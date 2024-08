Les meilleurs endroits pour faire votre demande en mariage à DOUR

Y’a pas mal de spots plus ou moins cools pour faire votre demande en mariage. Que ce soit super cliché à la mi-temps d’un grand événement sportif, super beauf en plein milieu d’un centre commercial ou version romantique à l’ancienne sur une plage abandonnée (coquillages et crustacés), ce moment unique, si l’on croit en l’amour éternel, est pas mal codifié et réapproprié selon l’affinité des amoureux·ses.

Personnellement, je me sens beaucoup trop jeune pour passer la bague au doigt de qui que ce soit. J’ai encore de nombreuses années de bêtises, d’échecs sentimentaux et de débauche relationnelle devant moi avant de m’engager « pour toujours ». Néanmoins, j’y pense. Et plus j’y pense, plus je me dis qu’il faudrait, à l’avenir, démystifier cette tradition pour rendre banale la considération que l’on porte pour quelque chose d’aussi old school que le mariage. Pas que je sois contre, mais le schéma relationnel classique pré-2000 ne s’est pas révélé être des plus inclusif, déconstruit, sain pour la santé de chacun·e. Donc au lieu de sacraliser tout ça, je pense qu’on ferait bien de l’utiliser comme une preuve rigolote pour un amour rigolo.

Du coup, je me suis posé la question : « Dans le spectre des possibles en termes de demande en mariage, qu’est ce qui me ressemble assez qui soit ni trop sérieux, ni trop ringard et qui pourrait être assez mémorable pour son caractère festif et musical ? » Sans trop forcer, le premier truc qui m’est venu en tête c’était : LES FESTIVALS.

Et puis quoi de mieux que l’un des plus gros festivals de musique en Belgique pour poser le genou à terre et se promettre un semblant d’amour et de fidélité ? Je parle bien sûr de DOUR. À première vue, ce mélange de fatigue, de poussière, de fête à n’en plus finir, d’afters sauvages, d’Aïki et de bière, de toilette douteuse et de « DOUUUUREUUUUUUUH » à tout-va n’est pas forcément le plus sexy des cocktails pour une demande en mariage. Cependant, en parlant avec les organisateur·ices, on m’a fait part du fait que plusieurs demandes avaient déjà eu lieu sur le site du festival depuis sa création. Je suis donc allé sur place pour me faire une idée des possibilités, pour regrouper, pour vous, les meilleurs spots pour faire sa demande en mariage à Dour en 2022.

La première occasion, c’est la bonne

Pas besoin de tourner autour du pot pendant 100 ans. Après avoir galéré pendant une heure pour vous garer ou s’être tapé deux heures de transports – durant lesquels vous avez réalisé que vous avez oublié votre duvet -, vous en avez sûrement marre d’attendre.

L’un des premiers trucs qu’on croise en arrivant à Dour, c’est cette gigantesque passerelle qui relie le parking au site du festival. C’est le premier contact avec le lieu de fête, la première vue sur le géant « DOUR » et les différentes scènes. Ça peut paraître précipité, mais poser le genou au sol et dégainer sa bague dès le début peut vous faire passer un incroyable festival. Anticiper le moment de la demande, c’est stressant ; autant se débarrasser rapidement de cette boule au ventre. Et si la réponse est négative, c’est le bon moment pour vous incruster à l’un des nombreux groupes qui viennent de débarquer sur le site.

Dour mon amour !

Bon, celle-là est facile, cute et romantique, parce que même si vous ne croyez pas en l’amour, ça reste sympa de marquer le coup. Ça fera des histoires à raconter à vos enfants, petits-enfants… Ou aux enfants de votre frère, parce que vous avez finalement décidé de faire demi-tour et de rester célib’ à vie.

La main dans le sac

Pour cette situation, il faudra trouver un·e complice parmi les bénévoles, ce qui n’est pas trop compliqué vu qu’iels sont tou·tes relativement cools, se font gravement chier ou, parfois, sont plus dans la vanne que vous.

