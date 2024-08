L’huile de votre friteuse pour aider à combattre le réchauffement climatique

Cette semaine, dans ce qui semble être une série de découvertes de trucs anodins qui pourraient sauver la planète, l’Université de Reading au Royaume-Uni a découvert que les friteuses pourraient nous aider à mettre un frein au réchauffement climatique.

En effet, leurs recherches ont permis de constater que les vapeurs d’huile qui s’échappent de friteuses ont comme particularité de rester suspendues dans l’air plus longtemps, ce qui pourrait être bénéfique pour la formation de nuages.

Videos by VICE

Les émissions de gras de cuisson produisent de l’acide oléique, qui, d’après de récentes études, représenterait 10 % des particules fines flottant dans l’atmosphère de Londres. Ces particules, une fois dans l’air, formeraient des structures tridimensionnelles très complexes, qui auraient la capacité de faciliter la formation de nuages. Comme elles sont plus solides que liquides, ces particules forment des aérosols et produisent des nuages plus denses, qui peuvent bloquer jusqu’à 25 % de l’énergie du soleil. De plus, ces super-nuages restent suspendus en l’air plus longtemps et se déplacent beaucoup plus loin.

Mais il ne faut pas pour autant croire qu’installer des cantines à chaque kilomètre carré sera la solution miracle.

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

« La friture a certainement beaucoup d’effets, et il est très probable que les effets négatifs sur le corps humain d’aliments à forte teneur en gras dépasseraient largement le potentiel bénéfique que ces acides gras pourraient avoir sur la formation de nuages et le refroidissement climatique, souligne le Dr Christian Pfrang, auteur principal de l’étude. Mais il est clair qu’on dirait que certaines molécules peuvent survivre beaucoup plus longtemps dans l’atmosphère que ce que l’on pensait. Il est donc urgent que plus d’études soient menées sur ce sujet. »

Dans cette course pour sauver l’humanité, toutes les pistes sont bonnes à explorer. Peut-être que de se faire un party de poulet frit n’est pas la solution parfaite, mais au moins vous pouvez vous sentir moins mal en considérant que vos émissions peuvent former des super-nuages et que votre huile peut être recyclée en biodiesel.

Billy Eff est sur internet ici et là.