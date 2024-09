Luv Letterz : les meilleurs morceaux rap du mois de mai

Qui est le Luvgang ? Combien de membres forment leurs rangs ? Est-ce un vrai gang ? Sont-ils d’authentiques luverz ? D’authentiques DJ’s ? Pourquoi leur page Facebook contient essentiellement des photos de chiens en lunettes de soleil ? Il est possible de répondre à toutes ces questions en vous rendant aux soirées épicées qu’ils donnent régulièrement à Paris, que d’aucuns s’accordent à qualifier comme « fêtes les plus détente de la capitale ». Chaque mois, ils nous présentent leurs derniers morceaux rap préférés, et voici leur sélection de mai.





ROHFF – « Mask Rohff »

Bah ouais mon pote.





Videos by VICE

J-HUS – « Sweet Cheeks »

Depuis 2014 et l’album Where We Come From de Popcaan, on était à la recherche de la bande-son d’un été où on a un peu envie de se marier et un peu envie devenir père de famille alors qu’on a bien entendu aucune des compétences pré-requises. La voici.





PAYROLL GIOVANNI – « Heroes »

« Hey mec t’as entendu l’album conceptuel de Kendrick Lamar où il est est dans la peau d’un sumérien perdu sur la seconde lune d’Uranus ? » Non, parce que le niveau maximum de concept qu’on accepte dans le rap c’est : « J’adore Scarface, je m’appelle Payroll Giovanni du coup ma tape s’appelle Payface. » Et bien évidemment, cet excellent morceau du Doughboyz Cashout va tourner dans 110% des voitures immatriculées baller cet été.





MOZZY & GUNPLAY – « Out Here Really »

Très content d’avoir enfin l’album de l’été de tous les dreadeux qui sanglotent la nuit parce qu’ils jouent avec des armes automatiques le jour.





CHIPPASS – « Yang »

Qui s’occupe de créer une pétition sur change.org pour demander au maire d’Oakland de remettre les clés de la ville à Dj Fresh ? Merci. Cordialement.





L.O.T.S. – « Saucey » ft. VEGALINO

Je suis presque sûr d’avoir joué au foot avec un Vegalino entre 1998 et 2006 et qu’il a successivement été italien, portugais et espagnol.





DAMSO – « J’suis dans l’tieks »

Pour tous mes gars qui mettent des crochets au pied du Parlement Européen un maillot de Witselinho sur le dos.





RAMRIDDLZ – « Melanincholy »

Ce n’est pas parce que c’est l’été qu’il n’est plus question de forcer et d’appeler son morceau « Melanincholy » (sérieux) et d’inviter des filles à venir faire du spinner après minuit. Il est aussi important de noter la petite phase pop-punk à 2:27 qui signifie qu’on a désormais le droit de porter des vapormax avec un T-shirt Blink 182 pour rentrer aux Nuits Fauves.





SAUCE WALKA – « Chopa On Me »

Les deux maîtres à penser de la Sauced Up Click vont chacun sortir un projet courant juin et rien ne pouvait nous rendre plus heureux vu que ça faisait presque un an qu’ils n’avaient plus fait couler le chimichurri sur nos bavoirs.





BEATKING – « Beautiful »









Les prochaines dates du LUVGANG :



02/06 — Big Davon Starter Pack @ Secret Location (Bruxelles)

09/06 — Avec Krampf pour Hotel Radio @ Beer Mansion (Paris)

16/06 — Avec Keumel @ Le Jeune (Paris)

17/06 — DDVRKK avec Dawn Richards @ Beursschouwburg (Bruxelles)