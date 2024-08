L’horoscope de la semaine du 5 novembre

Les planètes sont en mouvement constant. Et à chaque instant, elles influencent la Terre en fonction de leur alignement. Je m’appelle Claire Salomé et j’ai toujours été fascinée par les mystères du zodiaque et les forces célestes des étoiles. Désormais, chaque semaine, je vous révèlerai les tendances astrales de la semaine, pour que vous profitiez pleinement du pouvoir merveilleux des planètes.

Que nous réservent les astres cette semaine ? On se trouve en pleine saison du Scorpion, et contrairement à tout ce qu’on pourrait penser, tous ces amas de clichés qui reviennent en pleine face de nos pauvres Scorpions, ce n’est pas du tout une période sombre. Je la trouve même très joyeuse et stimulante. Mais oui, pour certains elle révèle une part d’ombre enfouie, pour d’autres une innocence et une envie de découvertes très intense. C’est la période où de nombreuses questions peuvent se résoudre d’un coup très bref, parfois avec violence, comme des prises de conscience brutales mais vivifiantes. N’ayez pas peur de vos actions parfois un peu bourrues.

Avec l’entrée d’Uranus en Bélier on refuse de se sentir inférieur et se négliger pour faire plaisir aux autres. L’alignement de ces planètes nous indique qu’il faut clairement réagir par instinct, même s’il est très primaire et pas forcément supporté par tous. En réalité, il faut se jeter dans le bain, se lancer sans trop se préoccuper des retours, et surtout s’accorder une confiance absolue.

À la semaine prochaine.

Magie et fortune dans vos vies.

C’est pénible de se sentir en parfait décalage avec le reste du monde, je te l’accorde. Et cette semaine ça ne va pas s’arranger. Ton tempérament – quasiment inavoué – de misanthrope mondain va se manifester à beaucoup de reprises. Sortir ? Ok, mais uniquement en petit comité, et pas avec n’importe qui non plus, et pas n’importe où et n’importe quand. L’empathie en société ça va bien un moment mais ça peut être usant à la longue, tu le sais parfaitement. Le mieux est de ne pas se voiler la face sur ta nature.

Tu aimerais bien pouvoir réconforter la terre entière, ou serrer dans tes bras la moindre petite tête chagrinée. Et puis tout ce qui se passe dans le monde en ce moment t’affecte plus que d’habitude. Tu trouves qu’on consomme beaucoup trop d’informations poubelles. C’est normal, on vit une période assez merdique, et toi tu veux bien jouer la bouillotte pour réchauffer les âmes. C’est tout à fait charmant de ta part, fais juste gaffe à ce que certains n’en profitent pas un peu trop, pas besoin de se voiler la face vis-à-vis des mauvaises intentions des autres.

Toutes ces petites débilités qui te rendent à la fois attachant et épouvantable vont se manifester cette semaine. C’est la technique que tu trouveras pour qu’on porte un peu d’attention sur toi. De ces jeux de mots presque gênants, de ces petites tapes sur l’épaule faites en douce (pas en douceur), de ces cachoteries un peu lourdingues faites sur le téléphone d’autrui… C’est mignon mais n’en abuse pas pour autant. Les gens qui t’entourent souhaitent peut-être un peu plus de subtilité dans ton affection.

Les gens n’oseront peut-être pas trop te le dire en face, par précaution certainement, mais tu seras facilement irritable cette semaine, et tu peux vite partir en vrille. Pourtant regarde autour de toi : tout est paisible, c’est même si paisible que ç’en est chiant. Ah oui ok je vois, en vérité tu t’ennuies. Pour toi les gens sont mous comme un chocolat oublié dans une poche de pantalon. Leur mélancolie dégouline et colle aux fesses, ça te déprime. Exprime-toi tant que tu peux mais efforce toi de faire preuve de tact, dans la mesure du possible.

Cette période va inviter quelqu’un que tu connais bien mais qui ne t’avait pas manqué. Un peu comme un vieux cousin dont tu avais oublié l’existence. Qui ? Le flambeur aguerri, ton espèce de double maléfique, le seul avec qui tu te sens dans une confiance démesurée pour dépenser ton argent. Il peut débarquer à l’improviste juste pour une soirée pour te mettre dans le rouge dès le lendemain. Vous vous éclatez bien car ta générosité est poussée à l’extrême et ton goût des belles choses totalement exalté. Invite une personne sage de ton entourage à veiller sur toi, assure tes arrières quoi.

