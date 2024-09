McGregor a des techniques d’entraînements plutôt cheloues

Après des semaines d’attente et d’atermoiements, McGregor et Mayweather sont enfin fixés sur leur sort. Ils s’affronteront bel et bien le 26 août prochain à Las Vegas pour le combat le plus bankable de l’histoire de la boxe puisqu’il devrait rapporter 180 millions de dollars aux deux rivaux.

A ce prix-là, McGregor, qui va devoir adapter sa science du combat aux règles de la boxe anglaise, a décidé de s’entraîner sérieusement. Et parmi les exercices que son staff lui impose, l’un d’entre eux a particulièrement retenu l’attention des médias tant il est chelou.

Sur la vidéo suivante, on voit le champion irlandais travailler son jeu de jambes et ses appuis sur le ring. En face de lui, son entraîneur lui lance aléatoirement des cartes à jouer, qu’il doit frapper d’un coup de poing. Sur un autre post, on peut également voir McGregor s’entraîner à ramasser le plus rapidement possible une balle de tennis lancée par son entraîneur, toujours dans la même optique. Un exercice visiblement destiné à lui faire bosser son explosivité, sa rapidité et sa précision, mais qui peut surprendre.

En soi pourtant, cela semble logique, car Mayweather est connu pour sa rapidité et sa précision, deux qualités que McGregor doit donc bosser d’arrache-pied s’il ne veut pas souffrir de la comparaison. Et surtout éviter une branlée, qui permettrait à son adversaire d’ajouter une nouvelle victoire à son palmarès et d’afficher un bilan hallucinant de 50 victoires pour zéro défaites.



Encore deux mois de préparation pour les deux athlètes. En espérant que le spectacle soit au rendez-vous pour ce combat qui suscite tant de fantasmes et d’attentes. Pour mieux patienter, les organisateurs ont eu la bonne idée de nous concocter cette petite vidéo censée nous mettre l’eau à la bouche.