L’USINE À CONTENU : « J’ai échappé le culte d’Andrew Tate »

L’année dernière à la même époque, Karim Mahmoud, un étudiant en ingénierie de 25 ans originaire du Caire, était encore l’un des centaines de milliers d’hommes à travers le monde qui se considéraient comme des fans fidèles d’Andrew Tate.

Il adhérait pleinement à l’idéologie hyper-capitaliste et misogyne de Tate, et était convaincu que Tate n’était pas coupable des accusations de traite d’êtres humains qui pesaient sur lui en Roumanie. Il a même envoyé un message à son héros, disant qu’il était prêt à se battre pour lui.

Videos by VICE

« Dans ce message, j’ai dit quelque chose comme : “Si tu veux partir en guerre, je ferai partie de ton armée.” Enfin, c’était très gênant », rit Mahmoud. « Voilà à quel point j’étais loin dans l’idéologie. »

Mahmoud, qui s’est initialement senti attiré par l’influenceur controversé, gourou de la manosphère et accusé de traite d’êtres humains, par le biais de ses vidéos omniprésentes sur les réseaux sociaux, est rapidement devenu un abonné payant de la nouvelle école de commerce en ligne de Tate, The Real World, lancée en novembre 2022 comme une version renouvelée de sa « Hustler’s University ».

Le site, pièce maîtresse de l’empire commercial de Tate, se qualifie de « plateforme d’éducation financière la plus avancée au monde » et promet d’apporter aux jeunes hommes les compétences entrepreneuriales nécessaires pour leur permettre de « s’échapper » de « la Matrice » – le terme méprisant de Tate pour la société traditionnelle – et d’éviter un avenir autrement inéluctable de « brokie » (fauché). Mahmoud était convaincu que cela le rendrait riche.

Il ne fallut pas longtemps avant qu’il ne soit complètement immergé dans l’univers de Tate. Il s’est isolé de ses amis et de sa famille, et passait régulièrement 10 à 12 heures par jour – parfois même 16 heures – derrière son ordinateur, pour éditer et publier quotidiennement des vidéos sur Tate sur les réseaux sociaux, dans le cadre du « matériel pédagogique » obligatoire. Il est devenu une pièce dans la même machine de relations publiques sophistiquée qui l’avait initialement attiré dans les filets de l’influenceur.

Désormais, Mahmoud ne reconnaît plus la personne qu’il était alors. Il n’idéalise plus l’homme qu’il considérait autrefois comme le « Top G ». Son rêve s’est effondré lorsqu’il a appris les détails de l’accusation contre les frères Tate pour avoir prétendument persuadé des femmes, par le biais du grooming, de travailler comme cam-girls.

« Je ne trouve pas que ce soit un homme honorable. Je pense qu’il ne peut même pas être appelé un homme », déclare Mahmoud. Il n’est plus membre de The Real World et se voit désormais comme quelqu’un qui s’est échappé d’une secte.

Bien qu’il y ait déjà eu beaucoup d’agitation autour de l’influence toxique des opinions misogynes de Tate sur une génération de jeunes hommes influençables, ses anciens fans et critiques ont également parlé à VICE News pour avertir d’un autre côté de la menace qu’il représente : selon eux, Tate escroque ses propres fans avec sa plus récente entreprise commerciale.

Ils affirment que The Real World est une escroquerie cynique et ingénieuse – avec toutes les caractéristiques d’un système de vente pyramidale – qui cible les adolescents pour les exploiter financièrement, tout en les utilisant simultanément comme des robots pour alimenter la formidable machine de relations publiques de Tate sur les réseaux sociaux. De plus, les étudiants recevraient sur la plateforme une éducation très médiocre, dans une atmosphère sectaire, dans laquelle ils sont encouragés à ne pas dormir et à travailler des heures incroyablement longues pour terminer leur matériel pédagogique. Ce matériel pédagogique consiste à produire des vidéos sur les réseaux sociaux qui font la promotion de Tate et de ses intérêts – et font donc office, de fait, d’usine à contenu décentralisée pour l’influenceur.

