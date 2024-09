Manger végan est le meilleur moyen d’attirer l’attention des petits hommes verts

La nourriture nous relie tous – extraterrestres inclus.

Pour célébrer la soudaine transparence de la CIA qui a dévoilé « un bref aperçu » de ses X-Files, et la convention annuelle des ufologues de CONTACT in the Desert dans le parc national de Joshua Tree en Californie, MUNCHIES a bavardé avec Laura Magdalene Eisenhower – une médecin/astrologue/alchimiste/mythologue cosmique, accessoirement arrière-petite-fille du Président Dwight D. Eisenhower – à propos du rôle de l’alimentation dans l’alignement des énergies, capables selon elle « d’attirer des êtres venus du ciel ».

Pour ceux qui ne sont pas super à la page niveau théories conspirationnistes et aliens, le Président Eisenhower aurait signé en 1953 un traité avec les petits hommes verts. Laura, qui fait autorité en la matière – et en énergie cosmique – a repris le flambeau familial et gère plusieurs ateliers pendant le rassemblement CONTACT dont celui intitulé : « Le programme des extraterrestres, contact positif, intelligence artificielle et chronologie. »

La conversation s’est très vite orientée vers les thématiques reptiliens, chemtrails et kombucha.

Photo avec l’autorisation de Laura Eisenhower

MUNCHIES : Salut Laura. Comment ça va ? Laura Magdalene Eisenhower : [Fait une pause de 4 secondes avant de répondre] Je vais bien ! Et vous ?

Ça va tranquille, merci. J’ai entendu dire que vous aviez trouvé un régime approprié pour attirer les aliens et autres créatures célestes – est-ce que c’est vrai ? Oui. C’est le cas. Je vous l’admets, je suis obligée de rester plutôt flexible. J’ai été une des premières personnes à m’impliquer dans le business de l’industrie du bio, bien avant que Whole Foods ne s’en empare. J’avais même une entreprise de livraison bio et je livrais des personnes qui étaient sensibles à certains produits chimiques et qui ne pouvaient pas quitter leur maison.

Depuis le début des années 1990, j’étudie les réactions des gens face à l’environnement. J’ai découvert qu’il y avait de multiples facteurs – des réactions émotionnelles, physiques ou mentales – et que nous sommes touchés à tous les niveaux. L’idée n’est pas simplement de suivre un régime. Il faut aussi faire attention à nos pensées et à la qualité de l’énergie de l’eau qui nous compose.

Pour nos lecteurs qui ne savent rien sur ces « êtres célestes » est-ce que vous pouvez nous briefer rapidement sur le sujet ? Nous sommes multidimensionnels. Chacun faisant sa propre expérience de la vie, il est parfois difficile pour un individu d’assimiler la présence d’autres êtres vivants que ceux qu’il croise dans la réalité physique. Il y a des gens qui ont fait la triste expérience d’enlèvement extraterrestre. Certains ont vu des OVNI, des fées ou des elfes, d’autres ont croisé la route d’anges ou de guides spirituels.

Nous devons comprendre que nous sommes des êtres multidimensionnels et que – selon notre fréquence, nos perceptions et nos niveaux de vibration sur lesquels nous fonctionnons – nous allons voir des choses différentes. Des choses que les autres ne verront pas systématiquement. Ces êtres célestes peuvent aussi être des sylphes qui nous aident en débarrassant le ciel des chemtrails. Ces êtres sont élémentaires.

Comme nous parlons d’êtres réels, il en existe des manipulateurs. Dans ce genre de situation, une personne va peut-être se sentir en contact alors que ce n’est pas légitimement le cas. Nous n’avons pas besoin de nous mettre en quatre pour voir ou faire l’expérience de ces choses. Nous devrions juste nous laisser le bénéfice du doute quant aux choses que nous percevons.

En même temps, nous devons avoir du recul parce que les technologies capables de reproduire ces contacts avec les extraterrestres, les anges ou les maîtres ascensionnés existent.

Mon corps a été amené à manger beaucoup de choux ces derniers temps.

Sur la question des chemtrails, est-ce que vous pensez qu’ils ont un impact sur ce que nous mangeons et buvons ? Absolument. Il y a dans les chemtrails, des nanoparticules que nous absorbons dans notre corps et qui revêtent un danger parce qu’elles sont liées à un système d’intelligence artificielle. Le truc qui est pulvérisé dans le ciel se répand sur le sol et entre en contact avec notre eau. Néanmoins, quand nous étendons notre conscience, nous travaillons jusqu’à nous transcender et créer une alchimie. C’est une question de concentration, si vous faites attention à votre fréquence et vos vibrations, il est possible d’assimiler et de transformer ces énergies toxiques.

Nous pouvons combattre ces trucs si nous soutenons Gaïa. La Terre sait comment se guérir, mais c’est un processus collaboratif. Nous devons prendre nos responsabilités.

Qu’est-ce que vous avez mangé au petit-déjeuner comme nourriture compatible avec les êtres célestes aujourd’hui ? J’ai mangé une tortilla Ezekiel avec des œufs et des pommes de terre. J’aime bien manger des œufs – notamment pour les protéines.

