Mais pourquoi l’inventeur de l’orgue à Furbies a-t-il inventé un orgue à Furbies ?

Vingt ans après que Tiger Electronics ait présenté son Furby à une nation d’enfants terrifiés, un inventeur farfelu a fusionné 44 de ces étranges créatures avec un orgue afin de créer un instrument de musique dément. Sam Battle, a.k.a. Look Mum No Computer, le youtubeur britannique à l’origine de cette invention, ne pourrait pas être plus content de lui.

Battle, à qui l’on doit également un orgue lance-flammes, un vélo-synthé et un oscillateur Gameboy, a révélé son instrument de musique insolite dans une vidéo YouTube explosive plus tôt cette semaine. Si le concept lui trottait dans la tête depuis près de sept ans, ce n’est que récemment qu’il a développé les compétences pour le mener à bien. Il a réuni 44 Furbies à l’aide de dons et de vide-greniers, puis les a chacun soudés à une touche de son clavier afin de créer son étrange chorale.

Nous avons contacté Battle pour lui poser une question : mais pourquoi, nom de Dieu, pourquoi ? Il s’avère que la réponse est on ne peut plus simple. « On me pose souvent cette question au sujet des machines que je construis », déclare Battle. « La seule réponse qui me vient à l’esprit, c’est pourquoi pas ? » Il explique en outre qu’il n’a pas eu le droit d’avoir un Furby quand il était petit, « donc peut-être que c’est une vengeance ! » Il bricole des Furbies abandonnés depuis qu’il est tombé sur la boîte à musique Furby Gurdy. Depuis, il les collectionne. Les mettre à profit était sa résolution pour 2018 et, au bout d’un mois et demi d’essais, il a enfin réussi.

Battle est unique en son genre. « Je pense que je fais une faveur aux Furbies », explique-t-il. Après tout, ils pourraient être en train de prendre la poussière au fond d’un grenier, coincés dans un Rickroll interminable ou torturés à mort à l’aide d’une presse hydraulique, au lieu de quoi, « Ils m’offrent leur âme, je leur offre une nouvelle vie. »

Quant à ceux qui seraient insensibles aux charmes de l’orgue, n’ayez crainte. « Il se trouve que je l’ai construit juste assez grand pour qu’il ne puisse pas passer le cadre de ma porte de chambre, quelle que soit l’orientation », déclare Battle. Donc pas de panique, cette invention digne de Frankenstein ne quittera pas la pièce où elle est née de sitôt.

Rendez-vous sur le site de Battle pour voir ses autres inventions.

