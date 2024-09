Naufrage dans le blues : comment le billard m’a aidé à être moins stressé

Stress:



Etat réactionnel de l’organisme soumis à une agression brusque Un état de tension mentale ou émotionnelle résultant de circonstances adverses ou exigeantes

De nos jours, souffrir de stress est assez commun, ce n’est plus un sujet tabou et je ne ressens aucune gêne quand il s’agit d’en parler. Je veux dire : qui ne se sent pas anxieux au sujet de certains événements de la vie ? Un premier rendez-vous avec une fille plutôt cool, un examen de physique-chimie, le permis de conduire… Le stress nous accompagne a chaque moment-clé de notre vie.



Mais à 19 ans, quand je me suis senti stressé pour la première fois, je ne me suis pas senti ”normal”, mais alors pas du tout.

Alors que beaucoup de gens peuvent souffrir de stress et d’anxiété à tout moment de leur vie, peu arrivent à identifier l’origine de cet état désagréable et chelou. Moi je savais d’où ça venait. Le déclencheur a été mon emploi précédent dans une compagnie d’assurance où je m’enfermais dans des chiottes hyper ventilées pour me calmer et essayer de rendre mon esprit et mes capacités d’analyse clairs.

Le stress est connu pour être un tueur silencieux qui bouffe à petit feu. Certains problèmes peuvent être relativement mineurs, mais s’ils ne sont pas traités ils peuvent entraîner dans une spirale incontrôlable. Il faut au moins pouvoir en parler. Alors que de nombreux malades peuvent paraître en forme vu de l’extérieur, le corps, lui, à l’intérieur, est en souffrance et fait savoir qu’il a besoin d’aide. Les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, le diabète et des problèmes de santé mentale, tels que la dépression, peuvent être causés par le stress. Donc, quand j’ai commencé à souffrir, je n’ai pas perdu de temps pour obtenir les conseils d’un professionnel.

Les gens tolèrent le stress de manière différente, et peuvent encaisser ce mal plus ou moins facilement, mais il est important d’avoir conscience qu’on souffre de ce mal et d’apprendre à se détendre.

J’ai essayé une liste de remèdes éprouvés pour réduire mon stress au cours des mois derniers. Aucun n’a fonctionné. Je suis retourné voir mon médecin à la recherche de solutions de rechange, mais il ne m’a pas vraiment aidé. J’endurais des nuits blanches et des trous d’air au boulot, et j’ai finalement quitté mon job quand c’est devenu trop difficile à encaisser.

C’est à ce moment-là que j’ai trouvé mon remède parfait : le billard.

Au cours de ma période de chômage, j’ai régulièrement pratiqué le billard. La première fois que j’y ai joué, c’était un heureux hasard : la salle de billard était équidistante du pub et de chez moi. Puis, trois mois après ma première partie, j’ai commencé à devenir un membre à part entière de la salle et je sentais de plus en plus le souffle de la dépendance à ce jeu dans mon dos.

Là où la vie est imprévisible, le billard est perversement fiable. Là où la vie est rapide, le billard est lent. Le billard a toujours été un jeu de relaxation,

Le billard est presque un jeu anti-concurrentiel. Bien sûr, il y a toujours quelqu’un qui vous affronte, mais en réalité chaque joueur joue à tour de rôle contre lui-même, en essayant de tirer sans stress, en détente. Il y a dans le billard quelque chose de thérapeutique et ça a immédiatement mis mon esprit à l’aise.

C’était lors de ma visite suivante chez le médecin que je me suis rendu compte de l’incidence qu’avait le billard sur moi. Mon docteur m’a demandé de me rappeler des moments durant lesquels je me suis senti totalement à l’aise depuis notre dernière consultation. Mis à part quelques nuits de sommeil sain – normalement, je me réveille souvent en sueur – toutes mes réponses tournaient autour du billard.

J’ai joué au billard – et j’y joue encore – non pas parce que c’est amusant, mais parce que ça ne l’est pas. Je trouve cette expérience réconfortante. L’ambiance feutrée, la lumière tamisée, le silence étrange dans toute la salle, seulement de légers chuchotements et le bruit de la queue qui tape les boules, tout cela créé une atmosphère presque méditative.

Pour moi, le billard relève plus de la méditation que du sport. Il vous vide d’inquiétude et d’ambition, le joueur est en symbiose totale avec le tapis vert et quand la boule noire, l’ultime, rentre dans le trou, un sentiment de quiétude et de plénitude vous envahit,. Le billard rassure et vous donne l’impression que tout le reste est facile et normal – un coup au billard est soit facile ou impossible à réaliser. Je trouve que le billard à la télévision procure les mêmes sentiments et a le même effet réconfortant. La voix suave de l’arbitre, les joueurs calmes, détendus, le silence de l’auditoire. Une nouvelle combinaison parfaite.

Après plusieurs mois de pratique, le billard a des incidences sur le portefeuille et j’ai décidé de voir si la natation aurait le même effet sur moi. Mais il faut bien l’avouer : la piscine c’est bien bien différent. On peut dire que c’est le cousin plus jeune et plus fort du billard. Non, en fait le billard n’a rien à voir avec la natation. Au billard, il n’y a pas besoin de mots. C’est un sport fait pour les hommes d’âge mur intelligents, ou du moins pour des gens qui veulent aller dans cette direction.

Quand je suis dans une salle de billard, j’oublie tout le reste. C’est juste une histoire entre moi, la table et les boules. Je me détends et rien d’autre ne compte.