toi qui va ramasser les bouteilles en plastiques qui trainent sur le trottoir pour les mettre à la poubelle, tout en grommelant que c’est inhumain. Relou ? Non, juste bien éduqué et garant du respect messieurs dames.

On ne peut pas dire que tu aies l’âme du fouineur, du dénicheur de pépite, voire même du précurseur de tendance. Tu es plutôt de la team des suiveurs sophistiqués, c’est-à-dire ceux qui ont le monopole du bon goût mais qui tentent rarement des folies. Cette semaine, tu vas sortir de ta zone de confort et essayer d’être « original » voire « farfelu ». Tu vas acheter des biblos chelou en te disant que tu as fait une affaire, tu vas faire des mélanges d’ingrédients un peu trop osés du type sirop d’orgeat dans un ti-punch. Mais ce que les autres penses tu t’en cognes, et c’est l’essentiel.

Pour compléter ta liste « Comment porter l’attention sur moi-même », il est bien possible que tu sois en panne d’inspiration pour cette semaine car tu auras absolument tout tenté. Tu as 2 techniques : 1) te mettre en valeur, en criant et en te plaignant 2) mettre les autres en valeur dans le but de te mettre en valeur, en flattant et en vampirisant leur esprit, de fait qu’ils se sentent obligés de tout faire avec toi. On sait que ton égo a besoin d’être nourri comme un bébé dragon sorti de son oeuf, mais par pitié, achète toi un poisson rouge et laisse les êtres humains, ils ont déjà beaucoup à faire avec leurs complexes et leur anxiété.

Je vais te décrire une scène banale dans ton quotidien banal pour une semaine banale. Je t’invite à te projeter, donc écoute moi bien. Tu vas chercher de l’argent à la banque, tu mets ta carte dans le distributeur, tu reprends ta carte, tu t’en vas, tu t’aperçois 1 heure plus tard que tu as oublié de retirer les billets du distributeur. Voilà. Cette semaine tu as la tête complètement ailleurs, mais plus rien ne te fais paniquer. Oublier de fermer à clé la porte de chez toi ? La routine. Perdre ton passeport ? Relax. Laisser cramer une casserole et enfumer ton appart ? 3 fois rien, man. Peut-être qu’il faudrait veiller sur toi, à ce stade.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.