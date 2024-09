Linden Frederick peint l’Amérique rurale dans la pénombre

La pénombre vient peu à peu recouvrir les devantures des magasins. Les foyers sombrent dans la nuit et seules quelques lumières en émanant témoignent de la présence de vies humaines. Comme dans certaines toiles de Magritte — le surréalisme en moins — les paysages ruraux de Linden Frederick travaillent le nocturne. Avec sa série Night Stories : Fifteen Paintings and the Stories They Inspired, actuellement exposée à la Forum Gallery de New York, le peintre canadien raconte cette Amérique de campagne où beaucoup de citadins ont grandi mais dont ils sont vite partis.

Ses peintures hyperréalistes sont, une fois réalisées, transformées en nouvelles écrites par des auteurs parfois anonymes mais aussi acclamés. Ainsi, on trouve parmi une sélection de 15 histoires, un Prix Pulitzer et un National Book Award. Pour imaginer, réaliser et rassembler cette exposition, Linden admet avoir passé sept ans entiers sur ce projet.

« Il y a eu de plus en plus d’auteurs et de scénaristes qui se sont intéressés à mes œuvres. Après de longues conversations avec eux sur ce qui les intéressait particulièrement et individuellement dans mes toiles, j’ai eu envie de monter un projet qui mélangeait dessin et écrit. Je voulais honorer cette connexion et repousser les frontières de l’art pictural traditionnel. Que ce ne soit pas qu’une expérience à voir. Rajouter des points d’entrée pour atteindre une audience plus large. »

Vous avez jusqu’à la fin du mois pour vous rendre à l’exposition « Night Stories: Fifteen Paintings and the Stories They Inspired » de Linden Frederick à la Forum Gallery de New York. Vous avez tout le reste de votre vie pour en apprendre plus sur les travaux de Linden Frederick en vous rendant sur son site.