Monter un meuble IKEA sous acides

Cet article est paru en premier lieu sur Thump.

Pour certains d’entre vous, prendre un acide est juste une manière tout à fait normale de vous faire un peu moins chier sur le dancefloor. Pour beaucoup c’est une hérésie. Pour d’autres, c’est plus récurant et permet juste d’affronter le quotidien et son inépuisable lot de répétitions absurdes et de tâches préétablies. Et qu’est-ce qui illustre mieux les répétitions absurdes et de tâches préétablies que le montage d’un meuble IKEA ? Rien.

Voilà le point de départ de HIKEA, une chaîne YouTube qui vous propose de mater des gens monter des meubles sous LSD. C’est évidemment aussi con que ça en a l’air. Il y a pour le moment quatre épisodes disponibles. On vous propose de découvrir le premier en compagnie de Giancarlo, Nicole et de leurs deux buvards. Inutile de vous dire que, non, ils ne finissent pas la commode Nordli.

Toutes les vidéos de HIKEA sont sur leur chaîne YouTube.