L’horoscope de la semaine du 3 décembre

Que nous réservent les astres cette semaine ? Une nouvelle lune s’annonce à la fin de la semaine, ce qui fait remuer pas mal de trucs chez nous. Certains y seront sensibles, d’autres non, mais c’est une période où on a tendance à s’enfermer, où on se crée un personnage pour se rassurer et on aime jouer un rôle tantôt comique tantôt drama. Beaucoup d’éléments extérieurs nous poussent à nous détacher de nous-même, on préfère alors rester nonchalant et ne divulguer aucune émotion qui risquerait de nous trahir. Mais le point positif c’est qu’on arrive quand même malgré ça à garder une forme d’euphorie et ne pas se ruer tête baissée dans la mélancolie. Un exemple : les marchés de Noël ont toujours été un truc relou avec du monde partout et des odeurs douteuses. Mais en vérité on ne se pose pas tellement la question, on apporte pas d’opinion, et on fait parfois l’effort d’y trainer. C’est exactement comme ça que chacun agit, sans réellement exprimer son caractère, et parfois ça vaut certainement mieux.

À la semaine prochaine.

Videos by VICE

Magie et fortune dans vos vies.

Cette semaine va être pas mal agitée pour toi. Tu es comme un chien enragé a qui on a lâché la laisse. Tu fonces là où tu as envie d’aller, et à toute allure, ce qui peut être pas mal déconcertant pour ton entourage. Mais vraiment, personne ne va arriver à te suivre. Tu auras des envies de passer des soirées dans 5 endroits différents, simultanément, et tu ne verras absolument pas le problème. Partout où tu iras, tu trouveras le moyen pour te volatiliser, et quand on se demanderas où tu es, on te retrouveras soit au bout de la rue, soit enfermé dans la salle de bain avec un inconnu, soit au comptoir du bar du coin à offrir ta tournée de shooters. Incontrôlable quoi.

Généralement quand on se voile la face sur d’autres personnes, ça n’apporte rien de bon. Il est possible que cette semaine tu te rendes à l’évidence qu’une personne t’as littéralement malmené et que tu étais arrivé à un stade d’aveuglement où on ne pouvait plus vraiment faire grand chose pour toi. Une forme de syndrome de Stockholm ordinaire, car il s’agit de quelqu’un que tu adores. Je pense que tu devrais mieux valoriser les personnes humbles et attentives de ton entourage, tu as tendance à les oublier. Cela t’évitera de passer une journée entière à avoir une conversation qui ne t’apporte rien, ou à faire l’opposé de la ville juste pour servir les caprices de cette même personne. Tu perds trop ton énergie.

Cette semaine tu vas passer à l’étape supérieure dans cette quête effrénée du sens de ta vie. Tu as pu te demander ces derniers temps à quoi bon cela servait de se lever tous les matins pour assister des gens qu’au fond tu ne peux pas pifrer, et que tu trouves d’ailleurs plutôt mauvais. À quoi bon te contraindre à une hygiène de vie de l’ordre de l’auto-flagellation. Autant se donner un bon coup de cravache plutôt que de te résoudre à boire du coca pour l’apéro ou passer des soirées chiantes avec des gens chiants. Oui, tu es en pleine crise existentielle.

On risque de te reprocher un égocentrisme assez inhabituel. En allant prendre un peu trop de selfies, en bombant le torse quand on parle de toi, en cherchant à attirer les regards dans n’importe quel lieu mondain… Tu ne manqueras pas une occasion pour te mettre en avant et imaginer que tu brilles de mille feux. Donc à force de te regarder dans chaque surface vitrée et de vérifier toutes les 3 secondes que ta chemise n’a pas fait de vieux plis, tu vas finir par effrayer la plupart des gens qui te connaissent très bien et qui savent pertinemment que ce narcissisme n’est absolument pas dans tes habitudes.

Tu croyais posséder des ressources illimitées en patience, et bien c’est loupé. Comme le pétrole et la notoriété, tout s’épuise au bout d’un moment. Tu te disais que tu pourrais tenir longtemps, mais cette semaine tu vas craquer car tu es en totale anémie. Ton sang est devenu aussi chaud qu’une baignoire de lave et d’acide, tu n’as plus la même souplesse d’esprit d’y a quelques semaines, comme si ton cerveau avait remplacé ses cours de yoga par une sieste sur du gravier. La petite bombe à retardement qui est à deux doigts de faire des dégâts atomiques, écoute-la. Elle pourrait exploser sur des gens qui te sont chers, et ça serait vraiment emmerdant.

