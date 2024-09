Mon royaume pour un jambon-fromage à l’effigie de Vin Diesel

On ne va pas se leurrer, à l’approche de grandes échéances qui risquent d’avoir un impact assez conséquent sur notre quotidien, on est taraudé par de nombreuses questions.

À quoi ressemblerait un sandwich jambon-fromage s’il avait le visage de Vin Diesel ? Pourquoi l’acteur ne peut pas piffrer The Rock ? Est-ce que Pitch Black n’est pas le meilleur film de SF des années 2000 ?

Soyez heureux, on a la réponse à la première.

Screenshot via YouTube user William Osman

William Osman est un peu l’équivalent sur YouTube de Jamy dans C’est pas sorcier. Un mec qui publie sur sa chaîne des vidéos de « projets articulés autour de la technologie du cinéma et de la robotique ». Une autre manière de le décrire serait de dire qu’Osman est un gros geek qui « aime avoir l’air con sur Internet ».

Ingénieur en électronique et en mécanique à Ventura en Californie, William a récemment répondu favorablement à cette demande d’un internaute : « S’il te plaît, peux-tu sculpter le buste de Vin Diesel en utilisant uniquement des tranches de jambon découpées aux lasers ? »

William, plutôt que de souligner la vacuité d’une telle requête, s’est mis au travail. Il a utilisé son laser, deux blocs de jambon et de fromage, ainsi que toutes ses compétences. Résultat ? Une vidéo qui compte presque 150 000 vues et un chef-d’œuvre culinaire.

Comme MUNCHIES avait besoin d’en savoir un peu plus, on a contacté William pour savoir comment il avait eu l’idée de se lancer dans cette entreprise et ce qu’était devenu le premier sandwich jambon-fromage ressemblant vaguement à Vin Diesel.

MUNCHIES : Tu l’expliques dans la vidéo mais peux-tu dire à nos lecteurs pourquoi tu as décidé de tailler le buste de Vin Diesel dans du jambon et du fromage avant de le transformer en sandwich ?

William Osman : Un internaute, RestroomSounds (Bruitsdetoilette) a suggéré que je sculpte un buste de Vin Diesel dans du jambon. J’ai accepté le défi et décidé d’en faire un sandwich. J’adore suivre les conseils des internautes. Ça me permet de me sentir moins responsable quand leurs idées sont vraiment nulles.

Combien de temps as-tu mis pour faire ce sandwich ?

CameraManJohn (John Willner) a modelé le buste sur le logiciel Maya d’Autodesk en 8 heures environ. C’est la première fois qu’il le faisait avec une vraie tête. Le modèle a ensuite été découpé avec Slicer en moins de 10 minutes. Leur programme est gratuit. Il fonctionne de manière autonome et il est incroyablement puissant (ils ne me paient pas, je vous jure). Découper le jambon, c’est ce qui a pris le plus de temps. On a mis une heure à tout passer au laser et 30 minutes à assembler la pile.

Est-ce que tu es un grand fan de Vin Diesel ?



Je suis Groot.

Qu’est-ce que tu as utilisé comme type de frometon et de jambon ?

Le moins cher, le plus gros et le plus rectangulaire possible. On a utilisé environ 40 tranches de jambon de 16 cm x 11 cm pour environ 6 euros. Je n’ai pas eu le loisir de jouer avec le logiciel de découpage mais comme ça ne marchait pas très bien sur certaines tranches, la plupart du jambon a été gâché. On aurait pu mieux faire.

C’est quoi ton sandwich préféré ?

En fait, je viens de me faire un jambon-fromage avec les restes. Je suis un grand fan des cubanos, qui sont grosso modo des sandwichs avec du jambon et du fromage.

Tu es plutôt satisfait du résultat final ?

Écoute, c’est mieux que ce à quoi je m’attendais. Le seul problème réside dans les petits détails, les oreilles par exemple, qui se sont cassé la gueule.

Qu’est-ce que tu as fait du sandwich Vin Diesel ? Est-ce que tu l’as goûté ?

Il est toujours dans mon frigo, à côté du pain d’épice découpé au laser il y a quatre mois. Certaines personnes m’ont suggéré de le mettre dans un bloc de résine acrylique. Pour la science, j’ai goûté un peu de jambon passé au laser mais c’était atroce. Les bords ont trop cuit. C’était un peu comme lécher un bout de charbon.

Quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent se lancer dans la sculpture de nourriture au laser ?

Lancez-vous. Que vos rêves ne restent pas éternellement des rêves.

Merci pour ton temps William.