Un avocat a déclaré à VICE News qu’il considérait The Real World, qui dépend pour sa survie de l’accès aux plateformes de réseaux sociaux, comme une forme de « grooming numérique » de jeunes – qui proviennent souvent de zones pauvres de pays en développement – par un homme accusé de manipuler des femmes pour devenir travailleuses du sexe en ligne. Tate, qui se décrit comme un « charbonneur au sang froid » (ice-cold hustler), s’est vanté à plusieurs reprises d’avoir escroqué des clients de sa précédente entreprise en ligne.

L’abonnement coûte 49 dollars (45 euros) par mois aux membres de The Real World, et selon le site, il compte plus de 200 000 membres payants – bien que les observateurs pensent que cela est fortement exagéré. Les critiques disent que la plateforme cible de manière impitoyable les jeunes adolescents et les exploite de manière cynique avec une promesse de richesse incroyable, tant qu’ils fournissent assez de travail et d’argent.

L’un des plus proches alliés de Tate, Miles Sonkin, qui utilise le pseudonyme Iggy Semmelweis, a déclaré que la « principale catégorie de population » est celle des « garçons au collège et au lycée de 12 à 18 ans », et que la plateforme a une conception « ludifiée » (gamified) destinée à être attrayante pour les jeunes. Elle est largement promue auprès des adolescents, avec des posts promotionnels affirmant que de jeunes adolescents gagnent des sommes folles sur la plateforme.

Andrew Tate is getting desperate. He is more regularly promoting The Real World himself with his own affiliate link. The prime demographic for the suspected pyramid scheme is school age boys 12 – 18, as Iggy has said. Sign the below petition to stop the exploitation 👇👇👇 pic.twitter.com/677pfIfnuw — Gadget (@Gadget440) September 11, 2023

« À 13 ANS, plus de 10 000 dollars (9 215 euros) gagnés dans The Real World. Imaginez où ce G en sera quand il aura 16 ans ? » lit-on dans l’un des posts. « Micah a 16 ans et gagne 2 500 dollars (2 303 euros) par mois, mais ce n’est que le début », lit-on dans un autre.

Mais des posts divulgués et des enregistrements de présentations données au sein de The Real World, partagés avec VICE News, racontent une autre histoire. Ils dressent le portrait de garçons vulnérables et de jeunes hommes aux ressources limitées qui disent être en difficulté après avoir investi plus de temps et d’argent dans la plateforme qu’ils ne pouvaient se le permettre, dans une adoration aveugle de leur héros Tate. Pendant ce temps, les responsables de cours poussent leurs étudiants à travailler des heures intenables pour atteindre leur objectif. Selon d’anciens élèves, ils recommandent parfois de travailler 16 heures par jour, ou de ne dormir que 3 heures par nuit.

« L’idée de repos est idiote », dit un instructeur de The Real World lors d’une conversation de « check-in matinal » avec ses élèves, enregistrée et partagée avec VICE News. « Le repos n’est pas réel. Le seul vrai repos est de dormir, et c’est tout. »

VICE News a vu des posts créés dans une partie de The Real World où les élèves étaient encouragés à poster des questions directes à Tate, les « meilleures » questions étant récompensées par une réponse. Dans l’un de ces posts, un membre d’Indonésie écrit une supplication à Tate pour l’aider à trouver du travail, étant donné qu’il a dépensé tout son argent pour l’adhésion à The Real World, mais n’a pas encore pu trouver de client en rédaction publicitaire (copywriting). « Je n’ai vraiment plus d’argent », écrit-il. « Même 10 dollars (9,22 euros) sauveraient ma vie. »

Un élève au Pakistan demande conseil pour savoir s’il doit prioriser son matériel pédagogique de The Real World ou ses études universitaires réelles. « Je suis actuellement sans emploi et j’ai seulement assez d’argent pour tenir deux mois… je veux gagner de l’argent pour stabiliser mes finances tout en terminant ma formation à TRW », écrit-il. Dans un autre post, un abonné de 12 ans demande conseil car « j’ai beau essayer, je ne semble tout simplement pas pouvoir gagner d’argent. »

Aucun de ces posts n’a reçu de réponse.

