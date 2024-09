En coulisses avec Marcel Dzama pour The Most Incredible Thing

Dans le nouveau documentaire de The Creators Project, déambulez parmi les sculptures, vidéos, dessins et croquis de costumes du talentueux Marcel Dzama pour l’Art Series du New York City Ballet, d’après le conte The Most Incredible Thing de Hans Christian Andersen. Sur une musique composée par Bryce Dessner du groupe The National et avec un casting de plus de 50 performeurs dirigés par le chorégraphe résident du NYCB, Justin Peck, le ballet du Lincoln Center est un spectacle multimédia impressionnant visuellement, musicalement et chorégraphiquement.

The Creators Project vous offre un aperçu exclusif du spectacle, Dzama étant, à ce jour, le seul artiste visuel dont le travail a été présenté à la fois dans l’Art Series et en direct. Découvrez l’admiration de Dzama pour l’amateur d’échecs Marcel Duchamp, la multitude de sources d’inspiration qui ont donné vie à ce projet et, dans notre échange avec Dessner et Peck, comment le ballet d’Andersen, créé il y a 146 ans, a été dépoussiéré.

Videos by VICE

The Most Incredible Thing sort le 19 février. Cliquez ici pour plus d’informations.