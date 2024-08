À l’Olympic de Saint-Ouen, rade star

VICE et le Red Star se sont associés pour vous faire vivre de l’intérieur la saison des Vert et Blanc de Saint-Ouen. Nous serons présents sur les terrains et dans les vestiaires, auprès des joueurs, du staff, des supporters et de tous ceux qui gravitent autour de ce club historique du foot français. Pour lire plus d’articles sur le Red Star, c’est par ici.

Échauffement : Si jamais vous êtes plus 8-6 que 4-4-2, plus pintes que petits toros, que vous vous lancez à la découverte des troquets du 93 et que vous passez à l’Olympic en semaine, vous allez tomber sur un bar lambda : des tireuses, des tables, des chaises et un baby un peu fatigué. Mais, comme souvent, le diable est dans les détails. Ici, on parle, on boit et on respire Red Star. Normal, le rade est situé au 105 rue du Dr Bauer, littéralement en face du mythique stade du même nom qui héberge l’équipe audonienne depuis 1909.

Videos by VICE

Akli, le patron, bosse ici depuis 20 ans. « Avant, j’étais aussi dans la restauration mais à Paris. Je suis supporter du Red Star depuis très longtemps. À la bonne époque, j’allais au stade. Ça, c’était avant même de venir travailler ici. Là je suis occupé donc je ne vois pas le match. » Ce samedi 13 janvier, ils sont trois à bosser derrière le bar dont Rabah, qui file un coup de main en salle et rigole beaucoup.

La suite est à lire sur MUNCHIES.