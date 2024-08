New York a enfin une nouvelle scène rap prête à mettre le monde à feu et à sang

Depuis des années maintenant, New York se désespérait de voir arriver une nouvelle scène rap. Et il y a 3 ans, Bobby Shmurda et son GS9 crew ont mis le feu aux rues de la Grosse Pomme, présentant une vue inédite de Brooklyn. Ensemble, ils ont créé une scène mêlant haïtiens, jamaïcains et indiens, portée par des adolescents ayant en tête un objectif unique et précis : faire de l’argent coûte que coûte et le faire en dansant. Grâce à eux, la ville qui a vu naître le hip-hop est redevenue le centre de l’attention. Mais, au bout de six mois à peine, le fête s’est terminée par une descente de police chez Schmurda pour tentative de meurtre et possession illégale d’armes. Au vu les lourdes peines prononcées par la suite contre le rappeur et plusieurs membres de son groupe (de 7 à… 117 ans), tout le monde a logiquement pensé que le mouvement qu’ils avaient créé était mort et enterré. Sauf qu’avant de passer derrière les verrous, Bobby Shmurda avait laissé une marque suffisamment profonde pour initier les vocations par centaines et influencer un pan entier de la culture rap.

Durant les années qui ont suivi l’ascension et la chute de Bobby Shmurda, de jeunes artistes new-yorkais ont commencé à faire parler d’eux, parmi lesquels A Boogie Wit Da Hoodie, Young M.A ou, plus récemment, Cardi B. Mais chacun traçait sa route dans son coin – il n’y avait aucune scène, aucun son qui les liait les uns aux autres. Parallèlement, les rappeurs de la génération précédente – tous ceux qu’on retrouve plus ou moins sous l’étiquette « Beast Coast » : A$AP Mob, Pro Era, Flatbush Zombies et The Underachievers – étaient passés à l’âge adulte et enchaînaient succès et tournées. La nouvelle scène de Brooklyn, principalement basée dans le périmètre du quartier résidentiel de Flatbush, avait, elle, outre des sonorités très typées et une forte unité, un atout de poids : elle gérait elle-même sa promotion, via ses propres médias. Des chaînes YouTube comme Flowtastic TV, So Dope Entertainment et WeTheMovement qui ont permis à de jeunes artistes de décoller grâce à des clips filmés avec trois fois rien dans un décor unique – la plupart du temps un parc ou une barre d’immeubles.

C’est ainsi que se sont fait remarquer des gens comme Curly Savv & Dah Dah, 22Gz, Sheff G, KJ Balla ou Blixky Boyz. Musicalement, leurs influences les plus évidentes sont la drill de Chicago (plus particulièrement G Herbo et Lil Bibby), Meek Mill et Bobby Shmurda – les productions sont dans la directe lignée de celles de DJ L et Jahlil Beats. Mais si le son de ces artistes vient principalement d’ailleurs, ils affichent tous une attitude et une arrogance qui sont, pour le coup, 100 % new-yorkaises.



Leur énergie, leur insouciance, leur façon de bouger et leur argot (notamment le fameux « Gltttttt », présent dans quasiment tous leurs morceaux) ont fait de ce nouveau mouvement un phénomène propre à New York – bien que certains le dénigrent parfois en le qualifiant de vulgaire revival drill. On peut le comparer avec ce qu’ont pu faire les Diplomats il y a quelques années : ils avaient réussi avec un naturel impressionnant à mélanger des influences venues de l’extérieur à des éléments propres à la culture new-yorkaise.

Mais, aussi exaltante soit-elle, cette scène souffre encore pour le moment de deux gros défauts : les nombreuses rivalités entre artistes et leur propension à se retrouver régulièrement derrière les barreaux. Les liens que ces rappeurs entretiennent avec les gangs risquent à tout moment de faire imploser le mouvement, comme ça a été le cas avec le GS9 crew avant eux. C’est aussi un élément qui les différencie du reste de la scène new-yorkaise, qui est globalement plus âgée, plus mature et pour qui violence, crime et délinquance sont désormais de l’histoire ancienne. Mais avec un peu de chance et en espérant qu’ils prennent les bonnes décisions, les artistes de cette nouvelle scène pourraient très bien imposer leurs « Gltttttt » au niveau national, voire international. Voici les cinq titres qui définissent le mieux cette scène naissante – et qui pourraient la faire exploser.



