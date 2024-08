McDo, jet privé et soirée FIFA à 17 000 € : avec les concierges de footeux

Quel est le point commun entre Karim Benzema et Kylian Mbappé ? Pas leur club, en tout cas. En revanche, en l’espace de quelques semaines, ils auront tous les deux fait du mal à l’image des footballeurs auprès du grand public. L’un en publiant une vidéo de vacances aux allures de publicité pour les jets ski, l’autre en ricanant de bon cœur avec son entraîneur après une question posée en conférence de presse sur l’utilisation quasisystématique des jets privés pour se déplacer en Ligue 1. Dans les deux cas, une polémique évitable, un bâton offert pour se faire battre par ceux toujours prompts à dézinguer les footeux pour un peu de buzz, et un message commun : le mode de vie des footballeurs est un excès permanent qui fait parler.

Derrière les dépenses des footballeurs et leur mode de vie presque élevé au rang d’art, et notamment pendant leurs vacances, on trouve bien souvent des conciergeries. Des entreprises aux petits soins pour les plus fortunés, qui leur apportent un service personnalisé et, dans le cas des quelques semaines de repos dont les footballeurs jouissent chaque année, d’organiser le tout pratiquement de A à Z. « S’ils veulent des vacances familiales, on les envoie plutôt vers les îles, détaille Jérémy Vosse, à la tête de Premium Conciergerie. Pour les potes, c’est surtout Dubaï, Los Angeles, où on leur propose des hôtels, et Miami, où ils se tournent davantage vers des villas, c’est plus pratique, car on peut y amarrer des jet-skis au bout des pontons. » À l’image des influenceurs, les regards des footballeurs sont particulièrement tournés vers Dubaï, « spot évident » pour venir se réchauffer l’hiver. Mais à cause de son atmosphère brûlante, la première ville des Émirats arabes unis n’est pas un lieu que le concierge conseille l’été. Et pour le transport, il ne recommande pas spécialement de se tourner vers les jets : « Je suggère régulièrement de se tourner vers un avion de ligne en business ou première class plutôt qu’un jet privé. Je ne le fais pas pour des raisons écologiques, ça n’aurait pas de sens puisqu’ils prennent déjà l’avion toute l’année. C’est juste qu’avec l’argent économisé sur le trajet, ils peuvent louer une maison plus belle. »

Jérémy Vosse et ses confrères se sont rendus indispensables auprès des footballeurs les plus riches, pour une raison très simple : ces sportifs n’ont que peu de temps pour organiser leur quotidien. Alors, ils sous-traitent. Première étape dans le cas de Premium Conciergerie, devenir membre du « Premium FC ». Le coût ? 4 800 euros l’année, un ticket d’entrée quasiment anecdotique pour les footeux célèbres. Avoir une bourse bien pleine pour rentabiliser ce service fait office de la deuxième étape, puisque tous les footballeurs ne peuvent pas se payer des vacances que Jérémy Vosse estime entre « 50 000 à 500 000 euros ». Qu’importe la somme rondelette, Jérémy Vosse assure qu’il l’avance à ses clients. « Même une montre très chère, on va la payer nous-même, insiste le chef d’entreprise. La barre est vraiment placée très haut, nous ne refusons quasiment rien, si ce n’est un client qui nous demanderait une avance sur un bien immobilier. » Si ces avances ont quelques rares limites, Premium Conciergerie ne se restreint pas aux footballeurs en termes de clientèle et donne aussi dans les célébrités, les capitaines d’industrie ou même dans les clientèles d’entreprises prestigieuses qui veulent en mettre plein la vue. « Ce type de vacances, cela représente une minorité des footballeurs, dans des contextes particuliers de vacances », nuance le chercheur Frédéric Rasera. L’auteur d’une « sociologie du football » tient à rappeler que tous les joueurs professionnels ne sont pas multimillionnaires. En Ligue 1, le salaire médian est ainsi estimé à 40 000 euros brut par L’Équipe.

Fondateur d’Élysée Conciergerie, Mickael s’occupe également, en plus des footeux, d’autres clients aux bourses bien remplies. Mais parmi toutes ces personnalités, il assure que les footballeurs sont spéciaux. « On les appelle les “peureux” avec mon associé, confia-t-il. Ils ont parfois été très mal accompagnés par des conciergeries qui leur ont pris beaucoup d’argent quand ils étaient plus jeunes. Un joueur d’un grand club européen nous expliquait, il n’y a pas si longtemps, qu’il a loué la même maison qu’il avait louée un été précédent… sauf que le prix était le double. L’explication ? C’est simple, la différence, la conciergerie se l’est mise dans la poche. » À cause de mauvaises expériences, ces athlètes sont souvent méfiants. Et ce n’est pas là leur seule particularité. « Sans trop que je sache pourquoi, les mamans sont au centre des attentions, complète Jérémy Vosse. Elles sont souvent gênées d’avoir des demandes à nous faire parvenir, donc on se charge de les mettre à l’aise. »

