Machete boit du lait et met du tofu dans ses tacos

Est-ce que les tacos imitent l’art ou l’inverse ? À Los Angeles, la frontière est méchamment floue. Comme si la Cité des Anges n’était pas blindée de taquerias, Danny Trejo, chantre du machisme hispano-américain à Hollywood, a décidé d’ouvrir son propre resto de tacos.

Trejo’s Tacos – Les Tacos de Trejo – s’est installé au coin de La Brea Avenue et d’Olympic Boulevard, au beau milieu du quartier de Mid-Wilshire – comme quoi, les resto tenus par des stars ne finissent pas systématiquement dans East L.A. ou South Central. Bien entendu, il n’existe qu’une façon de kiffer les tacos de Danny – notamment celui au poulet Jidori grillé et roulé dans une feuille de laitue grasse (plutôt qu’une tortilla de maïs) ou celui au tofu frit – c’est de les manger al fresco, minute, sur une grande table commune en extérieur. Ça passe encore mieux si du Rise Against sort des enceintes et si vous vous rincez le gosier avec du kombucha ou une horchata aux dattes.

Dans le cadre de la campagne de pub pour les produits laitiers Spicy Loves Milk de Got Milk ?, un peu avant les célébrations du Cinco de Mayo, j’ai eu la chance de discuter avec l’acteur de Machete, né à Echo Park il y a 71 ans. J’ai aussi pu goûter tous les tacos de son menu, dégustation entrecoupée d’un shot de lait entier. On a parlé garniture, John Cusack et tortillas maison.

MUNCHIES : Salut Danny. Comment ça va aujourd’hui ? Danny Trejo : Je vais bien, mec. J’ai passé ma journée à goûter des tacos et ils sont délicieux. [Rires.] J’en ai mangé un paquet.

Est-ce que tu t’es déjà lassé de tes propres tacos ? Pas du tout. Mes préférés, ce sont ceux au poulet frit, à l’épaule de porc effilochée et à la poitrine de bœuf. [Rires.]

RECETTE : La carne asada au pesto de graines de citrouille de Danny Trejo

Je vois qu’il n’y a pas de tortilla mais une feuille de laitue à la place. C’est quoi ce délire ? Ça, c’est la partie « vie saine » du projet. C’est notre version « style protéiné ». [Rires.]

Taco au poulet frit

Qu’est-ce qui t’as poussé à te lancer dans la restauration ? J’ai abordé le sujet il y a longtemps avec Ash R. Shaw, le producteur de Bad Ass. Je lui avais demandé en rigolant : « Pourquoi on n’ouvrirait pas un restaurant ? Les Tacos de Trejo ? » On a d’abord tourné Bad Ass 2 : Bad Asses et Bad Asses 3 : Bad Asses on the Bayou avec Danny Glover. Après, avant qu’Ash se pointe avec un projet. Je l’ai montré à mes agents et à ma secrétaire, les cerveaux « business » de la bande, et ils m’ont dit : « Tu ne peux pas te rater ». Et voilà. [Rires.]

Pourquoi des tacos et pas, disons, des pizzas ou des burgers ? Je voulais rester dans le domaine du « healthy » et c’est plus facile à faire avec les tacos. Ils sont sans gluten et il existe déjà pas mal de recettes végétariennes. Avec les burgers et les pizzas, il y a trop de pain dans l’équation. On essaie vraiment d’avoir une chaîne de production le plus « clean » possible. Nos poulets n’ont jamais connu de cage, tu sais.

J’ai lu que c’était le rêve de ta mère d’ouvrir un restaurant. Est-ce que c’est vrai ? C’était son rêve, mais dans les années 1950, dans une famille hispanique, « el hombre trabajada y la mujer se quedaba en la cocina ». (L’homme travaillait et la femme restait dans la cuisine) [dit-il avec une voix grave et super râpeuse tout en levant des bras]. Chaque fois que ma mère exprimait le début d’une envie d’ouvrir un restaurant, mon père lui répondait, « Ahi tienes tu cocina » ! Elle est là ta cuisine. [Rires.]

Je suis sûr que ma mère crie sur mon père au paradis, « Te dije ! » (Je te l’avais bien dit !)

Je me rappelle que la première fois que j’ai entendu parler de ton restaurant avant même qu’il n’ouvre, c’était à propos du taco au tofu. C’est quoi cette histoire ? Je vais te raconter. Un jour, on m’a servi un taco et je me suis dit : « Mais c’est quoi ce truc ? ». On m’a répondu que c’était du tofu et j’étais sur le cul. Je leur ai demandé de m’en servir un autre et de ne jamais le dire à personne. [Rires.] Même les carnivores aiment notre taco au tofu.