Tu vas avoir un talent puissant cette semaine, et si tu arrives à capter son intérêt tu vas vraiment te sentir superbe. Qu’est-ce que c’est ? La conviction. Ta répartie est tellement pertinente, tes mots sont justes et accrocheurs, tu arrives à maitriser le subtil glissement entre grâce et agressivité. Il suffit par exemple que quelqu’un te fasse une remarque stupide et sans intérêt. La plupart des gens en serait indifférent, mais, toi, tu trouves la répartie impeccable pour remettre les abrutis à leur place. C’est du talent je te dis.

Tu seras bien mieux chez toi cette semaine à mater des films, manger des frites tout en passant des coups de fil à tes proches. Ne t’en veux pas d’adopter le mode de vie d’un moine, ça ne va durer qu’un temps, c’est tout à fait passager. Ne sois pas trop dur avec toi même dans ce genre de période. Si tu n’as pas envie de sortir pour que ça finisse en joyeuse beuverie, alors ne te l’inflige pas. Ce ne sont pas les occasions qui manqueront dans les semaines à venir.

Tu vas certainement penser que tu as le mauvais œil, la poisse, la scoumoune, ou que des lutins malins squattent chez toi depuis plusieurs mois comme des larves. Tu sens qu’un truc ne tourne par rond mais jusqu’ici ça ne t’atteignait pas outre mesure. Seulement cette semaine, tu vas créer ton propre complot contre toi-même. Tu te sentiras visé par le moindre phénomène pseudo-paranormal, en lisant à travers des lignes imaginaires et en trouvant des connexions obscures. Tu ferais mieux d’essayer de te rassurer au maximum, évite ce genre de superstitions qui t’amènent uniquement vers des voies hasardeuses.

Je te pose une question : est-ce que le monde est prêt à recevoir autant d’intensité d’une seule et même personne ? Je parle de toi, évidemment, et de toutes tes folies passagères, tes excès en tout genre, et tes envies incontrôlables. On va te rappeler à l’ordre : tu vas un peu loin, tu exagères, tu gonfles la moindre anecdote. Je te le dis, le monde n’est pas prêt, mais il devrait vraiment l’être. C’est en acceptant ta nature, tes dramas quotidiens, que tu observeras que tout a du sens finalement, et que ta sensibilité n’est pas si abusée que ça.

Ces dernières semaines personne n’avait grand chose à te reprocher. Tout était limpide, tu naviguais tranquillement avec ta petite barque sur les flots de la rivière de la Bienveillance, un affluent du lac de la Sérénité. Mais rien n’est constamment si calme. Sois prudent, cette semaine c’est la jalousie qui va te secouer. En plus, ses profondeurs sont plutôt impressionnantes, elles peuvent révéler une facette de toi qui n’est pas franchement belle à voir. Ne tombe pas dans le piège, par pitié ! Même si tu es face à des remous, continue ton chemin tranquillement sans penser que quelqu’un peut y faire barrage.

Tu vis dans le happy ending d’un film qui pourrait devenir à la fois le plus fun, le plus larmoyant, et le plus exaltant de l’année. En prenant un peu de recul sur ces mois qui se sont écoulés, tu observes que tout est en train de prendre une assez bonne tournure, alors que tu t’attendais au pire. Oui, disons-le, de janvier à aujourd’hui tu as vécu de nombreux rebondissements, je dirais même que tu vivais dans un parc d’attractions pour personnes sans émotions, tellement c’était rude. Maintenant que le parcours est presque achevé, tu te dis que c’était peut-être pas si nécessaire d’être autant pessimiste, et que tu t’es quand même bien amusé.

Il faut au plus vite se déconnecter de la médiocrité et de l’effroyable banalité de la plupart des gens. Comment fais-tu de ton côté ? Tu optes pour plus de raffinement. Cependant, personne n’oublie en substance que tu es spirituel et passionné, et que tu as besoin d’être entouré de gens parfois un peu bébêtes pour te sentir plus authentique. Mais tout ça on le laisse de côté pour cette semaine. Tu préfères qu’on t’admire pour ton bon goût, plutôt que pour ta capacité à connaitre les meilleures astuces de drague en plein jour.

