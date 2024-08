Mule-Frites et non-conformisme au Mulet Festival

Ah, ce bon vieux mulet… Cette coiffure est tellement moche qu’un festival lui est entièrement dédié en Belgique. La première édition du Mulet Festival a eu lieu le même jour que la Pride, et elle a rencontré un énorme succès. Pour les adeptes de la « nuque longue », le mulet est bien plus qu’une simple coupe de cheveux; c’est une mode de pensée, un style de vie qui leur permet de s’insurger contre les attentes sociales.

« Si votre concept suscite beaucoup plus d’intérêt que prévu, deux possibilités s’offrent à vous », déclare Sarah Sleiman, l’une des 25 organisatrices. « Vous pouvez l’annuler ou faire tout ce qui est en votre pouvoir pour assurer. On a opté pour la deuxième option.» À la base, on voulait juste rassembler une trentaine de potes dans un champ. Mais le teaser s’est propagé comme un virus et au final, 1,500 adeptes de la coiffure se sont montrés sous leur meilleur jour le 18 mai. Pinte à la main, Sarah me montre le site du festival, où les participants jouent à attraper la floche et mangent du Mule-Frites.

« C’est pas parce que tu portes certains vêtements, que t’es mince ou que tu consommes beaucoup que t’as plus de valeur. »

On croise les six membres de Gustave Brass Band, qui se sont rencontrés pendant leurs études en bio-ingénierie. Avec leur apparence marginale, ces adeptes du mulet attirent l’attention, une attention qu’ils recentrent sur des sujets plus importants. « Nous devons prendre nos responsabilités et nous orienter vers l’agriculture à petite échelle. Notre objectif est de sortir du système actuel. » C’est également ce que veut dire la coupe: nager à contre-courant sans se préoccuper des attentes de la société.

Le Gustave Brass Band

« C’est pas parce que tu portes certains vêtements, que t’es mince ou que tu consommes beaucoup que t’as plus de valeur », expliquent-ils. « Si vous avez cette coupe de cheveux, vous montrez que vous ne vous souciez pas de votre apparence. Le mulet est une île de liberté dans un océan de conformisme. » Leurs noms ? « Laurent » dit l’un. « Renard », dit l’autre. « Comme l’animal. » Et ils s’en vont, agitant leur queues de rats. Euh, de renards.

« Quand on a entendu parler du festival, on a coupé le haut de nos cheveux. »

Dans les années 1980, le mulet était à son apogée dans le monde entier, notamment grâce à des icônes comme David Bowie et Andre Agassi. « Aujourd’hui, c’est plus trop la mode », explique l’un des coiffeurs de Cut Shop, qui offre une coupe mulet gratuite aux festivaliers. « On avait peur que peu de gens se prêtent au jeu, mais la file d’attente pour le salon de coiffure n’en finissait pas », explique Sarah.

Un festivalier qui se fait faire une coupe.

Mathias et Johannes ont opté pour le mulet il y a une semaine. « On avait tous les deux les cheveux longs », explique Johannes. « Quand on a entendu parler du festival, on a coupé le haut de nos cheveux. On a gardé nos cheveux dans un élastique à la maison parce que cette coupe est une phase intermédiaire. La semaine prochaine, on va tout couper pour pouvoir en faire don à Think Pink. »

Ce serait un peu tiré par les cheveux de dire que notre ancien Premier ministre Elio di Rupo est un non-conformiste. Mais en tout cas, il se baladait bel et bien entre les mulets, en plein recrutement dans le Borinage, la région autour de Boussu. Pour ces élections, il est la tête de liste pour le PS en Hainaut. Il pense que c’est « assez confortable » ici. Le même jour, on l’a aussi croisé à la Belgian Pride à Bruxelles.

L’auteure et Elio Di Rupo.

Mais la vraie star aujourd’hui, c’est Gauthier Istin du groupe BB Michels, Michel Mulet pour les intimes. En journée, Michel est un breton timide qui organise des événements, travaille le cuir et écrit dans son journal. Mais la nuit tombée, il se transforme en bête de scène. Le regard déterminé, il grimpe sur scène pour l’élection du plus beau mulet au côté des 32 autres candidats inscrits dans la catégorie des mulets longs. Il remporte le concours la main levée. Le prix ? Une image de la Sainte Marie. Le mulet, c’est sacré ici.

« Quand on m’aborde, on a tout de suite un sujet de conversation. »

Ça fait un an que le chanteur a commencé à faire pousser son impressionnante tignasse rousse. « Se foutre de son apparence, c’est ça la liberté pour moi. En plus, c’est un bon moyen de faire connaissance avec les gens », explique Michel Mulet. « Quand on m’aborde, on a tout de suite un sujet de conversation. »

Quand le moment est venu pour BB Michels de faire son show, Michel Mulet entre en scène sur sa moto avec une veste en cuir fabriquée par ses soins. Le show commence, avec sa voix qui porte et ses pas de danse à faire pâlir Mick Jagger. Il met le feu à la prairie. Pendant le spectacle, Michel est accompagné par Agathe, une gymnaste professionnelle qui exécute des figures sexy avec un soutien-gorge en cuir d’où jaillissent des feux d’artifice. Elle fait trembler le public avec son fouet SM, son pistolet et sa scie à chaîne.

Agathe et Michel Mulet sur scène lors du show du groupe BB Michels.

Et tandis que Michel Mulet sort son harmonica pour basculer entre la musique country et le hard rock, un homme avec un masque de lutte mexicaine et une culotte de coton nous montre ses plus beaux mouvements de danse. Il prend une gorgée de sa bouteille de whisky pour la recracher sur le public. Michel ordonne ensuite aux spectateurs de venir se battre avec lui et casse des planches en deux avec sa tête. Pendant ce temps, le groupe continue de jouer et Michel chante, danse et souffle sur son harmonica. Le Festival de la Coupe Mulet, plus rock’n’roll tu meurs.

Des festivaliers à mulets.

Concours du plus beau mulet.

Un mulet perdu dans la foule.

Laurent et Johannes avec leurs mulets temporaires.

Concours du plus beau

Des festivaliers à mulets.

Concours du plus beau mulet.

Michel Mulet, le gagnant du plus beau mulet catégorie long.

Un autre mulet perdu dans ma foule.

Le mulet a soif.

La gagnante du mulet féminin.

Encore plus de mulets.

Agathe lors du concert des BB Michels.

