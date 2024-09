Même les ultras de la Lazio Roma ont rendu hommage à Totti

Francesco Totti est et restera le joueur-symbole de l’AS Roma, lui qui a fait l’intégralité de sa carrière professionnelle sous les couleurs des Giallorossi en faisant preuve d’une constance impressionnante dans le talent et l’implication. Alors qu’il ne lui reste qu’un seul match à jouer avant de quitter la Louve – pour la retraite ou un ultime challenge – les hommages fusent légitimement. Ce qui est plus surprenant, c’est qu’ils viennent même de ses plus fervents rivaux, de ceux qui l’ont détesté pendant tant d’années.

C’est le cas des tifosi de la Lazio Rome qui ont déployé une banderole-hommage, dimanche lors de la rencontre opposant leur équipe à l’Inter Milan. On pouvait y lire un message plein de respect pour celui qui a sûrement fait partie du Top 10 des joueurs de la Roma les plus détestés par les fans de la Lazio. « Les ennemis d’une vie saluent Francesco Totti », était-il écrit dessus.

Videos by VICE

Ce n’est pas tout, les ultras de la Lazio ont publié un communiqué dans lequel ils lui rendent hommage tout en le chambrant. On ne se refait pas hein.

« C’était le 5 mars 1994 que nous nous sommes rencontrés la première fois. Tu es entré à la place de Piacentini et tu as obtenu un penalty de Giannini qui a été stoppé… Si jeune déjà, tu retranscrivais de la meilleure manière l’histoire de ton équipe, faite de penaltys et d’opportunités manquées. Depuis lors, pendant que tu enfilais record sur record, tandis que les stades du monde entier t’applaudissaient, pendant que tu pensais à quel message nous dédicacer sur tes T-shirts pendant les derbys… la Lazio a gagné un Scudetto, une Coupe des vainqueurs de coupe, une Supercoupe d’Europe, quatre Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie.

Combien de titres le Real Madrid aurait pu gagner avec toi sur le terrain, nul ne pourra jamais le savoir. Tu es le seul champion qu’ils n’ont pas réussi à acheter. Sans toi, ils ont dû se contenter de deux Coupes intercontinentales, deux Coupes du monde des clubs, cinq Coupes d’Europe, trois Supercoupes d’Europe, sept titres de champion, trois Coupes nationales et six Supercoupes d’Espagne. Pas beaucoup, pour un joueur de ton talent (…). Dans tous les cas, et surtout en ces temps, tu as accompli un parcours qui mérite le respect. (…) Sans rancune pour les t-shirts et les blagues que tu nous a dédiés. Elles existent, et elles devaient exister. (…) Dans tous les cas, nous offrons une poignée de main à un adversaire qui, après tant d’années, va quitter le terrain ».