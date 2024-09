Luv Letterz : les meilleurs morceaux rap d’avril

Qui est le Luvgang ? Combien de membres forment leurs rangs ? Est-ce un vrai gang ? Sont-ils d’authentiques luverz ? D’authentiques DJ’s ? Pourquoi leur page Facebook contient essentiellement des photos de chiens en lunettes de soleil ? Il est possible de répondre à toutes ces questions en vous rendant aux soirées épicées qu’ils donnent régulièrement à Paris, que d’aucuns s’accordent à qualifier comme « fêtes les plus détente de la capitale ». Chaque mois, ils nous présentent leurs derniers morceaux rap préférés, et voici leur sélection d’avril.



DAMSO – « Signaler »

Morceau le plus signalé sur YouTube cette semaine. Félicitations William !





LIL YACHTY – « Harley »

Tellement content que les kids de 2017 puissent mettre du vernis à ongles avec des complets du PSG sans que personne ait quoi que ce soit à redire.





JOHNNY MAY CASH – « Dream »

Le plan de carrière de Johnny May Cash est aussi simple qu’il est parfait : avoir une résidence quotidienne au Caesar’s Palace et placer un morceau sur la B.O. de Titanic 2.





LAUREL HALO – « Jelly »

Certaines personnes ont une telle capacité à se voiler la face que depuis janvier, j’ai entendu que « Migos c’était fini » une semaine après la sortie de Culture, que « Niska ça va pas durer » juste avant « B.O.C » ou que « Monaco va gagner la Ligue des Champions » juste avant la double confrontation contre la Juve. Tout ça pour dire que techniquement, on ne devrait pas retrouver Laurel Halo dans cette colonne, mais que nous sommes obligés de reconnaître que qu’on est en présence d’un excellent morceau de r’n’b, d’où son inclusion dans cette liste.





DJ KHALED – « I’m the One » feat. JUSTIN BIEBER, QUAVO, CHANCE THE RAPPER & LIL WAYNE

Quand les profs de français de 2045 parleront de synesthésies à leurs élèves dans le cloud, ils utiliseront ce morceau comme exemple. Et oui, il a un goût de Ciroc Mango.



NINHO – « Roro »

Ninho, Adrien Rabiot, même combat. Si tous les suiveurs n’ont d’yeux que pour Kylian MHD, nous on sait. Et on n’oubliera pas.





LIL BLOOD – « Keep Pushin’ » feat. MOZZY

Certains triment toute une vie pour se payer une villa avec vue sur la mer. D’autres pour se payer une instru et être triste pendant 2 minutes et 43 secondes.





DRUGRIXH PESO – « Phase Me » feat. MONEY MAN

Qui peut vraiment affirmer que Slimelife Shawty, Slimeball Kelly et Zack Slime Fr sont trois personnes différentes ? Et qu’en est-t-il de Hoodrich Pablo Juan et Drugrixh Peso ? Est-ce que je viens d’inventer des blases de rappeurs d’Atlanta 2K17 ? Peut-être. En tout cas, tant qu’ils continuent de bosser avec Nard & B et Spiffy, ça me va.





G PERICO – « All Blue »

Tant que c’est pas du bleu Marine ça va.





ADAMN KILLA – « Roseland Baby »