22Gz – « Suburban »

22Gz est l’oeil de ce nouveau cyclone new-yorkais. Sur « Suburban », il enchaîne vannes et menaces à un rythme inhumain et, même si l’ensemble sonne de manière totalement unique, on peut situer son style à mi-chemin entre ceux de Meek Mill et de G Herbo – 22Gz a d’ailleurs déclaré que Meek Mill était le rappeur avec qui il rêvait de collaborer. « Suburban » est produit par AXL Beats, un des principaux beatmakers de cette scène, qui s’est fait repérer en postant sur YouTube et Soundcloud « des prods à la DJ L, G Herbo et Meek Mill ». Retenez bien son nom, tout comme celui de 22Gz aussi – en espérant qu’il se sorte rapidement des ennuis qui l’ont récemment conduit en prison.





Sheff G & Corey Finesse – « No Suburban Remix »

L’hymne de la nouvelle scène de Brooklyn. À l’origine, une réponse directe au « Suburban » de 22Gz qui a, depuis, fait son chemin, grâce à la voix grave et profonde de Sheff G, dont beaucoup croyaient au départ qu’il était anglais, à cause de son accent. Son magnétisme naturel a fait de lui une des principales figures de la scène – d’autant plus que la participation au titre de Corey Finesse, un des rappeurs originaux du GS9 crew, lui a apporté une sérieuse légitimité. L’ironie veut que la prod de « No Suburban Remix » soit elle aussi signée AXL Beats.





KJ Balla – « Cookin’ Up »

« Cookin’ Up » est un parfait exemple de la versatilité de cette scène, dont les morceaux sont capables de passer en quelques secondes de la violence à l’exubérance. Le flow de KJ Balla, plus typiquement new-yorkais que ceux de 22Gz ou Sheff G, et son côté très dansant et accrocheur, font de « Cookin’ Up » un titre totalement hors-normes, un des seuls qui soit assuré de cartonner en dehors de New York sans le moindre problème dans les mois à venir.





Curly Savv & Dah Dah – « Double Body Bag »

Curly Savv et Dah Dah sont deux des fers de lance de la nouvelle scène rap de Brooklyn – beaucoup considèrent d’ailleurs le « Gang Gang Gang » de Dah Dah comme le titre qui a mis le feu aux poudres. Sur « Double Body Bag », Curly Savv et Dah Dah se lancent dans un ping-pong verbal effréné, orchestré par A-Jay Beats, avec une forte empreinte new-yorkaise, rappelant des gens comme Fabolous. Et pour ne rien gâcher, 50 Cent a récemment déclaré qu’il avait très envie de bosser avec eux.





Breezy Blixky, Nick Blixky & Nas Blixky – « Different Type Of Time »

Au départ affiliés à 22Gz, les Blixky Boyz—3 sur ce morceau, mais bien plus nombreux au total—ont peu à peu imposé leur nom et tracé leur propre route. Le clip de « Different Type Of Time » est bourré de figures et de pas de danses tout droit sortis des sessions du Rowdy Rebel crew. Un titre produit, là encore, par AXL Beats, avec des flows qui rappellent eux aussi G Herbo et Meek Mill – et donc 22Gz. Depuis l’incarcération de 22Gz, les Blixky Boyz sont devenus extrêmement populaires et « Different Type Of Time » a aujourd’hui le potentiel pour devenir le prochain titre-phare du mouvement.



Alphonse Pierre est un journaliste basé à Staten Island. Il ne fait pas partie du Wu-Tang Clan, mais il parfois sur Twitter.