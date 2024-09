Luv Letterz : les meilleurs morceaux rap du mois de juin

Qui est le Luvgang ? Combien de membres forment leurs rangs ? Est-ce un vrai gang ? Sont-ils d’authentiques luverz ? D’authentiques DJ’s ? Pourquoi leur page Facebook contient essentiellement des photos de chiens en lunettes de soleil ? Il est possible de répondre à toutes ces questions en vous rendant aux soirées épicées qu’ils donnent régulièrement à Paris, que d’aucuns s’accordent à qualifier comme « fêtes les plus détente de la capitale ». Chaque mois, ils nous présentent leurs derniers morceaux rap préférés, et voici leur sélection de juin.







CHIEF KEEF — « Slow Dance » (ft. YOUNG CHOP)

S’il y avait une justice et que vos parents étaient moins racistes, on n’aurait jamais eu à subir « Shape Of You » et Keef serait diffusé dans tous les Quick d’aires d’autoroute de France et de Belgique.





ADAMN KILLA — « 650 on My Toes »

Les cuivres synthétiques étant de très loin ma sonorité favorite je ne peux qu’apprécier. On me souffle dans l’oreille que Myd et Sam Tiba sont responsables d’une bonne partie des morceaux de la tape, et ça me fait plutôt très plaisir. En plus il fait beau aujourd’hui.





YOUNG CHOP — « Ocean Vision »

Si déménager en Californie avait le même effet sur tout le monde, vous nous auriez vu au lancement de la Station F avec un badge #EnMarche sur les pecs. Mais soyons réalistes, le changement d’air et le surplus de vitamine D ne nous ferons pas tous chanter comme notre frère, en grande partie parce que contrairement à Young Chop on ne partage pas une mère avec Johnny May Cash.





RAILFÉ — « Vinn Si Mwenn »

#LIBEREZRAILFE (enfin, si on a bien tout compris).





FUTURE — « Extra Luv » (ft. YG)

Est-ce que quelqu’un a déjà vu Future sous la pluie ? Non, parce que c’est un être entièrement fait de sucre et qu’il fondrait instantanément.





SAUCE WALKA X OFFSET — « Hop in da Lamb »

Sur la pochette le morceau s’appelle « Hop In The Lam ». La description de la chaîne WORLDSTARHIPHOP (5,9 M d’abonnés) indique « Hop In Da Lamb ». Est-ce que cette lettre en plus est importante ? Non. Est-ce que cela va me faire perdre quelques heures la prochaine fois que je vais ranger ma bibliothèque iTunes ? Il y a des chances oui.





GUNPLAY — « Hoeing on the Low »

N’en déplaise aux congressistes de Versailles on ne peut pas toujours être productif. Il y a des jours où ça va moins bien, sans forcément qu’il y ait de raison concrète et palpable. Et ça Gunplay l’a bien compris, et s’il avait pu participer au Mouvement du 1er juillet, il aurait parlé de l’importance du droit à la tristesse.





ICE BILLION BERG — « Do You Know Who I Am » (ft. BUSHY B)

Difficile de se tromper avec une instru qui a le goût d’une après-midi d’été pluvieuse et un nom qui est un milliard de fois plus froid que celui d’Iceberg Slim.





HYACINTHE — « Sarah »

Étienne Daho en fuseau adidas. Le phare de Kevin « Andreï Tarkovskurr » Elamrani-Lince. Les farces de Krampf.



Z-RO — « Belong to the Streets »

C’est toujours triste lorsque quelqu’un annonce sa retraite alors qu’il a encore quelques belles années devant lui. Emmanuel ne dirait pas le contraire. Z-Ro était là avant qu’on écoute du rap et on pensait vraiment qu’il serait là pour toujours, qu’il allait nous parler de monospaces, de soccer moms puis de ses histoires de baby grandma… Ton cœur appartient peut-être à la street Z-Ro, mais les nôtres sont à toi.





Le LUVGANG prend des vacances. Rendez-vous à la rentrée.