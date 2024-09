Spoiler alert : manger de la viande rouge coûte 3,6 années de vie sur Terre

La vie n’est pas facile pour les amoureux de la barbaque. Chaque semaine, une organisation mondiale de la santé, un institut quelconque ou un groupe de scientifiques réputés prennent la parole ou publient un rapport terrifiant qui établie un lien entre la consommation de viande et le cancer ou n’importe quelle maladie super flippante.

En 2016, vous ne vous sentez pas spécialement à l’abri mais vous pensiez que le seul truc qui allait gâcher votre consommation de viande, c’était ce petit rôti un peu sec. Détrompez-vous, une nouvelle étude pense pouvoir expliquer que la viande ne donne pas seulement le cancer – elle augmente le taux de mortalité ainsi que vos chances de clamser d’une maladie liée à votre alimentation. Bon appétit.

Des chercheurs de la Mayo Clinic dans l’Arizona ont observé le résultat de 6 études à grande échelle englobant plus d’un million et demi de personnes. Les sondés avaient entre 5 et 28 ans et allaient du végan hardcore au mangeur de bidoche régulier. Ils ont publié leurs observations dans le Journal of the American Osteopathic Association, sous le nom « Est-ce que la viande nous tue ? ». Bon, mauvaise nouvelle : selon eux, il semblerait effectivement que la consommation de viande diminue ait une influence sur notre espérance de vie.

« Les données illustrent ce que nous savions déjà depuis très longtemps – votre régime a la capacité de vous faire du mal ou du bien », assure Brookshield Laurent, du New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine.

Ce n’est donc plus vraiment une surprise mais un régime à base de viande rouge – de bœuf, de porc, de l’agneau, de gibier ou de viande transformée comme le jambon ou les saucisses – augmente les risques de maladie cardiovasculaire, de cancer, de diabète et d’augmentation de la tension artérielle. Les viandes transformées s’avèrent même particulièrement dangereuses.

Si vous pensiez qu’un petit bout de viande par-ci par-là ne posait pas de problème majeur, vous vous êtes mis le steak dans l’œil. L’étude montre que la hausse la plus violente de mortalité intervient alors que la consommation de viande rouge est la plus faible.

Malgré quelques variations dans les données, elle se conclut ainsi : « Il existe une preuve assez consistante du lieu entre viande rouge et mortalité. L’augmentation de sa consommation, notamment celle transformée, est accompagnée d’une augmentation de la mortalité. »

Les végans se feront un plaisir de remuer le couteau dans la plaie en soulignant que l’étude fait état d’autres observations comme ; « Un régime végan permettrait d’améliorer plusieurs paramètres de santé et de réduire l’indice de masse corporelle, la tension, les risques de maladie cardiovasculaire et de diabète. »

Les vieux hippies avaient raison – se farcir un régime à base de plantes s’avère tout bénéf’ pour le corps. Pour preuve, les individus de l’échantillon qui suivent un régime végétarien depuis 17 ans ont une espérance de vie supérieure de 3,6 années à la moyenne.

L’avenir de la viande n’a jamais paru aussi sinistre et il est difficile de croire que votre amour pour la viande vous soit facturé aussi cher en capital santé. Est-ce que ces 3,6 années valent le plaisir carnivore que vous ressentez en croquant dans un gros cheeseburger ? Après tout, c’est vous qui voyez.