Mon mec dit de plus en plus de trucs misogynes. Je fais quoi ?

Ask VICE est une série dans laquelle les lecteur·ices demandent à VICE de les aider à résoudre leurs problèmes, que ce soit gérer un amour non-réciproque ou des colocataires chiant·es. Aujourd’hui, on espère aider une lectrice qui craint que son partenaire soit en train de tomber dans une spirale de misogynie.

Salut VICE,

Mon copain et moi sommes en couple depuis presque deux ans. Jusqu’à récemment, j’avais l’impression que notre relation était parfaite. Je suis très attirée par lui : il est sûr de lui, prend soin de son apparence et gère sa vie. On a beaucoup de potes en commun et on aime manger au resto, faire la fête et voyager. Mais sur certains points, on est carrément à l’opposé.

Notre première vraie conversation qui a dérapé était sur Kim Kardashian. Il la suit sur Insta, mais trouve ça « vraiment dégueulasse qu’elle gagne de l’argent avec son corps ». Pour lui, c’est la preuve que la vie des femmes est beaucoup plus facile. Évidemment, j’étais pas du tout d’accord et je lui ai dit, et il a répondu : « Ah, c’est cool de te voir si défensive », en ajoutant que j’avais encore beaucoup à apprendre sur le monde.

Je croyais que ses opinions allaient évoluer avec le temps, et pendant un moment, ça avait l’air d’être le cas. Mais parfois, il balance encore des trucs très sexistes, surtout quand on est avec ses potes et qu’il y a de l’alcool.

J’ai souvent l’impression qu’il dit ces choses juste pour me mettre en colère, parce qu’il aime débattre. En fait, j’aime bien ça aussi, donc de temps en temps, on dirait qu’on joue à un petit jeu à deux. Mais ces derniers mois, il a l’air d’être de plus en plus à fond dans ces idées.

Par exemple, il écoute le podcast d’Andrew Tate. Parfois, il le passe même pendant le repas en disant que je « devrais vraiment écouter ce que dit Andrew ». Ça me donne envie de vomir. Il commence à qualifier certaines femmes d’opportunistes qui « cherchent parfois à se faire frapper ». Selon lui, les hommes qui préfèrent les filles beaucoup plus jeunes appliquent simplement la « sélection naturelle ». Récemment, il m’a dit que c’était « pas sexy » quand je parlais de ma carrière. Aussi, on ne vit pas encore ensemble, et là il commence à m’envoyer des messages pour vérifier ce que je suis en train de faire.

Bon, tout n’est pas si noir : il y a aussi de très beaux moments dans nos vies. J’ai remarqué qu’il sort ces trucs surtout quand il n’est pas au top. Le problème, c’est qu’il ne se sent pas bien du tout ces derniers temps, mais il refuse de se faire aider.

Je ne sais pas trop quoi faire. Je suis toujours très amoureuse de lui et du coup, je pense que je pourrais l’aider. En même temps, je trouve sa façon de parler des femmes carrément dégoûtante. Je n’ose même pas en parler avec mes potes, parce qu’iels ne voudraient plus jamais avoir affaire avec lui.

Est-ce qu’il va se reprendre ? Ou est-ce qu’on est tout simplement trop différent·es pour être ensemble ?

Merci,

M.

Chère M.,

Malheureusement, Andrew Tate attire bien plus de monde que tu ne l’imagines. Avant d’être banni de la majorité des réseaux sociaux en août 2022, il comptait 4,6 millions d’abonné·es sur Instagram, 744 000 abonnés sur YouTube et les vidéos TikTok avec le hashtag #AndrewTate comptaient des milliards de vues. Ce serait naïf de penser qu’il n’y a que des nazes qui l’écoutent – beaucoup de ses adeptes sont des personnes parfaitement équilibrées qui ont des relations importantes avec des femmes.

Une enquête de 2020 menée par l’association britannique HOPE not hate auprès de 2 076 jeunes hommes a d’ailleurs révélé que la moitié était d’accord avec l’affirmation « le féminisme va trop loin et rend plus difficile la réussite des hommes ».

Récemment, une femme a partagé une histoire similaire à la tienne sur Reddit. La réponse de la communauté était assez tranchée – « Laisse tomber ce mec ! », disaient la plupart des commentaires. Mais bien sûr, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Clairement, tu aimes beaucoup ton copain, mais ses idées sur l’infériorité des femmes te touchent aussi.