Selon Mahmoud, ces posts sont un reflet fidèle de la manière dont cela se passe chez The Real World, où des membres crédules sont exploités pour leur travail et leur argent.

« Il n’y avait personne qui gagnait vraiment beaucoup d’argent », dit-il, citant des conversations qu’il a eues avec d’autres élèves dans les salons de discussion de la plateforme, et la « section des gains » vide sur la plupart des profils d’utilisateurs, montrant un manque de revenus. « Vous avez là-bas des gens qui quittent leur école, arrêtent l’université, pour faire ça », dit-il, ajoutant qu’un de ses nouveaux amis sur la plateforme lui avait dit qu’il avait arrêté ses études universitaires pour se consacrer entièrement au programme TRW.

Image d’une publicité vidéo pour The Real World. Image : YouTube

Il pense avoir échappé au pire en reprenant ses esprits et en quittant The Real World après quatre mois d’adhésion, avant de pouvoir vraiment dérailler. Le site ne lui a apporté aucune des récompenses promises et n’a eu qu’un impact négatif : il était beaucoup plus pauvre après, coupé de ses réseaux, obsédé par des objectifs matérialistes qu’il ne pouvait atteindre, amer et rempli d’idées misogynes et complotistes.

« J’avais l’impression que cela me transformait en incel », dit-il. D’autres qui sont sous l’influence de Tate suivent absolument le même chemin, prévient-il.

« Vous serez enfermé chez vous, avec la pensée que vous êtes une victime, que les gens veulent tout vous prendre », dit-il. « Vous détesterez les femmes, et les tiendrez pour responsables de tout ce qui va mal dans votre vie. Vous travaillez continuellement parce que vous pensez qu’avec cela vous obtiendrez des femmes. Et si cela arrive, vous ne ferez que la traiter comme un object ou un bien. »

Les critiques de The Real World affirment que, malgré les promesses d’une excellente éducation et d’une richesse à croissance rapide, les connaissances transmises dans les cours sur des sujets tels que la rédaction publicitaire, la cryptomonnaie, l’e-commerce, la création de contenu et l’IA sont d’un niveau basique et valent peu. Mahmoud dit que le matériel acheté était « très, très basique, ne valant certainement pas mon argent, certainement pas 50 dollars par mois ».

Malgré les heures qu’il a investies dans le matériel pédagogique, il a rapidement cru que la seule perspective réaliste de gagner de l’argent via la plateforme résidait dans le programme de « marketing d’affiliation ». De nouveaux membres y sont admis une fois par mois, créant une demande d’accès parmi les membres – bien que Mahmoud dise que le programme n’était pas précisément la machine à sous qu’il avait espérée.

Défenseurs et critiques de Tate s’accordent à dire que le programme de « marketing d’affiliation » est un élément essentiel de l’empire commercial de Tate. Il propose aux abonnés la chance de gagner de l’argent en créant des vidéos sur les réseaux sociaux avec les compétences en montage vidéo, marketing et IA acquises chez The Real World, à l’aide d’une énorme archive numérique d’images de Tate spécialement constituée pour cela. Ces vidéos servent à promouvoir Tate et sa plateforme sur les réseaux sociaux. Une fois que les membres ont accumulé suffisamment d’abonnés, ils reçoivent le droit de poster des « liens d’affiliation » – et de gagner une commission pour chaque nouveau membre recruté via leurs vidéos.

L’équipe de Tate a elle-même admis que cette pratique – utiliser ses légions de fans pour fonctionner comme son usine à contenu auto-réplicative – a été une stratégie marketing extrêmement fructueuse. L’un des nombreux sites sur lesquels The Real World est annoncé cite la tactique de marketing d’affiliation comme la raison pour laquelle Tate est devenu mondialement célèbre.

