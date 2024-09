Michael Phelps va affronter un grand requin blanc

Un jour, un homme sage a dit : « Vivez chaque jour comme si vous étiez un requin ». Eh bien, Michael Phelps semble très attaché à cette expression, lui le prédateur des bassins, détenteur de 39 records du monde et de 23 médailles d’or. Le “Kid de Baltimore” va se affronter un autre grand prédateur du monde subaquatique, des fonds-marins cette fois : un grand requin blanc.

Ce duel improbable sera diffusé le 23 juillet, dans le cadre d’un épisode de l’émission de Discovery Channel “Shark Week” intitulé : “Phelps contre Requin : le Grand Doré contre le Grand Blanc”.

« J’ai pu faire quelque chose dont j’ai toujours rêvé, a expliqué sur Instagram le nageur de 31 ans, retraité des bassins depuis les Jeux de Rio 2016. Être dans une cage et plonger avec des grands requins blancs ».

Discovery Channel n’a pas communiqué sur les détails de cette course aussi folle qu’inutile, se contentant d’affirmer dans un communiqué que c’est une « course » entre « l’athlète le plus titré du monde » et « le prédateur le plus efficace de l’océan ». Si ce programme devrait permettre à la chaîne de télé américaine de booster ses audiences, on doute vraiment de la pertinence de cette opposition dans le mesure où un requin peut atteindre les 40 km/h et un nageur de la trempe de Phelps les 10 km/h. Le vainqueur semble tout désigné.

Mais l’essentiel n’est pas là, car la course à l’audience, et donc aux revenus publicitaires, prime et peut amener à mettre sur pied des programmes complètement débiles.