Cachez la bague dans une poche ni trop profonde ni trop évidente. Demandez à votre complice de faire semblant de vous cramer avec quelque chose d’illégal et sortez discrètement la bague pendant que vous simulez vos sueurs froides.

Petit conseil, n’ayez rien d’illégal sur vous : ça risque de foirer si la fouille tombe sur la mauvaise poche.

La main dans le sac, pt.2

Trouvez un·e flic pour participer à cette supercherie. Le principe est le même que l’astuce précédente, mais un poil plus spectaculaire, je dirais. Le tout est d’avoir la bague dans les bonnes poches.

À éviter : les poches de devant, l’accès est très difficile une fois les menottes mises. Croyez-moi, j’ai l’habitude.

Un petit tour aux urgences pour un problème de coeur

On ne le répètera jamais assez : faites attention à vous et à vos proches en festival. Il existe tout un tas de raisons pour lesquelles il faut faire gaffe : le manque d’eau, les insolations, le manque de sommeil, des pogos trop violents, des excès en tous genres…

Heureusement, la Croix-Rouge est sur place pour fournir différents niveaux d’assistance physique et psychologique. Avec un peu de chance, si vous tombez sur de bonnes personnes, hors heures de pointe (c’est-à-dire pendant les plus gros concerts ou sur les dernières heures de la soirée), vous pourrez vous faire un·e complice de taille pour ce petit tour. Faites semblant de vous sentir mal, appelez votre compère et installez-vous confortablement en feignant une anomalie au niveau de votre cœur. Au moment de la palpation, sortez votre bague pour votre bien-aimé·e et dites : « Le seul problème au cœur que j’ai c’est de ne pas être lié·e à toi pour l’éternité ». Plus c’est gênant, mieux c’est.

Une barquette de love supplément fromage

Probablement la demande en mariage la plus cheap du festival, et encore. On sait à quel point se nourrir à Dour peut relever d’un défi extrême. Timings serrés entre deux concerts, finances difficiles (on connaît tou·tes ces menus à base de raviolis en boîte et Cara Pils pour un repas à moins de 3 euros) et peu d’appétit, les festivals ne sont pas forcément les meilleurs endroits pour jouir d’une gastronomie digne de ce nom.

Et puis pourquoi pas, en fait. Tout dépend de quel côté on se place. Justement, avec toutes ces merdes qu’on bouffe, un cornet de frites peut très vite se transformer en fin mets pour charmer votre partenaire. Quoi de mieux qu’un petit supplément veux-tu-m’épouser pour que ces banales frites deviennent le meilleur repas de votre vie.

Une demande PMD (Parfait Mariage bioDégradable)

Vous en avez sûrement marre de passer pour le ou la relou de service à chaque fois en rappelant à vos potes de trier leurs déchets. « Les canettes dans la poubelle bleue, les détritus organiques dans l’autre », on a compris.

Votre partenaire aussi l’a compris et pour vous montrer qu’iel est plus intelligent·e et responsable que tout le monde, iel ne vous traitera pas de rabâcheur·se à la première sortie poubelles de votre séjour de groupe. À ce moment-là, assurez-vous d’avoir un sac neuf et demandez à votre cher·e et tendre d’aller jeter cette canette de Tropico qu’il reste. La surprise au fond du sac sera écologique et réjouissante.

Petit conseil : évitez les bagues trop chères, cette technique marche une fois sur mille. Et puis si jamais ça ne le fait pas et que vous vous mangez un stop, pensez plutôt au positif : la bague sera déjà à l’endroit où elle est censée être.

PS : ça va dans quelle poubelle les bagues de mariage ?

Tu peux me passer le shampoing bébé ?

Vous venez de vous taper tous les concerts de la journée, vous et votre partenaire êtes crevé·es, sentez le mort et ne rêvez que d’une chose avant d’aller vous coucher : vous rincer. En moyenne, de ce que je sais, sur cinq jours de festivals, le ou la festivalier·e moyen·ne se douche au moins une fois. Choisissez le bon moment.