Tostada aux crevettes

Qu’est-ce que tu penses du secteur de la restauration ? Ça me plaît. J’aime bien son côté concret qui me donne la possibilité rencontrer des gens. Parfois je débarrasse les plateaux et je les rapporte en cuisine. C’est vraiment marrant.

Tacos de carne asada avec des graines de citrouille

Est-ce qu’il y a un peu de ton histoire – dingue – dans le menu de Trejo’s Tacos ? Je suis né à Echo Park, mais je me suis embrouillé quand j’avais 12 ans et j’ai été envoyé au Texas. J’y suis resté pendant 3 ans avant de m’enfuir et d’aller en Californie pour vivre avec ma mère et mon père. J’ai grandi à Pacoima avec eux et dans la San Fernando Valley. Ma mère vient de Marfa au Texas et mon père de San Antonio. Toute ma famille est originaire du Texas et je suis le seul de, Califas, la Californie du Sud.

Dans les années 1940, mon grand-père était persuadé que le Texas allait quitter l’Union. Il a forcé toutes les femmes enceintes de ma famille à y rester pour que les enfants aient la nationalité texane. Mon père a rencontré ma mère ici et personne ne savait qu’elle était enceinte de moi, j’étais le seul à être né en Californie.

J’ai expliqué à mon chef – qu’il ne faut surtout pas appeler « cuistot » – comment ma mère faisait la cuisine, et il a élaboré quelques trucs particulièrement bons à partir de ça.

Pour rebondir sur ce récit, tu es plutôt Cal-Mex [nourriture mexico-californienne] ou Tex-Mex ? Choisis ton camp. Cal-Mex. J’adore la nourriture Cal-Mex. Je viens de Califas bordel ! [Rires.]

Taco à la poitrine de boeuf

Je me rends compte que tu n’utilises pas de tortillas faites à la main pour tes tacos. Est-ce qu’il y a une raison à ça ? Elles sont faites directement à East L.A. avant d’être livrées ici. Je crois que pour les autres restaurants, on les fera sur place. Le problème ici c’est que l’espace est trop petit.

La boutique de Trejo’s Tacos

Comment t’es-tu retrouvé sur la campagne Got Milk ? Bin, j’ai toujours dit que le meilleur truc au monde avec un taco épicé, c’est un verre de lait. Donc le projet se passe vraiment bien.

[On en profite pour s’enfiler une bouchée de chaque taco et un shot de lait.]

Pourquoi tu as décidé d’avoir un angle santé avec les tacos ? À Los Angeles, il faut être un tout petit peu plus orienté végétarien. Une des raisons pour lesquelles on a eu cette approche c’est que dans le milieu du divertissement, inévitablement, quelqu’un va être végan ou va suivre un régime sans gluten. Nous, on veut servir tout le monde ici. C’est ça qui marche. J’ai des couples qui sont venus et qui m’ont dit : « Merci ! Mon mari adore la viande alors que moi je suis végan, mais on peut tous les deux manger ici ! »

[Notre repas est interrompu par l’arrivée d’un groupe de latinos devant le restaurant. Ils portent des pantalons baggy, des chemises de flanelles, des lunettes de soleil et des tatouages. Trejo se lève et va serrer quelques pognes avant de revenir s’asseoir.]

Qu’est-ce que ton personnage de Machete mangerait comme taco ? Celui à la carne asada. [Rires.]

N’importe quel taco épicé. [Rires.]

Est-ce que John Cusack est passé goûter tes tacos ? Cusack est génial. C’est mon pote. Il s’entraîne avec un mec qui s’appelle Bennie the Jet, 5 fois champion du monde de kickboxing. Les gens ne le savent pas mais John Cusack se débrouille plutôt pas mal à la bagarre. [Rires.] Il n’est pas encore passé mais il va le faire bientôt. On va ouvrir un Trejo’s Tacos à Hollywood et on va avoir tout le gratin du showbiz pour l’inauguration.

[On est à nouveau interrompu par Robert Rodriguez, le cousin de Danny Trejo, réalisateur notamment de Machete, qui l’embrasse et nous salue.]

C’est quoi ton but avec les Trejo’s Tacos ? Domination mondiale. Je veux qu’il y ait des Trejo’s Tacos partout dans le monde. [Rires.] J’étais en Bulgarie sur un tournage et quelqu’un est venu me voir et m’a montré une photo de Trejo’s Tacos. La personne m’a demandé, « Est-ce que vous allez en installer un ici ? »

Est-ce que tu veux ajouter un dernier truc pour les lecteurs de MUNCHIES qui se rendraient chez Trejo’s Tacos ? Si vous débarquez, essayez notre maïs « street-style ». Il est carrément délicieux. [Il en mange un bol.]

Merci pour les réponses et pour les tacos.