Ne manquez pas ces trois artistes au festival de design Us By Night

Qui dit fin de l’été, dit fin de la saison des festivals ? Non, pas forcément. Le dernier week-end de septembre, un festival attend les plus ouverts d’esprit d’entre-vous. Avec une programmation de plus de 70 artistes, Us By Night vous permettra de profiter de tous vos sens du jeudi 26 au samedi 28 septembre.

L’année dernière, tous les tickets avaient été vendus bien avant la date d’ouverture, avec plus de 6 000 visiteurs venus de plus de 30 pays. Cette année, Us by Night installe ses quartiers dans un tout nouvel endroit pouvant accueillir jusqu’à 2 500 personnes par jour. Pour l’occasion, le site de Waagnatie, situé le long de l’Escaut, se métamorphosera en un lieu d’exposition géant où se dérouleront débats, projections, expositions et performances.

« Le marché nocturne unique, le sentiment de communauté , la magie et l’énergie qui y règnent font à eux seuls de Us By Night un must. »

Autre caractéristique unique du festival : il est nocturne. Cet aspect a résonance internationale; c’est une nouvelle façon de sortir où vos sens sont stimulés et votre créativité inspirée. En plus de panels de discussions, cette édition propose également un marché nocturne intérieur et extérieur avec des performances artistiques, du ping-pong, de l’air hockey (oui, oui) et des live peintures, ainsi que divers stands de street food. Et si après cinq bières l’envie vous prend, vous pourrez même vous y faire tatouer. « Le marché nocturne unique, l’énergie, la communauté soudée, le caractère enjoué: Us By Night est un must pour cela seul, » explique le curateur Rizon Parein.

Pour vous faciliter la tâche, voici la sélection d’artistes et designers que nous vous conseillons de ne pas manquer à Us By Night.

Illustration des Yarza Twins pour AIGA Eye on Design

Atterries à Londres après avoir travaillé à New-York et Madrid, les jumelles espagnoles à la tête de Yarza Twins redoublent de créativité (oui on a osé). Leurs projets d’illustration, de branding ou encore de typographie combinent des visuels psychédéliques à une imagerie de tous les jours en s’inspirant d’artistes aux univers très prononcés, qu’il s’agisse du designer Stefan Sagmeister ou du réalisateur Pedro Almodovar. À même pas 30 ans, elles ont déjà créé une série de posters pour Adidas, bossé sur la campagne Spark progress 2019 de Converse, et figurent sur la liste 2016 des “15 artistes visuels émergents en dessous de 30 ans” de Print Magazine. Vous l’aurez compris, les Yarza Twins ne font pas les choses à moitié. Avec pour mantra “ K.I.S.S.” alias “Keep It Simple, Stupid” on devine qu’elles tirent leurs visuels ludiques et percutants d’une vision quasi enfantine de notre quotidien à tous. Merci les filles.

Une des créations hybrides d’Helen Kirkum

Le travail d’Helen Kirkum c’est de tout détruire pour mieux reconstruire. Artiste et designer basée à Londres spécialisée dans les sneakers, ses créations sont des objets hybrides: mi-œuvre d’art, mi-vêtement. Elle joue en remodelant des sculptures textiles pour casser notre conception de ce qu’est une chaussure et par la même occasion – notre regard sur l’industrie de la sneaker.

Après la création de Helen Kirkum Studios, elle s’est également spécialisée dans la consultance et pousse aujourd’hui d’autres designers et entreprises vers le futur radical de la déconstruction textile intelligente.

Cet artiste néerlandais basé à Anvers est connu pour ses sérigraphies et ses impressions numériques. Au fil du temps, il a créé une technique qui permet la combinaison des deux médiums et enfreint de fait les règles traditionnelles du design. Le résultat ? Des dessins générés par ordinateur qu’il imprime sur des foulards en soie, des installations vidéo ou encore des machines reprenant les codes de l’artisanat classique. Pour info, il a déjà travaillé avec Nike, Adidas, Red Bull et Champion, tranquille quoi. Encore plus récemment, il a collaboré avec la marque basée à Amsterdam Bonne Suits pour créer une salopette unisexe.

Pour plus d'informations sur le festival Us By Night

