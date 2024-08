L’Internet Archive a sauvé les pires jeux électroniques de votre enfance

J’ai beaucoup joué à Ninja Gaiden dans les salles d’attentes de mon enfance. Ce n’était pas le Ninja Gaiden Shadow sur Game Boy, mais le Ninja Gaiden sur écran à cristaux liquides distribué par le constructeur de jouet Tiger. C’était un passe-temps simple ; je faisais galoper un ninja sur l’écran en écrasant les boutons de la console, qui répondait à mes pouces rageurs avec force bips et boups. J’adorais ça, même si c’était nul.



Grâce à l’Internet Archive et aux savants fous du MAME, un groupe qui émule de vieux programmes et des machines dépassées, je peux désormais retrouver ces moments de plaisir enfantin. L’Internet Archive, un site qui s’emploie à préserver notre histoire digitale, propose des émulateurs pour navigateur depuis quatre ans. Sa nouvelle mission : émuler les vieux bidules électroniques qui se voulaient des versions portables de jeux d’arcade.

Entre les années 70 et 90, les entreprises de jeux et jouets ont fabriqué des appareils électroniques miniatures qui reproduisaient les titres les plus populaires du moment, notamment Pac-Man, Q-Bert et Contra. La plupart de ces drôles d’objets utilisaient des fonds dessinés à la main et des afficheurs fluorescents ou des écrans LCD ou à LED. « Le dessin pré-formé s’illuminait sur ordre de circuits qui tentaient de reproduire au mieux les jeux d’arcade, le tout sans véritable écran vidéo et sans faire appel au même type de programmation », explique l’Internet Archive dans un billet de blog.

À l’allumage, les jeux électroniques Tiger illuminaient tous les mouvements disponibles sur son écran. J’adorais ce moment. Si j’orientais l’écran dans un certain angle sous le soleil, j’arrivais aussi à entrevoir tous les mouvements que mon personnage n’avait pas encore réalisé. Il ne me restait plus qu’à trouver le moyen de déclencher ces animations encore inconnues.

Toutes les illustrations du jeu Space Jam. Image : Sean Riddle

L’Internet Archive collabore avec la MAME Team, entre autres, pour faire vivre ces vieux jouets sur Internet. Malheureusement, Ninja Gaiden et tous les autres ont dû être détruits pour accéder à cette seconde vie. « Pour extraire l’information qui se trouve dans un écran LCD, [le jeu] doit être démantelé et tous ses composants scannés, vectorisés et calqués pour pouvoir être intégrés dans une version logicielle. »

C’est triste, mais c’est ainsi. Ces jeux ne sont pas indestructibles ou insensibles ou passage du temps, et c’est la raison pour laquelle l’Internet Archive affirme que la préservation numérique sera peut-être bientôt le seul moyen de les sauver. « L’écran LCD doit être désassemblé, mais le circuit intégré qui se trouve en dessous aussi, pour que nous puissions déterminer quel type de programmation a été utilisé. Ces circuits sont scannés puis étudiés dans le but de faire apparaître les connections qui disent au jeu ce qui doit être allumé et quand… Malheureusement, la machine ne survit pas au procédé. Rappelons que sans cela, ces jeux disparaîtraient sans doute dans l’oubli, affirme l’Internet Archive. Aujourd’hui, des milliers ou des millions de personnes pourront profiter d’eux pendant encore un bon moment. »

Reste un petit problème : ces archives ne peuvent pas reproduire les sensations que procuraient ces petites boîtes de plastique quand elles cliquetaient sous nos doigts. Les boutons bizarres et les illustrations inoubliables qui enluminaient l’écran LCD faisaient autant partie de l’expérience que le jeu lui. C’est triste, mais certaines choses ne peuvent pas être reproduites. La joie de perdre mon temps sur Ninja Gaiden en attendant que ma mère sorte du cabinet du médecin restera tout de même un souvenir plaisant.