« Tate a été la première personne à utiliser cette stratégie de contenu unique sur les plateformes de réseaux sociaux », lit-on sur le site. « Tate est devenu la personne la plus connue sur Internet grâce à sa stratégie marketing révolutionnaire. »

Mais selon les critiques de Tate, la stratégie est extraordinairement exploiteuse et utilise cyniquement des enfants influençables comme une sorte d’armée de relations publiques qui diffuse les récits égoïstes de l’influenceur. Le mois dernier, VICE News a rapporté comment les membres de The Real World avaient reçu l’ordre de créer des vidéos pour une campagne destinée à faire pression sur les autorités pour permettre à Tate et son frère Tristan de quitter la Roumanie (où ils doivent rester en attendant leur procès) afin de rendre visite à leur grand-mère malade aux États-Unis. Un message sur le site, posté par un instructeur, promettait une récompense aux élèves qui réalisaient les 20 vidéos les plus vues pour cette campagne.

Lorsque Mahmoud a pris conscience pour la première fois d’Andrew Tate fin 2022, Tate semblait être une influence positive, dit-il. Il menait à cette époque une vie « chaotique » – boire, fumer, trop faire la fête – et le message de motivation de Tate sur la mise en forme et la concentration sur ses objectifs l’avait initialement aidé. Il a dit que les déclarations misogynes de Tate correspondaient également à l’époque à ses propres opinions, en tant que produit d’une culture conservatrice et patriarcale, ce qui signifiait qu’il était facilement aspiré dans ce monde.

Mais il n’a pas fallu longtemps pour que son temps chez The Real World commence à avoir un impact négatif. Particulièrement le campus de « marketing d’affiliation » était, selon lui, très abusif ; les membres étaient soumis à une pression énorme pour accomplir leurs tâches quotidiennes assignées, incluant la production de quatre à six vidéos par jour.

Capture d’écran d’une publicité pour The Real World présente sur YouTube et Instagram, dans laquelle Tate avertit que « la Matrice travaille très dur pour vous ruiner et vous laver le cerveau ». Image : trailer de The Real World, YouTube.

Il décrit un environnement toxique, semblable à un centre d’appels, où les membres se sentaient « humiliés » s’ils ne parvenaient pas à figurer sur la liste des 25 meilleurs performeurs, tandis qu’ils recevaient régulièrement des « leçons » qui n’avaient « rien à voir avec le sujet de la matière, et étaient plus destinées à vous laver le cerveau : “voici comment vous êtes un homme”, “voici comment vous êtes influent”. » Les idéologies sur lesquelles sont basés le programme sont reflétées dans les bandes-annonces faisant la promotion de The Real World, dans lesquelles Tate déclare que quiconque ne veut pas rejoindre la plateforme a choisi de « rester un esclave », que les universités sont conçues pour programmer les esprits des étudiants avec une « propagande perfide », et que « la Matrice travaille dur pour vous ruiner et vous laver le cerveau. »

Il voit maintenant que les conseils « red-pilled » partagés dans le groupe étaient nocifs, sectaires et relevaient presque de la maltraitance : abandonner toute forme de divertissement ; ignorer les conseils de quiconque en dehors de The Real World ; travailler chaque heure de veille.

« C’est presque du travail d’esclave », dit Mahmoud.

Les élèves reçoivent le conseil d’entrer en « mode guerre » – de courtes sessions de plusieurs jours de travail extrêmement acharné avec très peu de sommeil – pour atteindre leurs objectifs.

« Vous pouvez laisser le sommeil derrière vous », dit un instructeur de The Real World à des étudiants dans une leçon enregistrée consultée par VICE News.

« Quand je passe en mode guerre, je réduis mon sommeil à quelque chose comme 3, 4, 5 heures par nuit, et je travaille comme une bête pour atteindre un objectif. » Il dit qu’ils peuvent, si nécessaire, faire une sieste de 15 minutes sur leur chaise pour « une récupération mentale rapide ».