Tu vas avoir une grosse montée de stress cette semaine, et ça cumulé à l’humeur infernale des gens, ça te fait péter un plomb. Mais pas de panique. Toi, tu es loin, ô combien loin, de faire un burn-out. Donc si tu crois que tes petits sauts d’humeur matinaux ou que ton incapacité à rayer intégralement chaque action de ta to-do-list peuvent faire de toi un être hautement surmené, c’est raté. Tu n’as au contraire pas de quoi t’inquiéter. Une balade dans les bois et un après-midi devant la cheminée à boire du vin chaud, et tu seras parfaitement détendu je te l’assure.

Tu as parfois le désir profond et inavoué de vouloir vivre simplement et comme tous les autres. Mais tu sais très bien que c’est impossible. Tu sais très bien que depuis que tu es devenu pote avec la personne que tout le monde trouve bizarre, ou depuis que tu es le pro du système D, et bien oui c’est impossible. Cette semaine tu vas tenter l’expérience sociologique de vivre telle une personne lambda. C’est à dire en parlant de tes problèmes de plomberie à chaque personne, d’avoir la sensation de te laisser porter par un groupe comme un mouton, et de lire l’actualité sans avoir ta propre opinion. Je peux déjà t’annoncer que tu ne tiendras pas ultra longtemps.

Y’en a marre de t’entendre critiquer les autres à longueur de journée, faudrait peut-être que tu abolisses tes préjugés – en même temps que tes privilèges, d’ailleurs. On a l’impression que tu ne sais pas quoi faire d’autre de ta vie à part commenter ce que ton voisin bouffe, si c’est du taboulé ou un sandwich triangle. Cette semaine tu vas vraiment faire des conclusions bien grosses et caricaturales sur les gens, je dirais même quelles seront un peu « limite ». Même si ça te permet de faire du tri, je te garantie que mettre de l’eau dans ta gnôle et être plus tolérant vis à vis des gens t’apportera une grande satisfaction. Parce que c’est cool parfois d’être sympa aussi, nan ?

Impossible cette semaine de te tirer les vers du nez. Tu as décidé de prendre de sérieuses distances et de construire des remparts autour de toi afin de te couper du monde, mais surtout de ne rien laisser sortir. Qu’est-ce qui t’as rendu aussi mystérieux ? Pourquoi tu fais autant la tête ? On croirais presque que tu es soucieux ou que tu boudes. Heureusement que tu n’as pas tout le temps un caractère déprimant. Donc tu peux t’autoriser pour cette semaine à rester chez toi affalé dans ton canapé, et répondre par « oui » ou par « non » ou par « j’sais pas » à ce qu’on va te demander, si c’est provisoire ça va.

Tu vas avoir envie de te dire « rien à faire de l’avenir » ou encore « le présent c’est quand même bien flippant ». C’est juste des excuses pour te réconforter avec des trucs régressifs comme écouter radio Nostalgie et shazamer des titres, ou faire une raclette en faisant fondre du fromage au micro-onde, ou encore regarder ce film médiocre que tu as déjà vu pas mal de fois mais dont tu te dis toujours que c’est ok à voir. Plus c’est régressif moins ça t’ouvre l’esprit, tu le sais ça ? Alors n’en abuse pas non plus. Tu as des raisons de vouloir te rassurer avec ce que tu connais, mais la banalité des choses n’a jamais rien fait évoluer.

Quoi de plus jouissif que d’exprimer un soupçon de mépris ? Quoi de plus exaltant que de snober allègrement les gens ? Tu ne penses pas ? Je vois que tu as un petit sourire au coin quand tu lis ça. Mais vraiment, personne ne se dit ça à part toi. Cette semaine, tu auras le sentiment qu’être en supériorité peut te rendre intéressant. Même si au fond tout le monde sait que tu es une personne généreuse qui donne de l’argent aux SDF, là n’est pas la question. Cette petite arrogance est un trait de caractère qui va jaillir en toi, il faut juste ne pas la garder trop longtemps.

Tu vas te rendre à l’évidence d’un truc assez épatant cette semaine : dans tout ce que tu vas entreprendre, 90% de ton temps il faudra vraiment que tu foutes la paix à tout le monde et que tu traces toi même ton chemin. Tu en attends trop des gens, ce qui est une sacrée tare depuis plusieurs mois et j’espère ne pas t’apprendre quelque chose de trop nouveau. Heureusement que nous sommes des êtres capables de se remettre en question rapidement et d’ouvrir grand les yeux. Alors arrête de lancer des réflexions aux gens pour qu’ils te prennent en considération, relax.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.