Philippe-Alexandre, agent de joueurs qui donne aussi dans la conciergerie, différencie quant à lui le footballeur français et étranger. Et cocorico : les plus chiants, c’est nous. « Quand tu annonces un prix pour un jet à un joueur, il n’est pas rare de voir arriver un de ses potes te dire avoir trouvé un billet moins cher pour bien se faire voir, explique l’homme à la tête de la conciergerie de luxe Elite Career Lifestyle. Mais il le fait surtout pour te demander une rétrocommission, alors même qu’il ne propose pas les mêmes services. Un joueur de Bundesliga, il n’aura jamais un entourage avec ce type de comportement. » Pour s’éviter de devoir négocier avec l’entourage parfois toxique des joueurs, Philippe-Alexandre ne traite qu’avec le joueur ou sa femme.

Des demandes extravagantes, Mickael en a vu passer quelques-unes. D’autant que les concierges ne donnent pas seulement dans l’organisation de vacances de luxe. « L’une des choses qu’on me demande régulièrement, ça peut paraître étrange, mais c’est la livraison de bouffe, lâche-t-il. Et c’est plutôt logique, parce qu’ils ne vont pas pouvoir commander du caviar sur Deliveroo. Une soirée à jouer à FIFA avec des potes, toi, tu vas en avoir pour 40 balles de McDo. Eh bien un footballeur, il peut en avoir pour 17 000 euros. Par exemple une fois, un footballeur m’a demandé de lui trouver deux kilos de caviar et un chef privé pour lui préparer des mini burger pendant qu’il était sur le canapé avec ses potes. » La difficulté pour les concierges, c’est d’avoir le réseau pour organiser ce type de soirée en une dizaine de minutes. Ce métier demande donc une réactivité énorme et une disponibilité de tout instant. C’est d’ailleurs la promesse derrière la carte « Premium FC ». En échange de cet abonnement, Jérémy Vosse assure accuser la réception des demandes en cinq minutes.

Parfois, répondre à une demande peut donc relever d’une course contre la montre. Comme lorsque le patron de Premium Conciergerie a dû organiser un mariage en… neuf jours ouvrés, montre en main. « J’avais 5 collaborateurs mobilisés tous les jours pour faire ça, et le client était archi heureux. Il y avait une émotion de fou, c’était magique ! » Autre exemple tout aussi fou quand un beau jour, un joueur appelle Mickael, d’Elysée conciergerie, à propos d’une « white party » à laquelle il doit se rendre. Problème : sa Ferrari est bleue. Il demande donc à son concierge de trouver une façon de la rendre blanche… 96 heures avant la soirée en question. Nouveau problème : le temps de collage est de 72h, ce qui fait un peu juste compte tenu du temps que peut prendre la recherche d’un garage possédant cette expertise et l’assurance qui va avec. Mais quand on a les moyens, pas de problèmes, que des solutions. Un chauffage industriel a permis d’écourter le temps séchage. « Il est parti à sa soirée, tout content, et le lendemain il m’appelle me dit que c’était super, mais qu’il faut retirer le blanc, se remémore Mickael. Heureusement, la tâche n’était pas trop difficile. Il suffit de chauffer à nouveau et de tirer pour que le blanc se décolle et laisse à nouveau apparaître le bleu initial du bolide.

« Un footballeur, c’est un adolescent à qui on donne un budget illimité, résume le responsable d’Élysées conciergerie. Et il a des délires bien à lui. J’ai un client, lors du lancement de la Playstation 5, il en a commandé dix, alors qu’il y a six télés chez lui ! Je lui ai demandé si c’était pour offrir, il m’a répondu : « Non, ce n’est pas pour moi, c’est pour en avoir une par télé et en plus en exposition sur le mur ». » Quand Mickael lui conseille, dans ce cas, d’en acheter des factices, son client lui explique que si les autres tombent en rade, il en aura toujours une de disponible.