PREDATORY stuff from Andrew Bass, "professor" in Andrew Tate's program "The Real World". The majority of the students are under 18, and he is encouraging them to severely deprive themselves of sleep.



All social media platforms need to be aware of what they are allowing. pic.twitter.com/mp1JGNUFK9 — Gadget (@Gadget440) January 1, 2024

Dans une autre vidéo partagée avec VICE News, un instructeur remercie les élèves d’être présents si tôt à une conversation de « check-in matinal » – il note qu’il est 2 heures du matin localement pour certains élèves – et décrit à quel point ils sont censés travailler dur ce jour-là.

« Vous avez du stress toute la journée », dit-il. « C’est stressant – vous travaillez et ensuite vous allez dormir. Repos et stress. Repos, stress. Travail, sommeil. Travail, sommeil. Il n’y a rien entre les deux. »

« Je compte maintenant aussi bien sûr manger, boire, et parler avec votre mère… mais en général, l’idée de repos est idiote. »

Les élèves du campus de marketing d’affiliation devaient suivre un modèle très clair. Ils recevaient l’ordre de créer des comptes de réseaux sociaux qui étaient par essence des pages de fans de Tate, avec des noms faisant référence aux pseudonymes généralement connus de l’influenceur : « Wudan », « Cobra », « Morpheus ».

Avec les compétences en montage, marketing et IA acquises dans les autres campus de The Real World et à l’aide d’une grande bibliothèque de contenu vidéo de Tate, constituée entre autres d’images de ses participations à des podcasts, ils devaient produire et poster quotidiennement 4 à 6 vidéos promotionnelles pour Tate, dans lesquelles son style de vie riche est exposé ou dans lesquelles il donne des conseils de motivation. Lorsque leur compte atteignait les 2000 abonnés visés, ils pouvaient poster des vidéos montrant les prétendus revenus qui attendent les gens s’ils s’enregistrent sur le site. Et, très important : un lien d’inscription grâce auquel les élèves reçoivent une partie des revenus de quiconque s’inscrit via ce lien.

Mahmoud n’a jamais gagné d’argent avec le programme – et dit que les autres élèves qu’il a rencontrés sur la plateforme ont eu la même expérience. Bien qu’il ait consacré environ 10 heures par jour au site, et posté au total environ 70 vidéos, il n’a pu obtenir que quelque 600 abonnés sur ses comptes.

Malgré ses difficultés dans The Real World, Mahmoud n’a jamais imaginé qu’il y avait un problème avec le programme, et il croyait que c’était sa faute parce qu’il n’avait pas travaillé assez dur. Dans le monde dévotionnel du programme, il était impensable de se plaindre ou de critiquer Tate lui-même.

« Vous ne pouvez pas critiquer Tate dans The Real World, vous ne pouvez avoir aucune opinion négative sur quoi que ce soit », explique-t-il. « Il y a un sentiment fort de “nous ou eux”…”dans la Matrice” ou “en dehors de la Matrice”. C’est vraiment une secte. »

Karim Mahmoud. Depuis sont départ, il a pu reconstruire sa vie et se consacre désormais à mettre en garde d’autres jeunes face à son ancien héros. Photo : Document fourni.

Les premiers doutes ont été semés par hasard lorsque Mahmoud regardait un jour sur Twitter une vidéo de Tristan Tate interviewé par Tucker Carlson. Sous le clip se trouvait un tweet de l’un des nombreux critiques en ligne dévoués de Tate, citant des preuves qui ont suscité chez Mahmoud des questions sur l’implication des frères Tate dans la traite d’êtres humains. Il décrit la lecture de ce post comme un « moment choquant ».

« Les gens de The Real World vous laissent croire qu’il a toujours raison », dit Mahmoud. « Mais s’il est réellement un trafiquant d’êtres humains ? S’il est réellement coupable de ces accusations ? »

L’idée que Tate – l’homme alpha mondialement célèbre, le Top G – puisse peut-être vraiment être coupable a fait plonger Mahmoud dans une spirale descendante, et l’a poussé à fouiller Internet pour une perspective plus large.

