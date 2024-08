L’origine nébuleuse du pain baguette

Le président français Emmanuel Macron a annoncé vendredi dernier qu’il soutenait la candidature de la baguette de pain française afin qu’elle soit inscrite au patrimoine humain immatériel de l’UNESCO. Symbole phare de la tradition boulangère française (et de la France en général), la baguette est devenue un pilier de l’alimentation quotidienne de plusieurs millions de personnes dans le monde.

Pourtant, personne ne sait vraiment d’où elle vient exactement.

Videos by VICE

Il y a deux hypothèses possibles. La première, c’est que les baguettes ont été inventées durant les guerres napoléoniennes. Leur forme oblongue les rendait beaucoup plus faciles à transporter qu’un pain typique rond.

La deuxième, plus populaire et plus plausible car elle est supportée en partie par des documents de l’époque, veut que son invention soit liée à celle du métro. Durant la construction du métro parisien, des ouvriers sont venus de partout en France. Chaque ouvrier avait sur lui un couteau, afin de couper son morceau de pain au déjeuner. Souvent, des bagarres éclataient entre les différents ouvriers régionaux, et on en venait au couteau. Le chef de chantier aurait donc demandé à un boulanger d’inventer un pain qui serait plus facile à rompre sans couteau.

Chose certaine, la baguette est devenue un emblème de la gastronomie française, partout dans le monde. Il s’en consomme chaque jour près de 30 millions en France, et 46 millions en Algérie. Mais qui dit popularité dit faussaires. Donc, depuis 1993, elle est protégée par des lois.

Avec ce que l’on appelle aujourd’hui le « décret du pain », il ne suffit plus de façonner son pain en longueur pour que ce soit une vraie baguette. En premier lieu, pour recevoir le nom protégé de baguette tradition, elle ne peut contenir que quatre ingrédients : eau, farine, levure, sel. That’s it, rien de plus. Elle ne peut pas non plus être congelée, ou l’avoir été à quelque moment que ce soit dans sa fabrication.

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

« La France est un pays d’excellence dans le pain parce que la baguette est enviée dans le monde entier. Il faut en préserver l’excellence et le savoir-faire, et donc c’est pour cette raison qu’il faut l’inscrire au patrimoine, parce que l’inscrire, ce n’est pas simplement inscrire le nom de la baguette, c’est avec elle inscrire des ingrédients, un savoir-faire et un tour de main », a déclaré le président de la République.

Son soutien pour la nomination de la baguette est le fruit d’une démarche initiée par le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNPBF), Dominique Anract. Ce dernier a déclaré que la baguette était aussi symbolique de la France que la tour Eiffel.

Si elle gagne son pari, la baguette rejoindra le flamenco espagnol et la pizza napolitaine.

Billy Eff est sur internet ici et là.