Deux situations s’offrent à vous. Première situation : il est 4 heures du mat’, vous êtes les seul·es à zapper l’after et à vouloir être propres (Bouuuuuh les nullos). Vous prenez les devants et dites à votre amoureux·se que vous allez vous doucher et qu’iel peut vous rejoindre au plus vite. Vous vous dénudez et cachez seulement ce qui risque d’être pris pour de l’exhibitionnisme si quelqu’un d’autre rentre dans la salle des douches avant votre partenaire. Si personne ne ruine ce moment en se glissant entre vous et votre +1, ça peut être magique comme demande.

Deuxième situation : vous vous douchez dans deux cabines différentes, côte à côte comme le veut la tradition, et vous prenez les devants en vous shampouinant le crâne avant l’autre. Au moment où votre scalpe est bien propre et que l’amour-de-votre-vie vous réclame le tube de Head and Shoulders, vous dégainez la bague. Pratique pour les introverti·es qui n’osent pas regarder les gens en face quand la pression monte.

Le mariage c’est comme le PQ, si tu fais pas le bon choix t’es dans la merde

Je crois que le titre est assez parlant pour ne pas rajouter de jeux de mots ou de comparaisons foireuses (raté, une de plus).

L’une des plus belles preuves de confiance et de maturité, c’est de savoir que l’on va s’engager avec une personne qui sait planifier les choses, qui sait de quoi elle a besoin dans la vie. Tout comme pour les toilettes de festival où les feuilles de papier-Q sont rares, précieuses et qu’il faut bien anticiper selon le besoin, une vie de couple se base sur les mêmes critères. Anticipation, planification, estimation, réalisation.

Je vous conseille de garder ces trois feuilles de PQ avec vous comme souvenir de votre amour. En plus, je suis pas expert en la matière (fécale), mais je pense pas que du marqueur indélébile soit très bon pour votre arrière-train. À confirmer.

Pour les personnes qui ont des goûts de chiottes

Il s’en passe des choses dans les toilettes de Dour, c’est une surprise pour personne. Surtout au vu de ce qu’on y voit quand on aventure sa tête par-dessus la lunette des toilettes… Aux toilettes, on peut retrouver des potes, se soulager, faire une pause entre deux concerts, vomir des litres de bière chaude… Mais avec un peu d’imagination, des skills dignes des meilleurs épisodes d’Art Attack et quelques bougies, fleurs et diffuseur d’huiles essentielles, on peut vite transformer ce trou à merde en autel de l’amour éternel.

La prochaine fois, si vous vous demandez pourquoi ça met autant de temps, la queue pour les toilettes, dites-vous que c’est sûrement à cause d’une personne follement amoureuse qui prépare ce petit rituel mi-cute mi-dégueu. Un peu de clémence dans ce monde.

Grattez le plus de visibilité possible

Si vous n’avez ni les potes, ni les thunes pour avoir quelqu’un qui filme de façon professionnelle votre demande en mariage, essayez de vous incruster sur une stage sponsorisée ou une scène atypique avec peu de public.

En général, les festivals doivent montrer chaque scène pour leur aftermovie, si jamais vous êtes au bon endroit au bon moment, votre demande sera filmée et intégrée au film de cette édition. Un peu raclo, mais efficace.

Conseil d’ami : placez vous en évidence soit au milieu du public, soit en plein devant le DJ. Ce sont les meilleurs plans pour les vidéastes, et donc pour votre incrust’.

Locker de coeur

Il y a tout un tas de casiers pour entreposer vos affaires les plus précieuses, une aide certaine pour vous qui perdez tout, tout le temps.

Chaque casier a un numéro. Faites en sorte de trouver celui qui correspond à l’une des dates marquantes de votre relation, comme celui de votre premier bisou, de votre rencontre, le jour où vous avez décidé d’adopter ce satané chien qui vous réveille tous les matins et que vous rêvez d’euthanasier. Ou votre numéro de compte en banque commun. Glissez-y une photo romantique de vous accompagnée de la fameuse bague. Surprise garantie.