Il dit avoir passé trois jours désorienté et insomniaque, comme quelqu’un qui se retire d’une secte. « J’ai ressenti ce vertige mental que vous ressentez quand quelqu’un remet en question vos croyances », dit-il.

« Et j’ai décidé : oui, je vais arrêter. Ce n’est pas qui je suis. Ce n’est pas quelque chose que je devrais diffuser. »

Jack Beeston travaille chez McCue Jury & Partners, un cabinet d’avocats qui s’occupe d’une affaire civile tentée par des femmes au Royaume-Uni qui disent avoir été maltraitées par Tate. Il déclare à VICE News que la prétendue focalisation sur les mineurs par le programme d’affiliation est « une préoccupation sérieuse tant d’un point de vue légal que moral ».

« Basé sur les preuves que nous avons vues, cela pourrait être décrit comme l’équivalent numérique du grooming, et c’est exploiteur », dit Beeston, dont la firme a appelé au retrait de The Real World par les plateformes qui aident à soutenir le site. « Son ampleur est également préoccupante. Nous parlons ici de milliers de personnes. »

De plus, Beeston et d’autres critiques disent que le programme de « marketing d’affiliation » semble aussi beaucoup ressembler à un système de vente pyramidale – les membres de The Real World ne peuvent gagner de l’argent avec le programme qu’en recrutant d’autres personnes pour la plateforme, plutôt qu’en tirant une quelconque valeur intrinsèque du site.

Nathan Pope est un Australien de 34 ans qui a mené une campagne en ligne contre The Real World et a exhorté les géants de la technologie à cesser d’héberger du contenu faisant la promotion du site. Il s’inquiète de ce qu’il voit comme l’influence préoccupante que Tate exerce sur toute une génération de jeunes hommes.

« Ils attirent des adolescents pour ensuite les faire participer à ce qui semble être un système pyramidal et les faire travailler 16 heures par jour », dit-il. « C’est insensé. »

Cette vision de The Real World est partagée par au moins un ancien initié de la machine de Tate. Samuel Quinones a déclaré à VICE News qu’il était un « membre fondateur » de The War Room – selon Tate un réseau d’élite d’hommes puissants et de gens qui veulent apprendre d’eux – mais qu’il est parti après six mois, « parce que j’ai reconnu la vente incitative de cours et d’événements inutiles, comme dans un MLM (programme de marketing multi-niveaux) ».

« Je n’ai jamais fait partie de The Real World, mais n’importe qui avec un peu d’expérience en MLM peut probablement conclure que c’est encore pire qu’un MLM, et ressemble plus à un système pyramidal », déclare-t-il à VICE News dans un e-mail.

Pope s’inquiète également de la proximité entre The Real World et The War Room, étant donné que des journaux de discussion divulgués du dernier site cité montrent qu’il est utilisé pour partager des techniques pour manipuler des femmes afin qu’elles deviennent cam-girls. Tate a également vendu par le passé des cours sur l’utilisation de la technique dite du « loverboy » pour préparer les femmes au travail sexuel en ligne – un crime pour lequel il est actuellement poursuivi en Roumanie – des cours qu’il appelait le « Pimping Hoes Degree », c’est-à-dire le programme PHD.

Un étudiant a posté un dessin sur le forum de discussion de The Real World que son petit frère de 8 ans avait fait du logo de la plateforme, démontrant l’influence de Tate sur les jeunes.

Pope craint que The Real World puisse servir de point d’entrée pour un pipeline de misogynie radicale qui finira par mener les jeunes hommes vers un forum où ils sont formés au trafic de femmes à des fins sexuelles.

« Il y a de plus l’inquiétude que les enfants recrutés dans The Real World soient mis à niveau vers The War Room, avec des cours dans lesquels ils apprennent comment ils peuvent trafiquer des femmes », dit-il.

