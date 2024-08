L’horoscope de la semaine du 7 janvier

Que nous réservent les astres cette semaine ? Avec Mercure qui rentre en Capricorne c’est une période où on exclut toutes les conversations qui ne mènent à rien. Vous vous sentirez beaucoup plus impatient lorsqu’il faudra parler du temps, du prélèvement à la source, ou du débat frangipane vs brioche. Non vraiment, ces discussions creuses agacent. On a donc envie d’aller à l’essentiel et d’être plus spontané, mais toujours avec tact et subtilité. Vénus en Sagittaire nous montre aussi que certaines relations déjà acquises doivent être approfondies et peuvent déboucher sur de bonnes surprises. Allez, lancez-vous, déclarez votre flamme. Il y a des moments comme celui-ci où même recevoir une boîte de Mon Chéri peut être apprécié.

À la semaine prochaine.

Magie et fortune dans vos vies.

On va enfin te voir cette semaine sortir la tête de ton trou, t’ouvrir aux autres, participer à des conversations sans avoir l’air prétentieux, et même, inviter des gens chez toi. En somme, une bonne semaine. Tu vas enfin pouvoir te servir de ces pics pour apéro qui traînent chez toi depuis 2 ans et que tu utilisais comme cure-dent. Tu vas enfin être à l’initiative d’une conversation groupée dans l’objectif de convenir d’un lieu et d’une date qui matche pour tout le monde. Parce que Noël et le Nouvel An sonnent un peu trop surfaits, tu préfères réunir les gens avec sincérité, galette, et amitié.

Tu vas prouver que, parfois, tu es quelqu’un de fondamentalement désintéressé. En bon justicier de comptoir, tu auras besoin de rétablir la vérité et faire la morale aux plus farouches. Car oui, tu es entouré de gens bien souvent étroits d’esprit, dont la malhonnêteté t’écœure. Si tu pouvais ôter toute l’injustice de ce monde tu l’attacherais sur un bûcher pour la brûler vif. Ton pote aux blagues racistes méga lourdes te tape sur les nerfs, le prix indécent des galettes des rois t’exaspère, l’indifférence des gens dans le métro et leur gueule de zombies te fatiguent au plus haut point. Grâce à toi, l’humanité a peut-être une chance de s’en sortir.

Ah la famille… Ce nid aussi douillet que bordélique, où la merde stagnante est recouverte par des bouts de branches dans l’espoir de continuer à consolider un truc. Eh oui, pas toujours facile d’éviter l’agacement, les crises, ou le silence glacial dans les histoires familiales. Cette semaine tu vas tout simplement exprimer ton ras-le-bol vis-à-vis de situations absurdes. De la grand-mère aux propos racistes à la cousine qui ne veut pas régler sa part du repas de Noël car elle a rapporté 2 bouteilles de vin mousseux, tout ça t’afflige. Tu te dis que tu aurais préféré vivre sans famille et célébrer la fin d’année avec tes amis expat’ en te goinfrant de chips et de pâté. Allez, tu sais qu’ils seront toujours là pour te filer leur bagnole ou t’aider à déménager. Oui, toujours et éternellement là.

Cette semaine tu vas être la petite fouine qui se mêle d’absolument tout. Le moindre événement est susceptible de déboucher sur du dossier bien salé. Tu as le nez pour pister les histoires secrètes et soutirer des infos à tout le monde. Ton collègue a déjeuné avec une nouvelle personne dont il n’a pas révélé l’identité : quels sont les collègues qu’il voit en dehors ? Ont-ils eu vent de son éjaculation précoce ? Quelqu’un a vidé un flacon de parfum sur sa gueule : est-ce pour cacher des effluves malodorantes ou pour se préparer à un rendez-vous spécial ? Tu es à l’affût d’histoires croustillantes, et c’est toi qui en es bien souvent l’auteur.

2019 va peut-être réussir à te rendre moins borné. Tu vas comprendre cette semaine que tu peux réclamer de l’aide si tu es dans la panade, et sans qu’on te demande quelque chose en retour. Oui, les gens sont parfois sympas, ils te filent des coups de main comme remplacer la chambre à air de ton vélo, nourrir ton chat le week-end ou te prêter un ordinateur de remplacement. Sois confiant, cette semaine tu arriveras enfin à croire en la bonté de l’être humain, parfois difficile à trouver je te l’accorde.