Quels sont les aliments et les boissons les plus susceptibles d’attirer les êtres célestes ? J‘adore le kombucha et je bois beaucoup d’eau alcaline. Le jus est aussi très important. Nous avons besoin d’avoir une flore intestinale et un tube digestif en bonne santé pour garder notre système immunitaire en état de vibration. Cela nous aide à appréhender tous les trucs que nous devons gérer dans ce monde toxique.

J’aime aussi la nourriture indienne. Le curcuma est un bon diluant pour le sang. J’adore la nourriture crue. Mon corps a été amené à manger beaucoup de choux ces derniers temps.

Pourquoi pensez-vous que la nourriture végane ou végétarienne est plus appropriée pour attirer les êtres célestes ? C’est une énergie plus propre et plus pure. Je n’aime pas dire ce que vous devez manger mais vous aurez une capacité de contact avec des êtres hautement multidimensionnels supérieurs si vous vous abstenez de manger de la viande parce que la gravité aura moins d’impact sur votre corps.

Quand vous mangez des animaux, votre corps doit dealer avec une densité plus lourde. Quand vous mangez végan, vous êtes plus légers donc vous pouvez vous connecter plus facilement avec des êtres supérieurs. Vous n’avez pas besoin d’être un végétarien ou un végan pour faire l’expérience des êtres célestes, mais c’est plus approprié. Sur la base d’une étude au cas par cas, la meilleure chose à faire c’est de bénir votre nourriture. Les gens doivent honorer l’énergie sacrée qu’ils tirent de leur bouffe.

Nous sommes tous des êtres multidimensionnels, donc nous faisons partie d’une grande chaîne alimentaire.

J’ai vu votre vidéo virale dans laquelle vous expliquez : « l’invasion extraterrestre a déjà commencé et les gouvernements ne veulent pas que nous le sachions. » Pensez-vous que les ET ont infiltré nos cultures et nos nappes phréatiques ? Ouais, regardez les OGM. Notre nourriture a été modifiée de manière à accroître notre stupidité. Nos organismes restent malades et empêchent l’activation de notre ADN. Il y a un programme extraterrestre belliqueux qui est dans les tuyaux depuis un bon bout de temps, mais nous ne voulons pas le prendre en compte parce que c’est quelque chose qui nous est étranger. Tout s’articule autour d’une exploitation : faire de l’argent sur le dos des gens qui n’ont pas conscience du phénomène. C’est un système vampirique qui est alimenté par des entités planétaires.

Quand nous observons l’échiquier mondial, il est parfois difficile de saisir la notion d’entité planétaire, mais il faut savoir qu’elles sont attirées par la cupidité. Il y a eu des arrangements et des collaborations avec des entités noires [sa phrase est interrompue au téléphone par « clic » chelou au moment où elle prononce le mot « noires »]. Heureusement, nous suivons un chemin beaucoup plus positif, et nous allons attirer des anges et des extraterrestres hautement dimensionnels.

Est-ce que les extraterrestres ont besoin de manger aussi ? Et bien, les Petit-gris absorbent de l’énergie à travers leur corps comme une plante donc non. Ils ont aussi perdu leur capacité reproductrice. Après il y a les EBE (entités biologiques extraterrestres). Et il y a aussi les reptiliens qui mangeraient des humains mais je ne voudrais pas paraître alarmiste. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels, donc nous faisons partie d’une grande chaîne alimentaire. Je ne suis pas une experte en la matière et je pense que c’est quelque chose que les gens devraient étudier.

Est-ce qu’il y a un moyen de ne pas servir de repas à des reptiliens et de ne pas faire partie de cette chaîne alimentaire intergalactique ? [Fait une pause de 4 secondes avant de répondre] En étant conscient quand vous vous levez le matin jusqu’à ce que vous vous couchiez la nuit. La nourriture est une énergie. Qu’est-ce que vous émettez dans votre environnement. Quelle est la qualité de vos mots ou de vos expressions ? Qu’est-ce que vous autorisez dans votre corps ? Avec quel genre de personnes vous traînez ? Nous sommes tous en relation avec la vie, donc nous sommes liés à quelque chose de négatif, chimique, artificiel ou tout simplement impur qui va affecter notre enveloppe corporelle physique.

Soyez juste conscient et mettez un terme aux arrangements que vous avez avec des choses qui ne sont pas saines pour vous. Entreprenez une relation saine avec la nourriture et les individus. La nourriture porte une charge de fréquence, donc elle peut être programmée comme l’eau. Mieux nous mangeons, mieux nous prenons soin de nous et mieux nous pouvons identifier les sources bienveillantes qui nous entourent. Ainsi, il est plus aisé de les distinguer des énergies qui veulent nous soumettre au rang d’esclave ou nous compromettre.

Je dirais que votre régime est crucial pour atteindre ce niveau de clarté. Peu de gens savent ce genre de choses mais je crois que c’est incroyablement important.

Merci beaucoup de m’avoir parlé.