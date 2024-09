« Ma blonde me trompe avec sa collègue sexy »

Voici ce qu’il m’a écrit :



« Nous avons un enfant ensemble. Dernièrement je suis tombé malencontreusement sur un texto entre elle et une collègue de travail. Ce texto exprimait clairement de l’amour entre les deux. « I like the way you love me, without any judgment, I love you like you are. » Et ce avec beaucoup de cœurs à la fin. Je n’ai pu m’empêcher de lire plus. Je me suis rendu compte qu’elles se disent sans cesse « I love you » et « I miss you ». Toujours avec beaucoup de baisers et de cœurs. Tout le temps. Je n’avais jamais espionné ma blonde auparavant, mais cette fois, j’ai craqué… »

Il continue en s’interrogeant sur l’avenir de sa relation maritale : « Est-ce normal que deux femmes (qui ne sont que collègues) se disent constamment “ I love you“? Est-ce moi qui capote? Si c’était sa meilleure amie, je n’en aurais pas fait tout un plat… Je suis tellement triste à l’idée qu’elle aime cette femme… J’ai toujours eu des fantasmes impliquant ma femme et une autre femme, pour le fun, mais là, c’est de l’amour. »

Il s’est ouvert à sa femme sur la situation, après quelques semaines. Il voulait oublier ce qu’il avait lu, puis un soir, il a décidé de lui en parler. Elle était étendue sur leur lit. Il lui a annoncé qu’il avait vu sur son iPhone des messages étranges. Son épouse s’est assise sur le lit et l’a regardé sans rien dire pendant un moment. Selon lui, elle ne s’attendait pas du tout à une confrontation. Elle lui a ensuite répété que non, il ne s’était jamais rien passé entre elles. Après avoir tenté de la forcer à en révéler plus, il a vu qu’elle n’avouerait rien.

Briseuse de couple?

Depuis trois semaines, il tente de lui soutirer plus d’information, mais sa femme persiste à jurer qu’il n’y a rien à admettre. Elle explique ses communications comme étant des blagues, pas des déclarations d’amour. Elle dit aussi que c’est normal, que des femmes se disent des trucs comme ça par texto. Ce serait affectueux, pas amoureux. Ryan, lui, ne trouve pas ça normal. Et il ne porte pas vraiment la collègue dans son cœur : « Je la connais. C’est une fille très jolie et sexy. Elles travaillent ensemble depuis environ six ans. Depuis les dernières années, ma femme me parle constamment d’elle. Cette fille a une vie de célibataire jet-set. Elle est déjà partie deux fois sur un coup de tête à Berlin et au Nouveau-Brunswick, juste pour aller coucher avec un mec! Tu vois le genre. Donc facile pour cette fille de s’essayer sur ma femme, qui est très jolie aussi. »



Rendue là, j’avais préféré ne pas m’avancer. Je ne voulais pas juger qui avait précipité une relation, et si vraiment il y avait un comportement fautif dans tout ça. J’ai déjà trompé mon mec et je mange de la pizza au lit en mettant des miettes partout : je ne jugerai jamais la sexualité d’autrui, que ça implique de lécher un talon haut ou collectionner les perruques de Marie Antoinette pour les porter lors d’une séance de chatouilles érotiques.



De la compassion pour un couple déchiré

Quand Ryan m’a écrit à nouveau, mentionnant que je pouvais simplement lui répondre en une phrase à sa question, à savoir si c’était normal, selon moi, que deux collègues s’écrivent des « Love you », « My baby » et « Bye mon cœur », je lui ai indiqué que je n’aimais pas trop le concept de normalité. De plus, je ne pouvais absolument pas deviner ce qui se passait dans la tête de sa chérie.



Me tournant vers Ariana, une amie qui a laissé son mari et sa vie de famille nucléaire pour vivre comme elle l’entendait, librement, avec son amoureuse, je l’ai questionnée sur ce qu’elle pouvait recommander à cet homme, à part de laisser tomber l’espionnage marital.