Fini de flamber comme un dingue le moindre sou qui te tombe entre les doigts. Tes principaux objectifs de la semaine seront de ne rien dépenser et de te faire de l’argent par n’importe quel moyen. Ce qui te parait comme odieusement radin va être pour toi synonyme de talent et d’astuce. Ce n’est pas compliqué quand on y pense, il suffit de trouver un moyen pour refourguer tes cadeaux de Noël, d’acheter des objets 3 fois rien sur le Bon Coin et les revendre plus chers, d’échanger les étiquettes pendant les soldes… Mémé avait raison, il n’y a pas de petites économies.

Cette semaine tu vas te remettre à penser à une ancienne connaissance juste parce que tu l’as croisée au resto. Oui, il y a des relations qui se perdent, la vie continue, c’est navrant mais on doit s’y faire. Pourquoi ? Parce qu’on vieillit. Ne sois pas pour autant obsédé par l’idée de rattraper le temps. Pas la peine d’envoyer direct un message ou de visionner jusqu’à sa 16ème story Instagram. Les gens évoluent et parfois on peut s’en foutre royalement de ce qu’ils sont devenus. Et là tu vas t’apercevoir que le temps passe en vérité très vite, et que cette même personne a eu le temps de se reconvertir dans l’œnologie et de faire son coming-out.

Il faut briser la glace le plus tôt possible, et rien de mieux qu’un début d’année pour s’y coller. Cette semaine tu vas être honnête et avouer que tu as été pas mal exigeant ces derniers temps, envers les autres et envers toi-même. Tu pouvais passer, à tort, pour un snob. Cette semaine tu vas corriger ça et avoir des réflexions beaucoup plus cool. Peut-être que tu es allé un peu trop loin quand tu as tenté de dire que tu connaissais le meilleur kebab de la ville et que tu ne voulais pas manger de kebab ailleurs. Peut-être que les gens qui sont allés voir Vianney en concert peuvent quand même mériter ton attention – là à toi de voir. Mais personne ne t’en veut. Sans rancune mec.

Tu as vu tout ce que tu collectionnes et qui s’entasse autour de toi ? Tu ne crois pas qu’il est temps de faire du tri dans tout ça ? Entre les bouteilles de parfum vides, les sauces ouvertes il y a 1 an et demi dans ton frigo, les tote bag qu’on t’a filé en festival… Cette semaine ces éléments qui se fondent dans ton décor comme du papier peint vont soudainement exploser à tes yeux. Tu vas te mettre à tout ramasser furieusement et tout foutre dans un gros sac, comme un huissier frustré en période d’impôts impayés. Parfois on est aussi très surpris de ce sur quoi on peut tomber.

Si quelqu’un souhaite te voir sortir de chez toi, qu’il parle maintenant ou se taise à jamais. Tu n’es pas casanier, tu es séquestré par toi-même. Car rien de tel que Netflix, une couette et un gros chat, avec en bonus des tartines avec du fromage fondu, pour décrire le paradis. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer, personne ne le sait encore, mais tu n’échangerais cette situation pour rien au monde – pas même pour voir le meilleur concert de l’année. On va chercher à te déloger, mais ça sera sans appel. Tu ne te laisseras pas tenter par des places de ciné en avant-première ou un vernissage avec open-bar. Tu glisses un gros doigt d’honneur qui sent bon les chips au vinaigre.

Regarde tout l’amour que tu reçois sans t’en apercevoir ! Regarde tous ces signes d’affection qui dansent autour de toi comme une farandole ! Ouvre les yeux bordel ! Cette semaine tu vas enfin reconnaître ce que tu n’osais pas voir depuis un bout de temps. Et ce qui est dingue, c’est que tout ça t’apportera que du bon en retour. Je te vois déjà avec ton air niais en train de penser « Ça y est, il était temps qu’on s’intéresse à moi. » C’est un bon début d’année, disons-le. Du coup ça te donne envie de lâcher des tips aux serveurs sous-payés, d’applaudir les types qui font du beatbox dans la rue, de demander des nouvelles de ta cousine qui vient d’accoucher. Du bon karma en veux-tu en v’là.

Cette semaine tu vas déballer ta science comme un gosse déballe un paquet-cadeau. Surprise : on s’en lasse un peu à la longue. Et pourtant cette semaine rien ne va te stopper, tu chercheras par tous les moyens de te mettre en avant. Un besoin de reconnaissance ? Tu le mérites amplement, je ne dis pas le contraire, mais maintenant que tu as compris l’astuce, que tu commences à expliquer à tout le monde ce qu’est vraiment une bière IPA, tes discussions manquent de simplicité. Fous-toi moins la pression et parle de trucs un peu plus coquins si tu souhaites retrouver le parfait auditoire.

