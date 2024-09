Le trip spirituel de Marina Abramović au Brésil [Bande-annonce exclusive]

Dans The Space In Between – Marina Abramović and Brazil, la pionnière de la performance Marina Abramović visite les communautés religieuses de Vale do Amanhecer au Brésil, les panoramas infinis d’Abadiania et les cascades hallucinantes de Chapada dos Veadeiros pour expérimenter les rituels sacrés et ressourcer sa fibre créative parmi les merveilles du Brésil. Des rencontres avec des guérisseurs, des sages, des chamans et des gourous aux rituels intimes en passant par les expériences en communion avec la nature, le film suit Abramović à travers un profond voyage introspectif fait de souvenirs, de souffrance et d’expériences passées. The Creators Project publie en exclusivité la première bande-annonce du documentaire The Space In Between – Marina Abramović and Brazil, qui sera projeté à Austin, au Texas, au festival de cinéma South by Southwest.

Mélange de road movie et de thriller spirituel, ce film livre un regard passionnant sur le processus créatif intime d’une des plus importantes artistes de notre époque. The Space In Between – Marina Abramović and Brazil est dirigé par Marco Del Fiol, qui a passé 15 ans à documenter les travaux d’Olafur Eliasson, Isaac Julien, et d’autres. Ses films ont été projetés dans des festivals au Museo Reina Sofia, au Centre Pompidou, and au Nederlands Fotomuseum, et font partie de collections institutionnelles dont celles du Center for Contemporary Art d’Israël, du Hong Kong Arts Centre et du Plateau à Paris.

Ce qui rend ce film unique, c’est aussi sa production, assurée par l’influente société de prod brésilienne Casa Redonda. Elle a d’ailleurs déjà épaulé Abramović sur Terra Comunal – Marina Abramović + MAI, la première incursion notable de l’artiste au Brésil, dont l’une de nos auteurs avait expérimenté l’exposition en 2015. A noter que The Space in Between – Marina Abramović and Brazil est le seul documentaire étranger sélectionné pour la catégorie Documentary Feature Competition du South by Southwest Film Festival. La projection du film débute le 13 mars 2016.