« La société change ​​», a déclaré Sarah Bracke, professeure en sociologie et genre à l’Université d’Amsterdam, dans une interview précédente publiée sur VICE. « Le féminisme et les droits des personnes LGBTQIA+ ont fait des progrès considérables, et les personnes trans sont également de plus en plus visibles. Et oui, cela implique que la masculinité traditionnelle est remise en cause. »

Face à ces défis, de nombreux hommes se retrouvent dans une sorte de crise existentielle. « Renoncer à ses privilèges ou à son statut n’est jamais facile, expliquait Sarah. Vous pouvez vous sentir en colère, [le vivre] comme un échec, ou avoir l’impression qu’il n’y a plus d’opportunités pour des hommes comme vous. »

Les influenceurs antiféministes comme Andrew Tate ont réussi à instrumentaliser ces angoisses pour gagner en popularité. Au lieu de mettre en avant le travail sur soi nécessaire pour surmonter ces sentiments, ils retournent leur public contre un ennemi commun : les femmes.

« Dans mon cabinet de consultation, je vois beaucoup d’hommes qui ne savent plus quel est leur rôle dans la société », explique Joey Steur, thérapeute de couple basé à Amsterdam. Ces insécurités se reflètent également dans les relations des patients, car ils ont souvent du mal à comprendre ce qu’ils ont à offrir à leurs partenaires dans un monde où le schéma traditionnel de la division du travail n’est plus d’actualité.

« En tant que thérapeute, je valide leurs sentiments, explique Joey. Je leur dis : “Vous n’êtes pas seul à ressentir ça, c’est normal d’en parler.” » Analyser l’idéologie d’une personne couche par couche fait partie du rôle d’un·e thérapeute. À travers ce processus, les patient·es prennent conscience de leurs propres comportements et émotions, ce qui est essentiel pour qu’un couple puisse tenter de trouver un compromis. C’est pourquoi Joey pense que la thérapie de couple serait la solution optimale à vos problèmes.

Mais comme tu le dis, ton partenaire ne semble pas être prêt pour ça, alors y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire vous-même ? « Votre partenaire semble être coincé dans sa façon de penser, dit Joey. Il dit des choses qui vous affectent, et vous réagissez d’une certaine manière. » Cette constante friction vous éloigne l’un·e de l’autre. « Mais tu écris que tu ressens toujours de l’amour pour lui et que tu veux faire un effort pour le comprendre, ajoute Joey. Sur la base de ce sentiment, il y a moyen de se rapprocher. »

Tu pourrais par exemple essayer de prendre du recul par rapport aux sujets dont il parle. C’est normal que tu sois touchée par ses opinions négatives sur ta carrière ou les violences faites aux femmes, il s’agit aussi de tes propres expériences. Mais Joey pense que tes réactions à ses provocations ne font qu’aggraver cette dynamique toxique. « Beaucoup de couples se mettent rapidement sur la défensive dans ce genre de conflit, dit-elle. Ça rend la conversation hostile et vous empêche d’aller au but du problème. »

La meilleure façon d’aborder la situation est de créer un espace safe pour qu’il puisse parler des insécurités qui se cachent derrière ses idées sans craindre d’être jugé, même si c’est difficile. « Ça peut être utile de lui demander, lors d’un moment de calme, pourquoi il dit des choses comme ça, dit-elle. Demande-lui comment ses idées se sont formées et s’il en parle avec ses potes, par exemple. » Pour te protéger lors de ces échanges délicats, Joey recommande de te rappeler que sa façon de penser en dit plus long sur lui que sur toi.

Dans le meilleur des cas, ton copain finira par prendre conscience des causes de sa façon de penser et y travaillera progressivement. « Une fois arrivé à ce stade, il pourra retrouver son chemin vers toi, et tu pourras lui expliquer comment ses propos t’affectent », dit-elle.

Mais il est aussi possible qu’il ne parvienne pas à être aussi vulnérable. À un moment donné, il faudra être honnête avec toi-même en ce qui concerne tes sentiments et ce qui est acceptable pour toi. C’est normal de ne pas toujours être d’accord dans un couple, même sur des questions importantes comme l’éducation des enfants ou la gestion de l’argent. Joey souligne cependant que certaines différences peuvent porter sur des « questions essentielles », des choses qui nous semblent « si fondamentales qu’on ne peut pas faire de compromis là-dessus ».

Il est important que tu saches quelles sont ces questions essentielles pour toi et fixer des limites. Oui, il y a une chance que vous ne puissiez pas résoudre vos problèmes et qu’il soit préférable de vous séparer. « Vous aurez fait de votre mieux, et c’est tout ce que vous pouvez faire », conclut Joey.