Elle a compati avec cet homme : « Ce n’est pas une situation facile. Avoir des doutes sur notre partenaire n’est jamais agréable. Je pense que c’est bien, d’avoir partagé ses doutes, mais il pourrait aussi lui dire pourquoi c’est important pour lui de savoir. » Se mettant à la place de son épouse, elle imagine que celle-ci doit craindre le pire. Si Ryan lui expliquait qu’il a besoin de savoir afin de pouvoir planifier son avenir, elle serait peut-être plus réceptive, selon mon amie. Elle ajoute aussi que ça aide de montrer une ouverture en lien avec l’orientation sexuelle récemment découverte de sa femme. « J’aurais vraiment aimé que mon ancien copain comprenne que tout ça, toutes les révélations sur mon amour pour une femme, était très effrayant pour moi aussi. Je ne réussissais pas du tout à contrôler mes sentiments qui devenaient de plus en plus envahissants », me confie-t-elle.

Trahison, ouverture ou grande invention?

Ariana sait toutefois qu’une minorité de personnes est capable de réagir ainsi. Elle est consciente que la plupart ressentiront de la trahison et l’impression que le temps de leur union aura été un mensonge. Elle insiste tout de même, avec une dose d’espoir, sur la possibilité que, s’il éprouve tant d’amour pour sa femme, Ryan saura être heureux pour elle et qu’elle s’ouvrira doucement à lui, avec plus de franchise. Il m’assure être prêt à tout pardonner à sa blonde. Mais au-delà du pardon, est-il prêt à accepter que sa femme le quitte? À mesurer à quel point ça peut être épanouissant, mais terrifiant de se rendre compte qu’après des années en couple avec un homme, elle est amoureuse d’une femme?



Il est aussi possible que Ryan s’imagine une histoire d’amour et que sa femme apprécie juste énormément sa collègue, assez pour faire preuve d’affection et de complicité avec elle. Le fait qu’il dise penser à cette histoire nuit et jour et être persuadé que sa femme lui cache bel et bien quelque chose serait sans doute une raison suffisante d’aller consulter un sexologue. Seul ou en compagnie de sa femme, il pourrait discuter de leur dynamique de couple et de la crise de confiance qu’ils traversent.

Se recentrer sur soi et pas sur le sexe de sa blonde

Sophie Morin, une sexologue à son compte, dit que la sexualité est souvent un symptôme de ce que vit un couple dans sa relation en général. La thérapie permettrait d’éclaircir la situation, de discerner ce qui est difficile et de voir si les blessures actuelles ont aussi des racines plus lointaines dans la vie des deux partenaires.



Si cet homme venait la consulter, Sophie Morin tenterait de découvrir ce qu’il ressent réellement. « Est-ce que c’est de la peur, de la colère, de la tristesse, de la jalousie, du dégoût? Un mix d’émotions? » Avisée, elle rapporte aussi que c’est un automatisme d’essayer de gérer le bout de la situation qui n’est pas sous notre contrôle. Elle explique qu’on a plus de recul sur ce qui incombe à la responsabilité de notre partenaire, alors on tente de gérer ça plutôt que de se recentrer sur soi-même. Lorsqu’on tente de diriger ainsi, la sexologue juge que c’est souvent voué à l’échec, car le couple entre alors dans des guerres de pouvoir.



« Il y a tout un travail clinique qui pourrait être fait pour l’aider à évaluer sur quoi il a du pouvoir dans la situation, pour l’amener à poser des gestes qui seront cohérents avec ce qu’il souhaite », continue Sophie Morin, en insistant sur l’authenticité et la franchise.



Nommer ses émotions au lieu de choisir la confrontation

Pour la sexologue, Ryan doit être capable de nommer ce qu’il ressent, d’entrer dans un dialogue, et non dans un procès à la recherche de la vérité et du mensonge. « Les émotions ne sont ni vraies ni fausses; elles sont là. S’il souhaite avoir accès à comment sa blonde vit cette situation avec cette autre femme, être authentique a plus de probabilité de faire naître en retour l’authenticité chez l’autre. C’est à lui de voir s’il est prêt à réellement entendre ce que sa blonde lui dira », conclut Sophie Morin, en précisant que sa femme est peut-être elle-même dans le déni de ce qu’elle vit. Dans l’incertitude, le trouble et la passion, il est difficile de dire à l’autre comment on se sent si on ne l’a pas accepté soi-même.