Un sport contraignant joué par des fils de prolo

« Les joueurs ont parfois un lâcher-prise assez extrême, raconte Philippe-Alexandre d’Elite Career Lifestyle. Pour certains, les vacances c’est Ibiza, chicha, fête et alcool sans aucune retenue. » Mais l’agent insiste : une grosse partie de sa clientèle ne commet pas tant d’excès et continue d’entretenir son outil de travail, c’est-à-dire son corps. Jérémy Vosse estime lui aussi que, dans leur majorité, les footballeurs avec qui ils traitent restent sérieux. « Très souvent, on envoie le coach sportif en vacances avec eux, comme ça, ils allient l’utile à l’agréable, explique-t-il. Le matin, sport. L’après-midi, ils kiffent. » Le concierge tient à rappeler que le métier de footballeur est contraignant. Entre les entraînements, le repos, les interdits alimentaires, les obligations sponsoring et les demandes médias, les joueurs n’ont pas beaucoup de temps libre. « 95% de la population ne peut pas comprendre les sacrifices d’un tel quotidien, assure Jérémy Vosse. La plupart du temps, ils vivent presque comme des moines en autarcie, car très focus sur leur métier et l’envie de vouloir bien le faire. »

Le sociologue Frédéric Rasera tient à couper court au stéréotype du joueur qui crame tout son argent. « Ce n’est pas parce qu’ils dépensent beaucoup en soirée ou en vacances qu’ils n’ont pas de conseillers financiers pour faire des investissements à côté, insiste-t-il. Mais le côté parfois flambeur dit quelque chose d’intéressant. Comme les footballeurs ont majoritairement des origines populaires, il est important pour eux de profiter quand, dans le passé, ils sont serrés la ceinture. Après, beaucoup de joueurs que j’interroge dans mes recherches m’assurent qu’ils ne font pas n’importe quoi non plus. »

Ces origines populaires se retrouvent également dans leurs demandes les plus extravagantes. Philippe-Alexandre a dû se décarcasser un jour pour trouver un moyen de faire livrer une douzaine de Big Mac et des nuggets dans un avion. « Même dans leurs consommations les plus ostentatoires, les footballeurs peuvent avoir des pratiques et des goûts populaires qui se combinent à un rapport à l’argent, explique, en apportant un peu de hauteur, Frédéric Rasera. Jet privé et McDo, c’est la rencontre entre deux pratiques culturelles, qui ne vont pas ensemble dans la perception de la plupart des gens. »

Les demandes ne concernent pas toujours que la nourriture et le matériel. Les joueurs peuvent aussi demander, parfois, « des petites », femmes qui étaient appelées, un temps, les filles de joie. « On a des demandes qui seraient amorales et même illégales dans le pays d’origine du joueur et, bien sûr, on n’a pas le droit de les gérer, confie un concierge qui préfère garder l’anonymat. Mais rien n’interdit de mettre des personnes en relation. S’il y a besoin, je peux donner un numéro de téléphone… ce qui n’est pas illégal. » Certaines destinations, comme Dubaï, sont plus célèbres que d’autres pour le sexe tarifé. Mais la ville des Émirat Arabes Unis n’est pas forcément le lieu le plus propice selon lui : « Le problème, c’est qu’à Dubaï, avoir des filles discrètes, ce n’est pas possible. En revanche, pour les footballeurs, c’est très facile d’en trouver. Dès qu’ils arrivent dans un bar un peu huppé, elles peuvent proposer un “massage”… mais elles parlent beaucoup trop et s’en vantent. Et puis les prix sont délirants là-bas. »

Un autre de ses confrères confie qu’il reçoit régulièrement des demandes dans le même sens et qu’elles peuvent émaner des frères du joueur. « Des fois, le frère mène une vie de footballeur un peu débauché et le footballeur, une vie de sportif strict », insiste-t-il. Alors que Jérémy Vosse couvre d’attention ses clients et répond à leur moindre demande, il s’arrête à « ce qui n’est pas légal ». Le concierge assure que, de toute façon, dans 99% des cas, on ne lui adresse pas ce genre de demande. De toute façon, la demande de trop peut stopper la collaboration entre Premium Conciergerie et un footballeur. « Certains veulent contourner ça, en passant par les concierges qu’on leur met à disposition, détaille-t-il. Mais après deux avertissements, j’arrête avec eux. » Même si cela reste relativement rare, les comportements des joueurs peuvent parfois irriter les concierges… ou les faire rire. « Certains me demandent de changer de noms, pour ne pas être embêtés à l’hôtel, alors on en parle avec le directeur en amont, explique un des concierges. Si le serveur dit ton nom et que tu as quelqu’un à côté, tes vacances peuvent finir en séance de dédicace. Au contraire, je connais des joueurs célibataires qui ciblent des hôtels luxueux et m’as-tu-vu pour qu’on les remarque. Les gros joueurs en ont vite marre, mais les petits joueurs apprécient être vus. Parfois, ce sont justement des joueurs méconnus qui demandent un nom d’emprunt, par ego… alors que même moi je ne le reconnaîtrais pas si je les croisais. »

