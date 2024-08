L’horoscope de la semaine du 29 octobre

Les planètes sont en mouvement constant. Et à chaque instant, elles influencent la Terre en fonction de leur alignement. Je m’appelle Claire Salomé et j’ai toujours été fascinée par les mystères du zodiaque et les forces célestes des étoiles. Désormais, chaque semaine, je vous révèlerai les tendances astrales de la semaine, pour que vous profitiez pleinement du pouvoir merveilleux des planètes.

Que nous réservent les astres cette semaine ? L’entrée de Mercure en Sagittaire nous amène à voir beaucoup plus consciemment les choses. C’est une semaine où l’on est censé porter beaucoup plus d’attention aux autres mais aussi aux événements. On est moins dans la réactivité, beaucoup plus dans la réflexion. Car vraiment, un peu de calme et de retenue ne feraient de mal à personne. La précipitation de ces dernières semaines nous faisait partir en vrille, il est temps de souffler, de se poser, et de méditer.

Videos by VICE

Vénus retourne en Balance, c’est pour apporter un peu plus d’harmonie dans notre vie affective. On arrive à définir un peu mieux ce qu’est notre amour propre. C’est aussi une période où on en apprend beaucoup sur soi à travers le regard des autres, et c’est tellement enrichissant. Donc restez attentifs aux petits gestes et aux discours d’autrui. La méfiance à outrance est votre ennemie.

À la semaine prochaine,

Magie et Fortune dans vos vies.

Tes désirs sont si puissants en ce moment que tu vas devoir te retenir pour les contrôler. Tu vas te sentir à la fois libéré, ouvert à tout, et en même temps dépendant de ces pulsions. On a beau te dire de ne pas jouer avec le feu, mais cette semaine c’est exactement ce qui va t’animer. Sois juste ok avec ça. Enflamme-toi si tu as besoin. Si ça te fait du bien c’est que tu as choisi cette voie pour te soulager et avoir l’esprit moins surchargé, et tu as complétement raison.

Tu sais qu’un « non » n’est pas un refus catégorique, c’est juste une limite, TA propre limite. C’est elle que tu vas chercher cette semaine. Quelques signes ne tromperont pas : tu voudras systématiquement apporter ton point de vue vis à vis d’une situation, tu voudras prendre le parti du plus juste et le défendre. Là je te parle de tes motivations, mais en plus de tout ça tu réussiras à imposer ton opinion et trouver le meilleur discours possible pour te faire entendre. Tu vois que tu es tellement mieux dans tes pompes quand tu sais ce que tu veux.

Tu auras le sentiment d’être constamment tiraillé entre un tas de situations, toutes super différentes, et toutes entremêlées les unes avec les autres. Disons que ça complique pas mal ton quotidien. Heureusement que ton esprit logique et ton excellent pragmatisme sauront t’en dépêtrer. Encore faut-il que tu les mettes en oeuvre ! Ne te laisse prendre au piège par la mélancolie, la colère ou la défaite. Ne joue surtout pas à l’autruche, fais plutôt briller ton bon sens, car cette semaine il te sera vraiment nécessaire.

C’est la grande période des opportunités, cette semaine tu vas pouvoir miser sur des collaborations qui peuvent t’être vraiment précieuses pour l’avenir. Reste bien disponible et sur le qui-vive, garde les yeux grands ouverts. C’est une toute nouvelle dynamique pour toi et une nouvelle relation avec toi-même qui est en train de prendre racine. Ta sociabilité est ton plus grand atout. Profites-en.

Tu es à la veille de quelque chose de totalement nouveau, et tu devrais le ressentir dès cette semaine. Toi qui fantasmais de voir plus d’effervescence dans ton entourage, et d’abolir la routine, et bien là, tu vas être comblé. Ce mois de novembre va t’amener vers des sensations toutes neuves, beaucoup plus stimulantes que les semaines précédentes. Enfin, il était grand temps !

Tu vas ressentir un besoin profond de revenir aux choses essentielles, brutes, instinctives, presque animales. Ton quotidien cette semaine se voudra très simple mais efficace. Manger, se reposer, éviter les conversations superficielles, marcher longtemps, sortir de la ville pour apprécier un peu de nature. Tout ce qui ne t’est pas nécessaire tu l’exclus. Il faut intégrer une prise de recul immense pour en arriver là, et c’est extrêmement sage de part.

C’est épatant à quel point tu arriveras à récupérer toute ton énergie cette semaine. Beaucoup de ton entourage se questionneront autour de cette force grandiloquente. Tu vas réussir à exprimer ta joie, et ça en deviendra presque contagieux. On sait bien que tu gardes quelques doutes et appréhensions dans le coin de la tête, mais en ce moment tu préfères ne pas trop t’en préoccuper, et plutôt véhiculer tout ce qu’il y a de positif en toi. Le reste attendra.

Cette semaine tu penseras beaucoup plus à te délasser et à recharger tes batteries, ça sera quasiment vital pour toi. Ces dernières temps étaient franchement épuisants pour toi car beaucoup trop blindés d’émotions. L’heure est venue de tourner un peu plus au ralenti, être bien plus calme. Prendre le temps de faire les choses va t’apporter pas mal de satisfaction car ces excitations des dernières semaines t’ont lassé. Tu peux maintenant l’avouer : tu as envie de te laisser aller à la paresse.

Ce n’est pas la période pour renoncer à tes principes ou les mettre au chaud dans une boite et attendre les beaux jours pour les ressortir. Je ne suis pas du tout d’accord. Je pense que tu devrais plutôt refuser de sacrifier tes désirs et tes valeurs. Qu’attends tu en retour ? Rendre ton entourage fier de toi ou plutôt qu’on t’accepte tel que tu es ? Cette semaine tu seras confronté à ce type d’interrogation autocritique. Je peux déjà t’annoncer que la second option sera bien plus favorable.

Beaucoup de choses que tu n’osais pas t’avouer vont se révéler cette semaine. Cela apparaitra en coup d’éclat et pourra bien te surprendre. A trop cacher les vérités, elles finissent par jaillir avec torpeur. Mais tu es robuste et intelligent, tu sais comment les interpréter et faire en fonction. Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, ces révélations ne vont pas te déstabiliser, mais plutôt t’amener vers le haut.

Petit conseil pour cette semaine, et pas des moindres : tu devras donner autant que tu reçois. Ton altruisme ravageur te fait parfois tourner la tête, tu en viens à être bien trop négligeant sur ce que les gens peuvent t’apporter. Heureusement autour de toi tu as de bons modèles d’équilibre générosité/orgueil, alors trouve l’inspiration nécessaire à ton amour propre chez ces personnes.

En quête d’histoires à raconter, d’illuminations ou de vibrations, cette semaine tu vas te laisser tenter par tout. Tu suivras le flot excitant de l’exploration, tu vas t’en aller vers des contrées plus audacieuses et encore inconnues. Tu veux sortir de ce quotidien trop fade et un peu plombant en allant fouiner les bizarreries. Ta curiosité est sans limite alors utilise la autant que possible pour t’écarter de ta zone de confort.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.