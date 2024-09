Manger comme un Japonais pour avoir la vie éternelle

Dégage le régime méditerranéen, la fontaine de jouvence ou la « seconde peau » censée dissimuler les rides. Aujourd’hui, le meilleur moyen de rester un peu plus longtemps en vie, c’est de confier son estomac à la gastronomie japonaise.

L’espérance de vie moyenne sur l’archipel nippon est de 83 ans – ce qui est déjà pas mal. Le taux d’obésité de la population atteint 3,5 %. On est bien loin des 30 % généralement observé dans les sociétés industrialisées – peut-être parce que le surpoids est quasi illégal.

Clairement, il y a un truc avec les habitudes culinaires des Japonais qui mériterait d’être étudié scientifiquement. Et c’est exactement ce qu’on fait des chercheurs du National Centre for Global Health and Medecine de Tokyo.

En 2005, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales et celui de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, publiait un guide de l’alimentation baptisé « toupie ». Ce régime met l’accent sur l’eau, le thé, des exercices physiques quotidiens et une consommation équilibrée de grain (riz, nouilles) de légumes, de fruits, de poisson, de viande et de lait. À la tête de l’équipe de scientifique, Kayo Kurotani a concentré ses recherches sur les instructions données par le guide et a tenté d’établir ses liens avec la mortalité.

Les scientifiques se sont rendu compte que les hommes et les femmes qui adhéraient au régime avaient un taux de mortalité plus bas de 15 % sur une période de 15 années. Ils l’attribuent à la réduction de maladies cérébro-vasculaires. L’échantillon étudié est composé de 42 970 femmes et 36 624 hommes âgés entre 45 et 75 ans présentant un casier médical vierge de cancer, attaque cardiaque, maladie chronique du foie ou de cardiopathie ischémique.

Dans un communiqué de presse, les chercheurs ont déclaré : « nos conclusions suggèrent qu’une consommation équilibrée d’énergie, de grains, de légumes, de fruits, de viande, de poisson, d’œufs, de produits laitiers, de produits à base de soja, de confiseries et de boissons alcoolisées peut contribuer à augmenter la longévité en baissant le risque de mort, notamment par maladie cardio-vasculaire, de la population japonaise. » En d’autres mots, le « régime toupie » se porte plutôt pas mal, merci pour lui.

Vous pouvez donc continuer d’écumer la rue Sainte-Anne sans crainte. Se nourrir de sashimi, de ramen et de dashi ne protège pas des balles mais, accompagné d’une alimentation saine et équilibrée, d’eau, de thé et d’exercices, permettrait de vivre plus longtemps. Juste, n’abusez pas trop de tonkatsu.