Motörhead a enfin un jeu vidéo à sa hauteur

En 1992, le développeur Kaitsu Software lançait sur le marché un jeu vidéo sobrement intitulé Motörhead. On pouvait y jouer sur la fameuse console Amiga et son héros n’était autre que ce bon vieux Lemmy, qui devait retrouver son groupe fraîchement kidnappé en pourchassant ses ennemis de niveau en niveau (niveau rap, niveau goth, niveau karaoké…). Sacrée année 1992. Inutile de préciser que le jeu était loin de rendre justice au groupe anglais (voyez vous-même) et qu’il ne comportait en plus aucun morceau d’eux. 25 ans plus tard, le manque est désormais comblé. Imaginé en 2014 par le studio bulgare Haemimont Games, et inspiré du célèbre RPG Victor Vran, Motörhead: Through The Ages n’a plus rien à voir avec le jeu sym-pa des 90’s mais est un monstre moderne dans lequel Lemmy au cours d’un déluge de violence et de destruction doit venir à bout de ses trois bêtes noires : le Prédicateur, le Führer et la Reine des Damnés. Réalisé en étroite collaboration avec le groupe avant la mort de Lemmy, le jeu contient 14 titre de Motörhead qui ont été remasterisés pour l’occasion et est esthétiquement bluffant, au plus proche des mythes et de l’esthétique du groupe. Phil Campbell en est fier, les fans sont contents, et Lemmy Kilmister pourra continuer à défoncer des crânes pour l’éternité.



Motörhead: Through The Ages est interdit aux moins de 16 ans et est disponible depuis le 30 mai sur Mac, PC, PS4 et Xbox One.