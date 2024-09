MUNCHIES Présente : Une masterclass avec Mario Batali et Aziz Ansari

Pour activer ls sous-titres, cliquez sur l’icône sous la vidéo.

Que peut-il bien advenir quand les créateurs de la série Master of None, Aziz Ansari et Alan Yang, tombent nez-à-nez avec celui que l’on appelle le Master of Lunch, chef Mario Batali ? Dans ce cours de cuisine italienne à 6 mains, vous serez peu surpris d’apprendre qu’il a beaucoup été question de bouffe italienne – des frittelle de carotte, des casunziei betterave-ricotta, et des polpette aux blettes, notamment – de blagues sur le sens de la vie et de picole.

Comme dirait Mario : « C’est marrant de manger avec des gens qui adorent manger et c’est encore plus marrant de cuisiner pour des gens qui adorent manger. » Et vous savez quoi, c’est tout aussi marrant de les regarder faire les deux.