VICE News a vu un message vidéo dans les chats de The Real World dans lequel un étudiant demande à Tate l’accès au programme PHD, car il est lui-même intéressé par la création d’une entreprise de webcam.

🚩A student from Andrew Tate’s The Real World sends a video message to Andrew asking where the PHD (Pimpin Hoes Degree) course is.



The future trafficker needs help running a webcam studio and says he will ‘be careful.’ pic.twitter.com/fufFEAdXX0 — Murdered By Crayons 🖍️ (@CrayonMurders) December 19, 2023

La stratégie opérationnelle de The Real World dépend entièrement de l’utilisation de plateformes telles que TikTok, YouTube et Instagram, sur lesquelles leurs vidéos promotionnelles sont postées et de nouveaux membres sont recrutés.

Bien que Tate ait été banni par beaucoup de ces entreprises depuis août 2022 en raison de ses messages dangereux et misogynes, elles autorisent la diffusion de contenu The Real World sur leurs plateformes, dans lequel Tate apparaît souvent de manière proéminente et grâce auquel son opération peut encore recruter de nouveaux membres.

C’est le cas malgré la campagne persistante menée par Pope, qui a signalé le contenu à plusieurs reprises et a appelé YouTube et TikTok à supprimer les vidéos de promotion de leurs plateformes, notamment en contactant directement les dirigeants et en les confrontant aux preuves du problème.

En septembre, la campagne de Pope a obtenu quelques résultats. Google et Apple ont supprimé l’application The Real World de leurs boutiques en ligne. Mais les entreprises technologiques n’ont pris des mesures qu’après que VICE News a posé des questions sur la campagne de Pope. Les vidéos faisant la promotion de The Real World sont toujours largement disponibles sur YouTube, bien que le site appartienne à Alphabet, la société mère de Google.

En réponse aux questions de VICE News, un porte-parole de YouTube a déclaré avoir « déjà mis fin à des chaînes associées à Andrew Tate en raison de multiples violations de nos Règles de la communauté et de nos Conditions d’utilisation ».

« Nous avons mis fin à la chaîne The Real World et à un certain nombre de chaînes et de vidéos liées après une inspection car elles ne respectaient pas nos Conditions d’utilisation, qui interdisent l’affichage proéminent de contenu provenant d’un utilisateur précédemment supprimé. »

Mais malgré tout cela, YouTube pullule toujours de chaînes arborant la marque The Real World, qui publient régulièrement des vidéos de Tate. Une chaîne comptant 600 000 abonnés a publié plus de 600 vidéos et a obtenu plus de 450 millions de vues depuis sa création en décembre 2022, et poste encore des vidéos aujourd’hui.

TikTok n’a pas souhaité faire de commentaire officiel sur la raison pour laquelle du contenu The Real World était encore largement disponible sur sa plateforme, malgré son interdiction de Tate et de son programme.

Mahmoud dit que TikTok, parmi toutes les grandes plateformes de réseaux sociaux, avait la réputation auprès des élèves de The Real World d’être la plateforme la plus difficile sur laquelle poster leur contenu ; les vidéos montrant les visages des frères Tate sont généralement supprimées.

YouTube dit avoir déjà mis fin auparavant à la chaîne The Real World et à d’autres chaînes liées à Tate. Mais cette chaîne de remplacement The Real World compte à elle seule 600 000 abonnés et plus de 450 millions de vues. Sur cette chaîne a récemment encore été posté cette vidéo promotionnelle. Image : chaîne YouTube de The Real World.

Au lieu de cela, ils ont inventé des moyens de contourner les règles : éditer les vidéos pour que le visage de Tate reste caché, ou utiliser seulement sa voix reconnaissable, ou se concentrer sur d’autres figures connues de ses cercles, comme son partenaire commercial Justin Waller.

Pope dit être frustré par la réponse inadéquate des plateformes de réseaux sociaux. Selon lui, elles semblent lourdement sous-estimer la capacité de la machine à contenu décentralisée de Tate à contourner leurs tentatives de surveillance, et n’ont pas une bonne compréhension de la dangerosité de The Real World pour les jeunes.