PS : Vu que j’ai personne à qui offrir cette bague, j’ai choisi au hasard le 2 février 1943, date de la fin de la bataille de Stalingrad, ne demandez pas pourquoi.

Le coup du paquet de clope

Faites semblant de trouver un paquet de cigarettes par terre avec en son sein une dernière cigarette à fumer. Soyez faussement surpris·e d’y trouver une bague dedans.

Ça tombe bien, vous êtes déjà par terre à genoux pour demander la main de votre baby love. Cette technique ne marche que si vous fumez comme un pompier ou que votre partenaire fume comme un pompier. Qui d’autre serait intéressé·e par des L&M espagnoles bon marché trouvées par terre sur un festival ?

Croquer l’amour à pleines dents

Si vous êtes assez famous pour avoir accès au catering, si vous êtes un couple de techos ou si vous avez vous-même créé Dour, ce conseil est fait pour vous.

Pas tout le monde n’y a accès mais le catering est un lieu de repos, d’échange ; un lieu perdu au milieu de nulle part, qui nous reconnecte avec la normalité du monde extérieur : la bonne bouffe.

Quoi de mieux pour faire votre demande en mariage que cet endroit qui sort des sentiers battus en proposant de la bouffe normale, chaude (ou froide ça dépend de ce que vous prenez, mais en tout cas pas tiède comme tout ce qu’on bouffe au camping), de qualité, dont les ingrédients ne proviennent pas de sources méconnues et dangereuses pour la santé. Avec un peu de chance, vous pourrez voir passer l’un·e de vos artistes préféré·es en guise de récompense pour cette union.

La main stage : voir les choses en grand

C’est peut-être utopique ou peu probable d’avoir du calme et de la place sur la main stage vu la programmation de cette année, mais si les plus grand·es se sont produit·es sur cette scène, ont foulé cette pelouse, ont retourné toute une génération de jeunes qui voulaient faire la fête, pourquoi pas vous ?

Quand on disait de sortir le grand jeu, voilà de quoi on voulait parler. Les fausses fleurs, la nappe en cœur et les post-it en forme de cœur, trouvables pour moins de 10 euros dans n’importe quel magasin bon marché qui exploite indirectement des enfants en Chine, la bonne affaire.

Retrouver sa moitié

Année après année, certain·es ont développé des techniques imparables pour se retrouver en festival. Il faut dire que le site est grand, la batterie est faible et l’attention n’est pas toujours au top.

C’est pourquoi beaucoup de gens se donnent rendez-vous au niveau de ces lieux iconiques du festival : le DOUR géant et les conteneurs de l’amour. Perdez volontairement votre amoureux·se le temps de vous placer sous ces totems géants, envoyez un SMS en disant « Mon lapin, je t’ai perdu, retrouve-moi à XXXXX » et attendez, agenouillé·e avec la bague et les fleurs. En espérant que quelqu’un de mieux que vous ne vous ait pas chipé votre partenaire entretemps.

Petits bonus (mouillés) de cette année

On ne le dira jamais assez mais : hydratez-vous et rafraîchissez-vous. Cette édition s’annonce caliente comme jamais, le réchauffement climatique n’est pas une blague. Du coup, pour éviter les insolations et les coups de chaleur, assurez-vous de faire votre demande au frais. Pour ça, Dour a mis en place des bains et jacuzzis (pour les VIP). Efficace et sain. Il y a même des activités de ventriglisse, pour foncer à toute vitesse vers l’élu·e de votre cœur, à défaut de slider dans les DMs d’une énième conquête pas sérieuse.

Surtout au-delà de tout ça, appréciez le moment présent : si un nombre considérable de mariages est destiné à se solder par un divorce, 100% des festivalier·es de Dour méritent tout l’amour du monde.

