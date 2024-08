MORE DIVERSIDEAS: la deuxièmee partie de notre vidéo sur la diversité en Belgique

Dans notre série DIVERSIDEAS, on invite des gens à s’exprimer sur des sujets qui touchent de près ou de loin à ce mot fourre-tout qu’est la « diversité ».

Il y a environ trois semaines, on vous a présenté DIVERSIDEAS, une vidéo où dix personnes racisées partagent leurs expériences du racisme et s’expriment sur la diversité en Belgique ou encore la problématique de l’appropriation culturelle. En réalité, DIVERSIDEAS était supposé se limiter à une seule vidéo. Sauf qu’après avoir écouté tous ces témoignages poignants, on s’est vite rendu·es compte qu’on ne pouvait pas se limiter une petite capsule vidéo de six minutes sur IG TV. Du coup, on vous avait mis de côté quelques questions tout aussi pertinentes, mais plus spécifiques: celles du privilège blanc, de la décolonisation, des modèles d’identification et de ce qui reste à changer en Belgique.

Qu’est-ce que le privilège blanc et pourquoi est-ce important pour tou·tes de reconnaître nos privilèges ? En quoi consiste réellement processus de décolonisation physique et moral d’un pays ? Pourquoi avons-nous besoin de role models et donc de plus diversité à tous les échelon de la société ? Et enfin, quels changements doivent avoir lieu en Belgique pour avancer ?

Les rappeurs Swing et Dvtch Norris, les djs Wutangu, Black Mamba et UNOS, le photographe Mous Lamrabat, l’illustratrice Loulou João, le danseur Nick Coutsier, la journaliste et présentatrice Anne-Sarah N’Kuna et la chanteuse Martha Da’ro vous livrent encore un peu plus de “diversideas”.