« Je suis sidéré du peu de mesures prises », dit-il. « J’ai donné à ces entreprises les informations dont elles ont besoin, mais elles semblent ne se soucier que du profit. »

Joseph McBride, l’avocat d’Andrew Tate, n’a pas répondu aux questions de VICE News. Mais peu après que VICE News a contacté McBride, Tristan Tate a tweeté une apparente défense de la plateforme, critiquant la manière dont « les MSM (médias grand public) s’en prennent aux gens qui s’inscrivent à The Real World, une application bon marché dont il est facile de se désinscrire et qui est aussi la meilleure plateforme au monde pour la connaissance et l’éducation financières ».

En réponse à des questions précédentes de VICE News sur les accusations selon lesquelles The Real World est un système pyramidal qui exploite délibérément les jeunes, McBride a transmis des vidéos promotionnelles pour la plateforme dans lesquelles des hommes parlaient positivement du site et de l’argent qu’ils avaient gagné, et a dit que les clips contredisaient les « allégations sur leur modèle commercial ».

« Vous pouvez ne pas être d’accord avec le message d’Andrew et Tristan Tate », a déclaré McBride à l’époque. « Mais c’est une folie de suggérer que leur message d’autodétermination masculine équivaut à de la criminalité et du danger. »

Tate, qui se décrit comme un « charbonneur » par excellence, s’est vanté publiquement à plusieurs reprises de sa capacité à escroquer des hommes crédules pour de grandes quantités d’argent avec l’une de ses autres entreprises en ligne, une entreprise de cam-girls.

Il explique lors d’une apparition en podcast comment il laissait les hommes croire qu’ils discutaient en ligne avec les femmes torse nu à l’écran. Cependant, les claviers des femmes n’étaient branchés à rien, et les hommes parlaient en réalité avec Tate et son frère Tristan, qui menaient les hommes en bateau de manière romantique et les convainquaient de leur envoyer de grandes quantités d’argent, dans l’espoir qu’ils puissent se rencontrer un jour.

« Ils avaient affaire à des escrocs au sang froid », rit-il, en référence à lui-même et à son frère.

« On leur prenait tout leur argent. On les exploitait … ces gars se séparaient de leurs maisons, de leurs économies, contractaient des prêts, ils me donnaient tout. »

« Ressentez-vous des remords pour cela ou non ? » demande l’hôte du podcast.

« Certainement pas », répond Tate. « Je n’en ai absolument rien à foutre. »

The conservative hero who just wants to help men scammed men out of their houses, life savings, loans etc.



When asked if he felt bad about it he said “f*ck no!”



Role model! 😂🤡🤡pic.twitter.com/Txnqsv8CDI — Kat Kanada (@KatKanada_TM) January 4, 2024

Mahmoud est maintenant juste reconnaissant que, contrairement à d’autres qui se sont consacrés entièrement à la plateforme, il n’ait pas arrêté ses études universitaires alors qu’il était sous l’emprise de Tate. Depuis qu’il en est parti, il a pu reconstruire sa vie, et il tente d’avertir les autres contre son ancien héros.

Il consacre beaucoup de temps à approcher en ligne les jeunes et crédules fans de l’influenceur – il veut ainsi compenser le fait qu’il diffusait autrefois précisément le message de Tate. Il les confronte aux détails des actions passées de Tate et partage sa propre histoire, dans une tentative de leur faire réaliser que – malgré les promesses de richesse de Tate et les secrets de la masculinité alpha – ils ne sont que des pions servant à leur idole de source de revenus fiable et de bras marketing complaisant.

Malgré les preuves abondantes, la plupart résistent farouchement à ses tentatives de déprogrammation. « J’ai beaucoup de discussions avec des fans de Tate. J’essaie de leur rendre service », dit-il. « C’est comme si je parlais à mon ancien moi. »

Cet article est paru à l’origine sur VICE UK.