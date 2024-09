Longue vie au hijab-metal !

Le metal « exotique » est-il encore capable de nous surprendre ? Malgré la pile de cartes postales qui s’entassent dans les tréfonds de Noisey, qu’il s’agisse de la scène heavy du Botswana, des metaleros de Cuba, du death metal d’Angola, de la scène bouddhiste de Mongolie ou dharmiste du Sri-Lanka, ou encore des fous de riffs qui galèrent en Irak ou en Syrie, je serais tenté de vous répondre oui. La preuve avec VoB (pour Voice of Baceprot), un trio qui cumule plusieurs particularités : il est formé de trois adolescentes, Firdda Kurnia (guitare/chant), Widi Rahmawati (basse/chant) et de Euis Siti (batterie), qui portent toutes trois le hijab, sont originaires de Garut sur l’île de Java (Indonésie), et s’adonnent à une musique influencée par « Red Hot Chili Paper », RATM, SOAD, « Linking Park » et « Tools », comme le stipule leur profil Facebook (« On aime ces groupes car leur musique a toujours une saveur différente et ils ont de la rébellion à revendre »). Elles mentionnent également Eminem et décrivent leur style comme du « hip metal funky ». Après ça, comment résister ?

« On a découvert le metal vers 2015, grâce à notre professeur bien-aimé, Abah Erza. On ne connaissait rien de la musique avant que Abah nous montre l’esprit et l’âme qu’elle pouvait contenir » nous ont-elles répondu dans un anglais du coeur lorsque nous les avons contacté via Facebook. Groupes rebelles OK, mais groupes américains surtout, une pilule qui a été un peu dur à faire avaler à leur entourage. « Au début, nos familles nous interdisaient de jouer, parce que beaucoup de gens ici pensent que la musique est une chose mauvaise et inutile. Mais alhamdulilah aujourd’hui tout le monde nous soutient. »

Leur page Facebook cite également tous les prix qu’elles ont remporté dans leur pays, malgré leur parcours relativement jeune (elles ont entre 15 ou 16 ans et ont monté leur groupe il y a un peu plus de 2 ans). Elles ont par exemple été désignés meilleures bassiste et batteuse au festival Pelajar Kab (qui ressemble à peu près à ça), mais sont surtout fières d’une expérience en particulier : « Notre meilleur souvenir, c’est lorsqu’on a remporté le contest du Super Friendship Band. C’est la première fois qu’on a joué sur une si grosse scène, on a repris “Sugar” de System Of A Down devant des milliers de metalheads… Wow, c’était incroyable. » Et quand on voit cette photo prise lors d’un de leurs derniers concerts, on comprend pourquoi elles ne sentent pas plus isolés que ça sur l’île de Java.

VoB ne donne pas uniquement dans la reprise rassurez-vous, la preuve avec « Enemies of the Earth », leur hit qui dénonce la destruction de l’environnement et dans lequel ça groove comme jamais. Pour tous les fans de solo de basse et les musiciens qui font corps avec leur instrument, Widi se confie : « Je joue de la basse au rythme où bat mon coeur, c’est la même chose pour les accords, chaque jour j’essaie d’exploser l’âme sonore de mon instrument. »



Mais je vous entends d’ici les pinailleurs du dimanche, une question vous hante : l’Islam est-il soluble dans le metal ? VoB répond à coups de slaps et casse les codes établis du rock’n’roll en refusant sexe et alcool. Seront-elles toujours straight edge passé leurs 21 ans ? On leur reposera la question dans 5 ans. Pour l’instant, elles pensent surtout que « la musique est un don de Dieu et que chaque personne devrait pouvoir en écouter. C’est vital, c’est comme le battement du coeur, c’est là que réside l’âme de la musique. Le metal est juste le nom d’un style musical, ce n’est pas notre style de vie, on l’utilise comme un média pour montrer notre rébellion contre les destructeurs de l’humanité. L’Islam est notre manière de vivre, nous croyons dans la vérité de l’Islam, qui est une religion de paix et de sérénité. »



Et elles n’en oublient toutefois pas de déconner, comme un rapide coup d’oeil sur leurs photos Facebook vous le montrera. Le trio projette d’enregistrer ses premiers morceaux bientôt, reste plus qu’à attendre la tournée mondiale, avec ou sans Prophets of Rage.





Rod Glacial est sur Twitter.