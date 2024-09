Les Mac and Cheese aux poivrons rouges

Portions: 6

Préparation: 10 minutes

Total: 1 heure 10 minutes

Ingrédients

du sel et du poivre fraichement moulu

500 g de macaroni

100 de beurre doux

120 g de farine

1 L de lait

1 c. à café d’oignon en poudre

1 c. à café de sauce Worcestershire

1 c. à café de piment de Cayenne

1 c. à café d’ail en poudre

1 c. à café de moutarde en poudre

1 c. à café de paprika

175 g de poivrons rouges, pelés et découpés en morceaux

100 g de cream cheese ou fromage frais

350 g de cheddar

2 c. à soupe de Crystal Hot sauce (ou toute autre sauce pimentée)

30 g de chapelure

Instructions

1. Chauffer le four à 200 ° C. Porter une grande casserole d’eau généreusement salée à ébullition. Ajouter les pâtes et cuire pendant 5 à 6 minutes, puis égoutter et passer sous l’eau froide.

2. Faire fondre le beurre dans une casserole sur feu moyen. Faire un roux en ajoutant la farine et cuire tout en remuant constamment jusqu’à ce que le goût de la farine parte, environ 4 minutes, jusqu’à ce que le mélange commence à blondir.

3. Verser lentement le lait au roux et ajouter l’oignon en poudre, la sauce Worcestershire, le piment de Cayenne, l’ail en poudre, la poudre de moutarde, et le paprika. Cuire, en remuant, jusqu’à ce que la sauce soit épaisse, environ 5 minutes, puis incorporer les poivrons rouges et les fromages. Cuire jusqu’à ce que les fromages soient fondus et que la sauce soit lisse. Ajouter la sauce pimentée et assaisonner avec le sel et le poivre. Verser le mélange dans un plat et saupoudrer de chapelure. Cuire au four jusqu’à ce que la garniture soit croustillante et que la sauce bouillonne, environ 45 minutes. Laisser reposer 10 minutes avant de servir.