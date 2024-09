Marche pour le climat à Bruxelles : dans les rues tant qu’il le faudra

OK, c’est une surprise pour personne – rien ne s’est amélioré depuis la dernière marche pour le climat. C’était sûr, la situation est même encore plus préoccupante. Ce dimanche 10 octobre, les rues de Bruxelles ont été inondées par une grosse vague de jeunes. Avec des pancartes aux couleurs pétantes, du maquillage en mode camouflage, des slogans comme « This planet needs you to give a shit » et une dose de colère justifiée, l’une des premières marches pour le climat depuis un bail s’est révélée être un énorme moment fédérateur.

Le message est clair : ça sature de partout. La militante Anuna De Wever, qui avec Greta Thunberg avait déjà mis le Premier ministre De Croo à l’épreuve, était également de la partie. La STIB a joué le jeu en rendant les transports publics gratuits pour la journée – c’est déjà ça. On aimerait maintenant rappeler au gouvernement (encore et encore) qu’il faut agir, et vite.

L’initiative de la Coalition Climat a rassemblé 80 organisations ainsi que des dizaines de milliers de personnes alors que la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu à Glasgow approche.

Notre photographe Anaïs Shooter était sur place.

